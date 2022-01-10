Gerçek Azurit Taşı Nasıl Anlaşılır? Azurit Taşı Nasıl Temizlenir?

Mavi renkle özdeşleşen azurit taşı, bakır cevherleri arasında değerlendirilen çok yönlü bir taş çeşididir. Yüzde yüz doğal bir taş olan azurit, eski çağlardan bugüne çok sayıda sağlık problemi için yaygın olarak kullanılmaktadır. Bunun yanı sıra azurit; kolye, yüzük ve tesbih tasarımlarında da kullanılarak çarpıcı etkisini yansıtabilmektedir.

Azurit Taşı Faydaları Nelerdir?

Eski çağlardan beri etkin olarak kullanılan azurit taşının mistik özellikleri bulunduğuna dair görüşler yaygındır. Üçüncü göz çakrasını açarak sezgileri harekete geçirdiği kabul edilen yaygın görüştür. Aynı zamanda meditasyon sırasında arınma işleminde de kullanılabilmektedir. Taş sayesinde çekingen insanlar, duygu ve düşüncelerini ifade etmede de oldukça başarılıdırlar. Beynin entelektüel yönünü de güçlendirebilen taş; güçlü bir hafızayla bilgi depolama kapasitesini artırmaktadır. Fonksiyonları günlük yaşama yansıtmak amacıyla kolye, yüzük gibi şık aksesuarların yapımında da kullanılabilir. Tarzı tamamlayan bu aksesuarlarla günlük yaşam içerisinde enerjinin üst seviyede tutulmasına katkı sağlayabilir. Özellikle yoğun çalışma temposu içerisinde yaşamını sürdürenler için zihni uyanık tutmak için birebirdir.

Azurit Taşı Ne İşe Yarar?

Eski çağlardan bugüne kullanımı süregelen azurit taşının faydaları yalnızca mistik yönle sınırlı değildir. Modern tıpta yer edinen birçok hastalığın tedavisinde işlevli olarak kullanılabilir. Kemiklerde biçim bozuklukları, çeşitli iç organlarında görülen fonksiyonel bozukluklar, cilt ve diş sağlığında görülen rahatsızlıkları, alzheimer, vertigo, migren gibi yaygın görülen hastalıklarda iyileşme sürecini hızlandırabilmektedir. Bunları yanı sıra kulak çınlaması, refleks eylemlerinin gelişimi, embriyo gelişimi durumlarda da etkili olabilmektedir. Fiziksel olarak etkileri olduğu gibi psikolojik yönde de vücuda katkıları bulunmaktadır. Stresi ve kaygıyı azalma, aşağılık kompleksinden çıkma, gerginlikten uzaklaşıp sakin bir yaşama ulaşma gibi faydaları bulunmaktadır.

Azurit Taşı Anlamı Nedir?

Azurit taşı doğal kaynak olarak Mısır, Fransa, Rusya, Avustralya, Peru, Şili ve Amereki'da çıkarılarak dünyaya yayılmaktadır. Türkçe'de azurit olarak dile yerleşen kelimenin anlamı mavi renk olarak ortaya çıkar. Azurit Eski Farsça bir kelime olup dil etkileşimi sonucu Türkçe'ye yerleşmiştir. Avustralya'da çıkarılan yuvarlak görünümlü has versiyonu ise "Azurit güneşi" olarak nitelenmektedir.

Gerçek Azurit Taşı Nasıl Anlaşılır?

Piyasada azurit taşı gibi birçok taş türü bulunmaktadır. Bunlar arasından taşı ayırt etmek için birtakım özelliklere dikkat etmek yeterlidir. Azurit taşı özellikleri arasında temel olarak açık veya koyu mavi renge sahip olması yer alır. Camsı toprak parlaklığına sahiptir. Işıldamayan türde olan taş; şeffaf ve opak bir görünüme sahiptir. İnce kristal olarak yaygın olarak kullanılan taş, bakır rezervlerinde ikinci mineral olarak ortaya çıkar. Kırılma indisi 1730 ile 1836 arasında değişmektedir. Sertliği ise 3,5-4 arasında değişebilmektedir. Bu özellikleri dikkatli kontrol ederek veya bir uzmana danışarak taşı ayırt etmek mümkündür.

Azurit Taşı Nasıl Temizlenir?

Geniş kapsamlı faydaları yaşamın içine sokan azurit taşı; düzenli bakımı yapıldığı ve temizlendiği takdirde uzun süre fonksiyonlarını devam ettirebilmektedir. Genellikle nemli bir bezle saf ve sabun vasıtasıyla hafifçe silinerek temizliği gerçekleştirilmelidir. Ayrıca mümkün olduğunca soğuk veya ılık suyla işlem gerçekleştirilerek taşın yapısının bozulmasının önüne geçilmelidir. Deterjan gibi aşındırıcı etkiye sahip olan malzemeler temizliğinde kullanılmamalıdır. Bu tarz maddeler taşın kimyasını bozabileceğinden dolayı mümkün olduğunca yumuşak deneyime olanak tanıyan temizlik maddelerine yönelmekte vardır.