Burkay Kaplan: “Martha Stewart Türk lokumuna bayıldı.”

"İlandır"

Ankara'da dünyaya gelen ve 8 yaşındayken ailesiyle birlikte Amerika Birleşik Devletleri'ne taşınan Burkay Kaplan, hayatının 21 yılını Amerikan kültürü içinde büyüyerek geçirdi. 2016 yılında yaptığı Türkiye ziyareti, genç girişimci için yeni bir iş sektörünün kapılarını araladı.Amerika'daki arkadaşlarına götürmek için lezzetli bir Türk lokumu aradığını söyleyen Kaplan, o süreci şöyle anlattı: "Geçmişte denediklerimin çok daha gelişmiş bir versiyonunu buldum. Gözlerime inanamadım. Çok fazla renk, detay vardı ve içi Antepfıstığıyla doluydu. Üstelik içinde pudra şekeri yoktu. Türk lokumunun bu yeni ve geliştirilmiş versiyonuna hayran kaldım. Sonra Türkiye ziyaretimi uzattım ve üreticilerle görüşmeye karar verdim. İstanbul'daki en büyük üreticilerin her birini tek tek ziyaret ettim. Toplam 57 görüşme gerçekleştirdim. Sonunda ailem ve arkadaşlarımla lokumlar üzerinde tat testi yaptık, en iyi seçimin Eyüp Sultan Lokumculuk olduğuna karar verdik."Burkay Kaplan, şirketle ortak olduğunu ve tadını çok beğendiği Türk lokumlarını New York'ta da satmaya başladığını söyledi: "Bir süre sonra New York'taki bakkallar, benden kendileri için lokum tedarik etmemi istemeye başladı. Bu istek, başlatmış olduğu girişimin gelişmesini sağladı. 2 ay içinde birkaç ton sipariş verdim. İş iyiydi ama daha iyi olabileceğini biliyordum. Bu yüzden tüm marketlere başvurmaya karar verdim ve ayda 7 ton sipariş vermeye başladım. Böylelikle ayda 100 bin dolardan fazla kazanmaya başladım.""Martha Stewart Show" adında bir yemek programı bulunan dünyaca ünlü Amerikalı televizyon yıldızı ve yazar Martha Stewart'a da Türk lokumu ikram ettiğini dile getiren Burkay Kaplan, "Tadına bayıldı. Lokumumuzu çok beğendiğini söyledi" diye konuştu. Değeri 3 milyon dolar olan ve fabrikası Çatalca'da bulunan firmanın bir kısmına sahip olan Kaplan, şimdilerde yeni bir proje üzerinde çalıştığını açıkladı: "Türk lokumu kültürümüzün bir parçası ve bunu ABD ile paylaşmaktan mutluluk duyuyorum. Şimdi İstanbul'da yeni bir proje üzerinde çalışıyorum, ancak detayları zaman içinde açıklayabilirim."