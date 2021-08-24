Arı sokmasına ne iyi gelir, nasıl geçer? Arı sokması şişliği ne kadar zamanda iner?

Bir arı sokarsa, yaranın yakınında kızarıklık, şişme ve ağrı normal bir reaksiyon olabilir. Bu semptomlar birkaç saat içinde geçmelidir. Peki, arı sokması nasıl geçer ve arı soktuktan sonra şişkinlik ya da kızarıklık ne zaman geçer? Bir saatten daha erken gidermeye yardımcı olması için buz, kaşıntı önleyici kremler kullanabilirsiniz. İşte, arı sokmasına ne iyi gelir sorusunun cevabı…

ARI SOKMASINA NE İYİ GELİR?

Arı sokmasına karşı alerjik bir reaksiyonunuz varsa, tıbbi yardım isteyebilirsiniz. İşte arı sokmasını tedavi etmek için bilmeniz gerekenler.

ARI SOKMASI NASIL GEÇER?

Arı sokmaları, tipik olarak tehlikeli olmaktan çok rahatsız edicidir. Çoğu insan, birkaç saatten uzun sürmeyen hafif bir reaksiyon gösterir.

Aile hekimliği doktoru David Cutler, normal, lokalize bir reaksiyon yaşarsanız, arı sokmasını evde etkili bir şekilde tedavi edebilmeniz gerektiğini söylüyor.

Öncelikle iğneyi derinizden hemen çıkarmak önemlidir, eğer hala oradaysa. Eğer öyleyse, sokma bölgesinde küçük siyah bir nokta göreceksiniz.

Bal arıları gibi bazı arı türlerinde derinizde kalan dikenli iğneler vardır. Marangoz arılar veya eşek arıları gibi zehirli böcekler gibi diğer türlerin böceğe bağlı kalan pürüzsüz iğneleri vardır ve uçmadan önce sizi birçok kez sokabilirler.

Bir yaban arısı, eşek arısı veya marangoz arı tarafından sokulmuşsanız, iğneyi çıkarmanız gerekmez. Ancak bir bal arısı sizi sokarsa ve iğne cildinizde kalırsa, vücudunuza toksin pompalamaya devam edebilir, bu da çıkarılmazsa semptomları daha da kötüleştirir.

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ARI İĞNESİ DERİDEN NASIL ÇIKARILIR?

İğneyi şu şekilde çıkarabilirsiniz:

1. İğneyi çıkarmak için etkilenen alan boyunca kredi kartı gibi düz, keskin olmayan bir nesneyle kazıma hareketi yapın.

2. İğneyi cımbızla veya parmaklarınızla çekmeye çalışmayın - bu, cilde daha fazla zehir girmesine neden olabilir.

3. İğne çıkarıldıktan sonra bölgeyi sabun ve suyla yıkayın.

İğneyi çıkardıktan sonra, arı sokmasına eşlik edebilecek ağrı, kaşıntı ve şişliği tedavi etmek için birkaç çare kullanabilirsiniz:

Ağrıyı hafifletmek ve şişliği azaltmak için sokma yerine her saat 20 dakika buz veya soğuk kompres uygulayın. Cildinizi korumak için buzu bir beze veya havluya sarmalısınız.

Bölgedeki kaşıntıyı azaltmaya yardımcı olması için hidrokortizonlu krem veya kalamin losyonu kullanın.

Reçetesiz satılan bir antihistamin de kaşıntıyı azaltabilir.

Ibuprofen veya asetaminofen gibi ağrı kesiciler ağrıyı, şişliği ve genel rahatsızlığı azaltmaya yardımcı olabilir.

Anestezik içeren sprey veya kremler de ağrıyı veya kaşıntıyı hafifletmeye yardımcı olabilir. Bunlar tezgahta yaygın olarak bulunur.

Bal, kabartma tozu veya elma sirkesini sokma bölgesine uygulamak gibi diğer doğal ilaçların bazı insanlara yardımcı olabileceğini söylüyor, ancak bu tedavi yöntemlerinin etkili olduğuna dair çok fazla bilimsel kanıt yok.

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