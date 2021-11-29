Adet günü (regl tarihi) hesaplama: Geciken regl döngüsü hesaplama nasıl ve nereden yapılır?

Adet takibi yapmak birçok kolaylık sağlayacaktır. Mesela özel bir yere davetli olabilirsiniz, tatile çıkıyor olabilirsiniz ya da çok önemli bir sınava girecek olabilirsiniz. Böyle durumlarda adet gününüzün yaklaştığını önceden bilerek ona göre önlem almanızı sağlayacaktır. Adet günü hesaplama ile ortalama döngü uzunluğunuz, son menstrual periyodunuz, ovulasyon tarihiniz, tahmini sonraki periyodunuz ve gecikme durumunuz gibi bilgilere ulaşabilirsiniz.

ADET DÖNGÜSÜ NEDİR?

Kadınların ortalama 28 günde bir tekrar eden sürece girmesine de adet döngüsü denir. Son adet olma tarihinden bir sonraki ilk adet olma tarihine kadar geçen süre ve bu süre içerisinde kadın vücudunda meydana gelen olaylar içinde bu ifadeyi kullanabiliriz. Kadınlarda ortalama bu süre 21-35 gün olarak belirlenmiştir.

ADET GÜNÜ HESAPLAMA NASIL YAPILIR?

Adet döngüsü düzenli bir tarih çerçevesinde olduğu için hesaplama yapmak kolaydır. Adet tarihi hesaplama işlemi yaparken ilk adım olarak önünüzdeki ilk iki ayın ilk adet olma tarihini not alınız. Ve bundan sonraki süreçte ilk adet olma tarihinizle bir önceki adet olma tarihini kıyaslayınız. Aradaki fark sizin adet döngünüzü ortaya çıkaracaktır.

Örnek: Son 3 ay adet günü hesaplama

Örnek olarak eylül, ekim, kasım aylarındaki adet olma tarihini yazalım.

11 Eylül, 9 Ekim, 7 Kasım tarihlerinde adet oldunuz. Buna göre ortalama adet döngü düzeniniz 28 gündür. Bundan sonraki aylarda da 28 günlük aralarla adet olacağınızı göstermektedir. Bu şekilde "adet döngümü hesaplama" yöntemi uygulanabilir.

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ADET GÜNÜ GECİKMESİ KAÇ GÜN NORMALDİR?

Adet döngüsü ne kadar düzenli olsa da bazen kişiye bağlı sebeplerden dolayı gecikebilir. Bu gecikmeler ortalama 4-5 gün için normal olarak kabul edilir. Eğer daha uzun bir süre gecikme yaşanıyorsa hamilelik belirtisi ya da adet düzensizliğinin başlangıcı olabilir. Adet takvimi yardımıyla düzenli olarak takip ederek gecikme gününü hesaplamalısınız.

SON ADET TARİHİNE GÖRE GEBELİK HESAPLAMA

Hamile olduğunuzun ilk önemli belirtisi adet gecikmesidir. 28 günlük bir adet döngünüzün olduğunu varsayarsak; son adet tarihinizden sonra 28 gün içerisinde adet olmadıysanız adet gününüz gecikmiş demektir. Yaklaşık olarak 7-10 gün gecikmeden sonra hamilelik testi yaptırabilirsiniz. Hamilelik sürecinde de bebeğin kaç aylık olduğunu hesaplamak için son adet tarihi baz alınarak hesaplanır. Şu anki tarihten son adet tarihiniz çıkarılarak bebeğin kaç aylık olduğunuz anlayabilirsiniz. Adet gününe göre hamilelik hesaplama bu şekilde yapılmaktadır.

Yumurtlama zamanı belirtileri: Yumurtlama zamanı nasıl anlaşılır ve neye göre belirlenir?

YUMURTLAMA DÖNEMİ NE ZAMAN BAŞLAR?

Adet gününün ilk başlangıç tarihinden sonra 14. Gün yumurtlama döneminin ilk günüdür. Yani adet döngüsünün ortasındaki gün olarak diyebiliriz. Bu sürede yumurtalama başlar. Tam anlamıyla ifade etmek gerekirse yumurta yumurtalıktan dışarı çıkar ve yumurta kanalına düşer. Yumurta en fazla 12-24 saat canlı kalabilir. Hamile kalma ihtimalinin en yüksek olduğu zaman yumurtlamadan kısa bir öncesi diyebiliriz.

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