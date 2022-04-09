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Giriş Tarihi: 9.4.2022

Göğsündeki kanser kitlesini kedisi Garfield buldu

DİLAN KAYA DİLAN KAYA
Göğsündeki kanser kitlesini kedisi Garfield buldu

İstanbul'da 57 yaşındaki emekli Gülnur Eyüboğlu, iki kedisinden biri olan Garfield'ın patileriyle sık sık sağ göğsüne vurması üzerine şüpheye kapıldı ve göğsünü kontrol edince bir kitleye rastladı. Soluğu doktorda alan Eyüboğlu'nun meme kanserine yakalandığı ortaya çıktı.

Gülnur Eyüboğlu'nun iki kedisinden Garfield, sık sık gelip sağ koltuk altından göğsüne doğru patileriyle vuruyordu. Kedisinin bu hareketlerinden şüphelenen Eyüboğlu muayenede kanser olduğunu öğrendi.

Yaşananları SABAH'a anlatan Eyüboğlu, "Yeğenimle birlikte dizi izliyorduk. Çok duygusal bir sahne vardı ve ağlıyorduk. Kedim gelip garip bir ses çıkardı ve ben ağladığımız için etkilendiğini düşündüm. Tekrar koltuğa uzandığımda patileriyle daha güçlü bir şekilde o hareketi yapınca kalkıp elimi attım ve kitleyi gördüm. İlk defa o an fark etmiş, çok umursamamıştım" dedi.

Yeğeninin ısrarı üzerine Hizmet Hastanesi Genel Cerrahi Bölümü'nden Prof. Dr. Bülent Çitgez'e ulaşıp muayene olduğunu kaydeden Gülnur Eyüboğlu, "Bir şey çıkacağını düşünmüyordum. Ne yazık ki kanser teşhisi koydular. Çok umursamadım ve hep şöyle düşündüm, 'Sevmediğim bir misafir evime geldi. Bir müddet oturacak ve gidecek' dedim. Bir yıldır hâlâ aynı duyguyla tedavime devam ediyorum" ifadelerini kullandı.

Kedilerinin kendisini iki kez ölümden kurtardığını söyleyen Eyüboğlu şöyle devam etti: "Bülent Hoca'ya kedimin bu durumundan bahsedince güldü, inanamadı. İçgüdüleri mi yoksa duygusal bir şey mi bilmiyorum. Ben çok dikkatsiz bir insanım o yüzden Allah'ın bir lütfu diyorum. Duygusal bir bağ kurduğumuz için hissettiğini düşünüyorum. Şu anda da sürekli kafamı yaladığı için beyin emarı çektireceğim. Kedimin her hareketinde aceleyle gidip oraya baktırıyorum. Çünkü daha önce elime yatıyordu, yalıyordu. Hemen doktora gittim. Tetik parmak hastalığına yakalandığımı öğrendim. Şu an buradan da ameliyat olacağım. Yaptığı her şeye dikkat ediyorum."

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Göğsündeki kanser kitlesini kedisi Garfield buldu
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