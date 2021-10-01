Uzman Doktor Alpaslan Yıldırım botoks uygulamasını ve püf noktalarını aktardı

Uzman Doktor Alpaslan Yıldırım ''Botulinum toksini olarak tanımlanan botoks aslında medikal anlamda bu protein yapısının cilt üzerinde yararlı bir biçimde kullanılmasını sembolize eder. Cilt üzerinde zamanla oluşan kırışıklıklar en çok karşılaşılan botoks sebebidir. Yine kadınların sıklıkla şikâyetçi olduğu ve yaşlılık belirtisi olarak tanımladığı kaz ayakları için en doğru çözüm yöntemidir'' dedi.

Ayrıca yüz bölgesinde söz konusu olabilecek tüm estetik dışı görünümü ortadan kaldırmak için uzmanların ve estetik düşünenlerin bir numaralı tercihidir. Buna boyun çatlakları, ağız çevresinde oluşan deforme olmuş cilt yapısı, yüz kırışıklıkları ve tabii ki çeşitli noktalardaki dolgular olarak listeleme yapmak mümkün. Botoks uygulaması herhangi bir ameliyathaneye ihtiyaç duyulmadan klinik ortamda steril bir biçimde yapılabiliyor.

Bunun yanı sıra son derece hızlı bir operasyon olduğunu başarılı operatör Doktor Alpaslan Yıldırım şöyle açıklıyor. ''Botoks uygulamaları en hızlı estetik uygulamalar arasındadır. Genel yanılgı ise bunun bir ameliyat olduğu yönündedir. Oysa basit bir uygulama olup kliniklerde çok yüksek başarı yüzdeleriyle tamamlanabilmektedir. Botoks yaptıranlar etkileri ile ilgili çok sabırsız olabiliyorlar. Günümüz şartlarında uyguladığımız bu işlemlerin ilk etkileri 4.gün itibariyle başlıyor. Ancak 7-10 gün arasında kesin olarak sabitlenmiş bir sonuçla karşılaşmayı garanti etmek mümkün'' diyerek zaman avantajına vurgu yaptı.

Burada Alpaslan Yıldırım tarafından vurgulanan önemli bir ayrıntı ise uygulama sürecinin ardından yaşanan etki oluyor. Keza botoks uygulaması ortalama 6 ay boyunca kalıcılığını korusa da sürenin sonunda yinelenmesi gereken bir yapı olarak karşımıza çıkıyor. Bu ilk etapta bir dezavantaj gibi görünse de ardı ardına yapılan, düzenli bir biçimde botoks uygulanan hastalarda yaşlılık belirtilerinin ortadan yavaş tempoyla kaybolduğu gözlemlenebiliyor.