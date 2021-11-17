Prematüre doğan ve fark yaratan ünlüler: Newton da dünyaya erken geldi

Türk Alman Jinekoloji Eğitim, Araştırma ve Hizmet Vakfı (TAJEV) Başkanı Prof. Dr. Cihat Ünlü "Dünya Sağlık Örgütü verilerine göre, dünya genelinde yılda 15 milyon bebek prematüre olarak doğmakta ve bunun sonucu olarak 1 milyonun üzerinde bebek bir yaşını tamamlayamadan ölüyor. Ülkemizde her yıl 180 binden fazla bebek hayata erken başlıyor. Bu da bebeklerin yüzde 15'inden fazlası demek" dedi.

Rakamlar çarpıcı. Ama prematüre doğan ve hayatta fark yaratan ünlüler de yok değil...Bunlardan bir kaçı ise şöyle Sir Isaac Newton, Wınston Churchill, Anna Pavlova...

Sağlıklı bir yaşamın temeli, sağlıklı bir gebelikle zamanında ve sağlıklı bir doğumla başlar. Ancak dünyada ve ülkemizde pek çok bebek, gebelik süreci tamamlanmadan, beklenen zamandan önce, yani prematüre doğuyor. Normal gebeliğin süresi ortalama 40 hafta. Eğer bebek 37 haftadan daha önce doğarsa prematüre bebek olarak kabul ediliyor. Doğum ne kadar erken olursa, sağlıkla ilgili riskler de o kadar artıyor. Erken doğan, özellikle de çok erken doğan prematüre bebekler, genellikle karmaşık tıbbi problemlere sahip. Karşılaşılan tıbbi sorun ve komplikasyonlar bebekten bebeğe değişkenlik gösterse de bebek ne kadar erken doğarsa, komplikasyon riski de o kadar yüksek. En yüksek risk ise 28 hafta altında doğan çok küçük prematüre bebeklerde. Orta dereceli risk ise; 28-31 hafta arası doğan sınırda prematüre bebeklerde. En düşük risk ise, 32-36 haftalar arasında doğan sınırda prematüre bebeklerde.

Türk Alman Jinekoloji Eğitim, Araştırma ve Hizmet Vakfı (TAJEV) Başkanı Prof. Dr. Cihat Ünlü, Dünya Sağlık Örgütü tarafından yayınlanan Erken Doğum Hakkında Küresel Eylem Raporunu örnek olarak göstererek "Ülkelerin zamanından önce gerçekleşen doğum oranlarının yüzde 5-18 arasında değişmekte olduğu ifade ediliyor.

Raporda, Dünyada 2010 yılında doğan bebeklerin 1/10'undan fazlasının prematüre doğduğu, pek çok ülkede de prematüre doğum oranlarının yükselişte olduğu belirtiliyor. Yine Dünya Sağlık Örgütü verilerine göre, dünya genelinde yılda 15 milyon bebek prematüre olarak doğmakta ve bunun sonucu olarak 1 milyonun üzerinde bebek bir yaşını tamamlayamadan ölüyor. Ülkemizde her yıl 180 binden fazla bebek hayata erken başlıyor. . Bu da bebeklerin yüzde 15'inden fazlası demek" dedi.