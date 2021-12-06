İkinci böbrek naklini oldu, üçüncü kez hayata tutundu

Böbrek hastası Tansel Aksungur, 12 yaşından bu yana böbrek yetmezliği ile savaşıyor. 23 yaşına geldiğinde acil nakil olması gerekince annesi Nurcan Aksungur'dan alınan böbrekle hayata tutunan Aksungur, 4.5 yıl diyaliz ihtiyacı duymadan okul hayatını tamamlayıp iş hayatına atıldı. Doktorlarının teşvikiyle diyaliz hastası arkadaşlarıyla tiyatro grubu da kuran Aksungur, "Organ bağışına dikkat çeken pek çok oyun sergiledik. Hatta kongrelerde de sahne aldık. Ama zaman içinde organ nakli şansı bulamayan arkadaşlarımızı kaybettik. Bu yüzden devam edemedik" diyerek hep hayata pozitif bakmaya ve konuda bir şeyler yapmaya çabaladığını anlattı.

"ORGAN NAKLİ TEK ÇAREMİZ"

Sonra tansiyona bağlı protein kaçağı başlayınca böbreğini kaybettiğini anlatan Aksungur, "Tekrar diyalize girmeye başladım. 4 yıl boyunca diyalize girdim. Haftada 3 gün, 4'er saat makinaya bağlı yaşamak çok zor. Aslında diyaliz bir tedavi değil, organ bekleyen böbrek hastası için zaman kazanma aracı. Diyalizden kurtulmak, nakil bekleyen tüm hastaların hayalidir. Bütün organ bekleyen hastalar gibi, bir gün ben de sıramın geleceğini düşünerek hayata sımsıkı tutundum. Hepimiz biliyoruz ki organ nakli tek çaredir! O sırada tekrar hastanenin organ bekleme listesinde sıraya girdim. Geçtiğimiz aylarda kadavradan böbrek çıkınca benim için çok büyük bir sürpriz oldu! Gerçekten bir piyango gibi! Hemen hastaneye çağırdılar. Tahlilleri verdik, 5 kişi bekleyeme başladık. 8-9 saat sonra Prof. Dr. Alp Gürkan Hoca, böbreğin bana uyduğunu söyledi. Bu da bir mucizeydi. O gece hemen ameliyata girdim. Çok başarılı geçti. Böbreğim ikinci günden itibaren tam uyum sağlayarak sağlıklı bir şekilde çalışmaya başlayınca bir haftada taburcu oldum. Pandemi döneminden dolayı endişelerim olmasına rağmen her şey yolunda gitti. Sağlığıma kavuştum, normal bir hayata başladım. Şimdi düzenli beslenerek, her gün düzenli yürüyüşler yaparak, bisiklete binerek ve ilaçlarımı düzenli kullanarak sağlıklı bir yaşam sürmek için elimden geleni yapıyorum. Böbreğime çok iyi bakacağım. Bundan sonra hayalim; biraz daha doğanın içinde, sakin, dingin bir hayat sürmek" diyor.

"SAĞLIKLI BİR HAYAT YAŞAYACAK"

Böbrek nakli operasyonunu gerçekleştiren Prof. Dr. Alp Gürkan, "Tansel yıllarca diyalize girmiş ve nakil sırası bekleyen hastalarımızdandı. Böbrek bekleyen hastalar için diyaliz çok zor bir süreçtir. Okula gidemez, çalışamaz ve çocuk sahibi olamazlar. Yaşam konforları bozulur, ömürleri kısalır. Ama organ nakli olduktan sonra, sağlıklı yaşarsa normal insanlar gibi okula gidebilir, çalışabilir ve çocuk sahibi olabilirler. Tansel umutla bekledi, birkaç kez çağırmıştık. Ama bu kez doku uyumu olunca şans O'na güldü. Çok başarılı bir nakil gerçekleştirdik. Kontrollerini aksatmadan çok sağlıklı bir yaşam sürerse böbreği on yıllarca ona hizmet edecektir. Kilo almayacak, az tuzlu yiyecek, bol su içecek, ilaçlarını düzenli kullanacak ve spor yapacak. Yani sağlıklı bir insana ne öneriyorsak nakil olan hastalarımıza da aynısını öneriyoruz." diye konuştu.

"PANDEMİDEN ÇOK ETKİLENDİK"

ONKOD Başkanı Dr. Rahmi Baykan: "Organ bağışı çağrısı her gün gündemimizde!"

Pandemi döneminde organ bağışı ve organ nakillerinin de azaldığını söyleyen ONKOD (Organ Nakli Koordinatörleri Derneği) Başkanı Dr. Rahmi Baykan, organ bağışı çağrısının yılın belli bir haftasında değil her gün gündemlerinde olduğunu hatırlatarak, "Organ bekleyenler yüksek risk grubundaki hastalar oldukları için pandemiden daha çok etkilendiler. Donörlerimiz azaldığı için nakillerimiz azaldı. Nakil olmayınca hastalar organ yetmezliğinden hayatlarını kaybetti. Organ bağışı hayat kurtarır, lütfen siz de organ bağışını gündeminize alın" dedi.