Kestanenin faydaları nelerdir? Kestane neye iyi gelir?

Bilimsel adıyla Castanea Sativa olarak da bilinen kestane, diğer kuruyemişlere göre kendine özgü besin profili nedeniyle sağlık açısından sayısız avantaja sahiptir. Diğer kuruyemişlerden farklı olarak kestane, C vitamini, kompleks karbonhidratlar, folik asit, yağ asitleri bakımından zengindir ve yağ ve kalorisi düşüktür. Peki, kestanenin faydaları nelerdir ve kestane neye iyi gelir? Bu saydığımız ve kestanenin içerdiği besin maddelerinin tümü, haberimiz boyunca okuyacağınız üzere, önemli sağlık yararlarına sahiptir.

KESTANENİN FAYDALARI

1. Kestane antioksidan özellikler içerir

Kestane, antioksidan özelliklere sahip birkaç besin içerir. Serbest radikaller, vücut hücrelerinde oksidatif hasara neden olur ve kanser, erken yaşlanma, DNA hasarı, otoimmün hastalıklar ve diğerleri arasında kardiyovasküler hastalıklar dahil olmak üzere çeşitli hastalıkların gelişimi ile ilişkilidir.

Kestane, vücuttaki serbest radikallerin neden olduğu oksidatif hasarı önleyerek antioksidan özellikler sergilediği gösterilen bakır içerir. Vücuttaki bakır eksikliği, vücut hücrelerinde serbest radikallerdeki artışa ve oksidatif hasara bağlıdır.

Bakır eksikliği, bakırın üretimine yardımcı olduğu antioksidan enzimlerin azalmasına neden olur. Ek olarak, bakır eksikliği selenyum, demir ve GSH gibi diğer eser elementlerin seviyelerini etkiler ve bunların tümü vücutta uygun antioksidan aktivite seviyelerini korumada çok önemli bir rol oynar.

Kestane ayrıca oksidatif hasar nedeniyle erken yaşlanmayı önlemeye yardımcı olan temel bir antioksidan olan çinko içerir.

Kestane ayrıca vücut dokusundaki serbest radikallerle savaşan güçlü antioksidan ajanlar olan A ve C vitamini bakımından da zengindir.

Elüajik asitler ve gallik asitler dahil olmak üzere fenolik asitler kestanede bol miktarda bulunur ve bu asitler üzerinde yapılan birkaç deney, bunların güçlü antioksidan aktiviteler sergilediğini göstermiştir.

Kestaneler, serbest radikalleri temizlemede, oksidatif hasarı önlemede ve DNA dizilerinin kalıcı mutasyonunu engellemede önemli olan yüksek miktarda tanen içerir ve bunların oluşumu ciddi sağlık sorunlarına yol açabilir.

Oleik asit dahil kestanede bulunan bazı yağ asitleri, serbest radikalleri temizlemede ve LDL (kötü) kolesterolün doğal olmayan oksidasyonunu engellemede yüksek etkinlik göstermiştir.

Özet: Kestaneler, tümü önemli antioksidan ajanlar olan tanik, fenolik ve yağ asitlerinin yanı sıra A vitamini, C vitamini, çinko ve bakır içerir ve serbest radikallerin neden olduğu oksidatif hasarı önlemeye yardımcı olur.

2. Kestane, hamile kadınların ve çocuklarının sağlığı için iyidir.

Bir çalışma, kestanede bulunan bir eser element olan magnezyum eksikliğinin hamile kadınlarda kısa bir gebelik dönemine yol açabileceğini ortaya çıkardı. Aynı çalışma, hamilelik sırasında magnezyum eksikliğinin hem anne hem de çocuk için yaşamlarının ilerleyen dönemlerinde metabolik sendromla sonuçlanabileceğini ortaya çıkardı.

Kestanede de bulunan bakır, bebeklik döneminde bilişsel gelişim ve iskelet büyümesi için kritik öneme sahiptir. Daha ileri çalışmalar, düşük doğum ağırlığının, bebeğin karaciğerinde depolanan yetersiz bakır seviyeleri ile pozitif olarak ilişkili olduğunu göstermiştir.

3. Kestane, kardiyovasküler hastalıkları önlemeye ve yönetmeye yardımcı olabilir

Kestane mükemmel bir kalsiyum kaynağıdır ve kardiyovasküler hastalıkların önlenmesinde ve tedavisinde etkili olduğu bulunmuştur. Bir çalışma, diyetle kalsiyum alımının veya takviyesinin menopoz sonrası kadınlarda iskemik kalp hastalığının neden olduğu ölüm oranını azaltabileceğini ortaya çıkardı.

Çalışmalar ayrıca diyetle yüksek kalsiyum alımının yaşlı kadınlarda ve erkeklerde ateroskleroz riskinde bir azalmaya neden olabileceğini göstermiştir.

4. Kestane kemik sağlığını destekler

Kestane, kalsiyumun emilmesi, parçalanması ve taşınmasında kritik öneme sahip olan nispeten yüksek miktarda magnezyum içerir. Böylece, magnezyum olmasaydı vücut kalsiyumun faydalarını alamazdı.

Magnezyum ayrıca hem kalsitonin hem de paratiroid hormonunun üretimini ve düzenlenmesini destekler. Kalsitonin kemikleri korurken paratiroid eski kemiklerin parçalanmasını kontrol eder.

5. Kestane, diyabetin önlenmesine ve yönetimine yardımcı olabilir

Kestane, insülin salgılanmasında ayrılmaz bir rol oynayan magnezyum içerir ve eksikliği insülin duyarlılığında sorunlara neden olur ve ayrıca kişinin insülin direnci ve hiperglisemi geliştirme şansını artırır.