Yeni nesil zayıflama yöntemleri

Yoğun iş temposu, sağlıksız beslenme, düzensiz uyku ve bazen hormonal sebeplerden dolayı günümüzde kilo alımı oldukça kolaylaştı ve yaygınlaştı. Kilo veya kilolu olmak durumu kişiden kişiye değişkenlik gösterir. Yağ oranı ise zayıflama sürecini belirleyen en önemli faktörlerden biridir. Bu yüzden zayıflama sürecine başlamadan önce detaylı bir şekilde elektronik ölçümler yapılmalı ve yağ oranınız, yağ kütlesi, kas kütlesi hatta iç yağlanma oranlarınız incelenmelidir.Zayıflama programına başlamadan önce görüşme randevusu organize edilmeli ve danışan prosedür ve işlemlerin detayları hakkında bilgilendirilmelidir. Görüşme randevusu esnasında vücut analiz edilmeli ve tamamen ihtiyaçlarına göre bir program düzenlenmelidir. Herkesin ihtiyaçları ve vücut tipi değişkenlik gösterdiği gibi kiloların hikayesi de bir o kadar önemli rol oynamaktadır. Örnek verecek olursak; geçmişinde doğum yapmış karın bölgesinde ciddi toparlama ihtiyacı olan biri ile geçmişte doğum yapmamış birinin ihtiyaçları sıkılaşma ve zayıflama anlamında birbirinden farklı olacaktır. Mesela çevremizden çok duyduğumuz veya bizzat kendimizin dile getirdiği bir yakınma var: "Kilo veriyorum fakat basenim, göbeğim gitmiyor!" İşte tam bu noktada kırıcı ve etkili çözümler vadeden bir teknoloji devreye giriyor.Ultrasonik ses dalgaları ve infrared buluşması yağ hücrelerini selektif olarak hedefleyerek güçlü bir yağ kırma ve sıkılaşma etkisi yaratmada oldukça iddialıdır. İlk seans itibariyle danışanları şaşırtacak boyutta sonuçlar vadeden bu uygulama günden güne daha çok tercih edilmektedir. Enjeksiyon, vakum, kimyasal kullanmadan sağlığınıza ve vücudunuza herhangi bir zarar vermeden sonuç odaklı ilerlemenizi sağlayan bir uygulamadır. İşleme başlamadan önce 4 saatlik bir açlık ile randevunuza gelmeniz gerekir. Elektronik ölçüler için 4 saatlik açlık doğru sonuçlar elde edebilmek için çok önemlidir. Seans öncesinde elektronik ölçülerin ardından mezura ölçüleriniz alınır. Akabinde seansa alınıyorsunuz. Seans süresi 30 dakikadır ve yağlanma problemi olan her bölgede uygulanabilir. İşlem ultrason seansı gibi masaj yöntemiyle uygulanır. Seansın hemen ardından normal hayatınıza dönebilirsiniz. Bu uygulamanın en önemli vaatlerinden birisi ise danışanı şaşırtmak. İlk seansın hemen ardından elektronik ölçümleriniz yeniden yapılır ve kırılan yağ miktarı net bir şekilde tespit edilir. Az önce belirttiğim üzere bu işlemler tamamen kişinin ihtiyaçları doğrultusunda uygulanmalıdır. Bölgesel veya genel olarak uygulanabilir. Yani sadece karın veya karın ve kol şeklinde birden fazla bölgede işlem uygulamak mümkündür. Bu işlemin en büyük avantajlarından biri ise zayıflarken vücutta sarkmalara, çukurlaşmalara ve deformasyonlara sebep olmaması. Oysa ki günümüzde sıkça rastladığımız birçok yöntem vücutta geri dönüşü olmayacak hasarlar bırakabiliyor.Kilo sorunu olan ve olmayan birçok kadında selülit problemi bulunmaktadır. Aslında selülit her kadında hormonal sebeplerden ötürü bulunmakta; dengesiz ve sağlıksız beslenme problemi hayatımıza dahil olunca portakal kabuğu görüntüsü gün geçtikçe daha belirgin hale gelmektedir. Unutmayalım ki selüliti bir noktaya kadar düzeltebiliriz. Selülitler için kalıcı ve kesin çözüm asla yoktur. Marilyn Monroe güzelliği ile meşhur olduğu kadar selülitleriyle de meşhurdu ve hatta eskiden selülitler güzelliğin simgesiydi. Zayıflama uygulamalarında en önemli konulardan biri teknolojinin doğru kullanılmasıdır. Bu teknolojik uygulamalar geliştirilirken ön plana alınması gereken konu insan sağlığıdır. Uygulamalar ise uzman eller tarafından doğru merkezlerce yapılmalıdır. Danışanların en çok dikkat etmesi gereken konulardan biri de tercih ettikleri merkez ve yöntemlerin vücutlarında geri dönüşü imkansız deformasyonlara ve hatta ciddi sağlık sorunlarına yol açmamasıdır.Kırılan yağlar vücuttan dışarı atılırken elbette yeni yağları vücudumuza almamak gerekir. Bunun için de temel kural sağlıklı beslenme ve bol su tüketimidir. Cihazlar bölgesel yağlanma problemlerine odaklanırken kişinin kilo kontrolünü sağlayan tek faktör unutmayalım ki beslenmedir. Ve bunun için her zaman söylediğim gibi gerekirse diyetisyen desteğine başvurulmalı ve hangi zayıflama programı olursa olsun sağlıklı beslenme eşliğinde uygulanmalıdır.