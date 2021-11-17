Prematüre doğan ve fark yaratan ünlüler: Newton da dünyaya erken geldi

Türk Alman Jinekoloji Eğitim, Araştırma ve Hizmet Vakfı (TAJEV) Başkanı Prof. Dr. Cihat Ünlü "Dünya Sağlık Örgütü verilerine göre, dünya genelinde yılda 15 milyon bebek prematüre olarak doğmakta ve bunun sonucu olarak 1 milyonun üzerinde bebek bir yaşını tamamlayamadan ölüyor. Ülkemizde her yıl 180 binden fazla bebek hayata erken başlıyor. Bu da bebeklerin yüzde 15'inden fazlası demek" dedi.
Rakamlar çarpıcı. Ama prematüre doğan ve hayatta fark yaratan ünlüler de yok değil...Bunlardan bir kaçı ise şöyle Sir Isaac Newton, Wınston Churchill, Anna Pavlova...
Sağlıklı bir yaşamın temeli, sağlıklı bir gebelikle zamanında ve sağlıklı bir doğumla başlar. Ancak dünyada ve ülkemizde pek çok bebek, gebelik süreci tamamlanmadan, beklenen zamandan önce, yani prematüre doğuyor. Normal gebeliğin süresi ortalama 40 hafta. Eğer bebek 37 haftadan daha önce doğarsa prematüre bebek olarak kabul ediliyor. Doğum ne kadar erken olursa, sağlıkla ilgili riskler de o kadar artıyor. Erken doğan, özellikle de çok erken doğan prematüre bebekler, genellikle karmaşık tıbbi problemlere sahip. Karşılaşılan tıbbi sorun ve komplikasyonlar bebekten bebeğe değişkenlik gösterse de bebek ne kadar erken doğarsa, komplikasyon riski de o kadar yüksek. En yüksek risk ise 28 hafta altında doğan çok küçük prematüre bebeklerde. Orta dereceli risk ise; 28-31 hafta arası doğan sınırda prematüre bebeklerde. En düşük risk ise, 32-36 haftalar arasında doğan sınırda prematüre bebeklerde.
Türk Alman Jinekoloji Eğitim, Araştırma ve Hizmet Vakfı (TAJEV) Başkanı Prof. Dr. Cihat Ünlü, Dünya Sağlık Örgütü tarafından yayınlanan Erken Doğum Hakkında Küresel Eylem Raporunu örnek olarak göstererek "Ülkelerin zamanından önce gerçekleşen doğum oranlarının yüzde 5-18 arasında değişmekte olduğu ifade ediliyor.
Raporda, Dünyada 2010 yılında doğan bebeklerin 1/10'undan fazlasının prematüre doğduğu, pek çok ülkede de prematüre doğum oranlarının yükselişte olduğu belirtiliyor. Yine Dünya Sağlık Örgütü verilerine göre, dünya genelinde yılda 15 milyon bebek prematüre olarak doğmakta ve bunun sonucu olarak 1 milyonun üzerinde bebek bir yaşını tamamlayamadan ölüyor. Ülkemizde her yıl 180 binden fazla bebek hayata erken başlıyor. . Bu da bebeklerin yüzde 15'inden fazlası demek" dedi.
Prof. Dr. Cihat Ünlü sözlerini şöyle sürdürdü: "Prematüre doğumların çoğu kendiliğinden gerçekleşirken bazıları tıbbi sebeplerle yapılan sezaryen doğumlar sonucu görülmektedir. Prematüre doğum genetik nedenler; çoğul gebelik, enfeksiyonlar, diyabet ve yüksek tansiyon gibi süreğen durumlara bağlı olarak gerçekleşmekte olup, çoğunlukla hiçbir neden belirlenemez. Sebeplerin ve mekanizmaların daha iyi anlaşılması, prematüre doğumun önlenmesi konusunda çözüm geliştirmeyi kolaylaştırır. Rahim ile ilgili sorunlar, çoğul gebelikler, enfeksiyonlar, stres, erken doğuma sebep olabilmektedir. Genel olarak bir bebek ne kadar erken doğduysa ve vücut ağırlığı ne kadar düşükse, sağlık sorunları görülme ihtimali o derecede artmaktadır. Erken dönem sorunlar; sağlık sorununun çözülemeyip uzun süre devam etmesi, solunum problemleri, kalp hastalıkları, enfeksiyonlar, sindirim sistemi problemleri, beyin kanaması ve sarılıktır. Geç dönem sorunlar; hareket ve denge sorunlarına yol açan serebral palsi adı verilen klinik tablo, görme sorunları, beyni etkileyen problemler, büyüme gelişme problemleri, ileri yaşta ortaya çıkan sağlık sorunlarıdır."
Prof. Dr. Cihat Ünlü, "Prematüre bebeklerin dörtte üçünden fazlasının hayatı, uygun maliyetli bakımla, örneğin; doğum sırasında ve doğum sonrası dönemde her anne ve bebek için gerekli bakım sağlanması halinde, enfeksiyonların tedavi edilmesiyle, erken doğumların tıbbi müdahale ile azaltılmasıyla kurtarılabilir. Prematüre doğumdan ölümleri ve komplikasyonları önleme, sağlıklı bir gebelik ile başlar" dedi.
İŞE PREMATÜRE DOĞAN ÜNLÜLER
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