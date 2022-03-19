Giriş Tarihi: 19.3.2022

Salataya nar ekşisi yerine baharat ekleyin DİDEM SEYMEN

Sağlıklı beslenmek sadece fizyolojik değil, beyin sağlığı için de önemli bir ihtiyaç. Beslenmemizi iyileştirmek için tükettiğimiz ürünlerin içeriğine dikkat etmeliyiz. Örneğin salatalarda glikoz şurubu içeren nar ekşisi kullanmak yerine alternatif baharatlar tercih etmek gerekiyor