Medikal Estetik Doktoru Suada Gasimova, Yüz ve Boyundaki Sarkmalar İçin Ameliyatsız Tedavi Seçeneklerini Anlattı

Doktor Suada Gasimova; İşlemde kullanılan ipler kalıcı ve geçici olabilir. Üzerlerindeki balık sırtı ya da koni şekilli dişli bir sistem sayesinde dokuya tutunurlar. PDO COG (kılçıklı, şekilli) tipi iplerdir ve yüz hatlarını yeniden belirleme ve kollajen üretimini uyarma potansiyeline sahiptir. Kılçıklar yüzün cilt altında bulunan SMAS adı verilen bağ dokusu ile tutucu ligamentlere takılarak gerdirilir ve cildinize adeta bir iskelet gibi alttan destek vererek cildinizi gerer. Geçici(eriyebilen) ipler 2 yıla kadar, kalıcı ipler 2 yıldan fazla etki gösterirler.

Ciltteki kollajen üretimini tekleyerek 6 ayda pik seviyeye ulaştırır. Vücut tarafından emilebilir ve geçici olması doktorlar tarafından tercih edilen bir seçenek olup, işlem sonrası oluşabilecek komplikasyonları minimuma indirmektedir. Tek başına bir işlem olarak veya dolgu, botoksla kombine edilerek yapılabilir. Genellikle dolgular ip askısından 3 hafta sonra yapılır.



Ünlü Doktor Suada Gasimova yaş aralığına da değinerek; ''30 ile 65 yaş arasında yer alan, cilt sıkılığında sorunlar başlamış, botoks ve dolguya göre daha uzun süreli, daha etkili ve ameliyat olmadan yüz germe etkisi görmek isteyen hemen her kese bu işlem uygulana bilir. Aşırı cilt sarkması olan ve kilolu bireylere yapılması sakıncalıdır. Ayrıca İlerlemiş kanser hastalığı olanlar, diyabet hastaları, pıhtılaşma bozukluğuna sahip kişiler, cildinde enfeksiyona bağlı iltihap olanlar, ağır otoimmün hastalığı olanlar, çocuklar ve hamilelere uygulanmamalıdır'' dedi.



Cerrahi bir işlem olmamasına rağmen deneyimli kişiler tarafından yapılmadığı taktirde bazı komplikasyonlar oluşturabilir. İpliklerin gerilimi eşit verilemediği takdirde asimetri, uygulama derinliğinin tam ayarlanamaması sonucunda deri yüzeyinde küçük çukurlar gibi istenmeyen görüntüler oluşabilir. Bunların yanısıra, uygulamanın steril koşullarda yapılması ve uygulama öncesi ve sonrası koruyucu antibiyotik kullanımı ile enfeksiyon riski en aza düşürülmelidir. Özellikle alın ve boyun gibi dinamik hareketlerin fazla olduğu bölgelerde kullanılan ipliklere göre estetik problemler tekrar eski haline dönebilmektedir. Bu nedenle iplikler bu alanlarda botulinum toksinler veya diğer yöntemlerle kombine olarak kullanılmaktadır.