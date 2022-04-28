Mide koruyucuların uzun süre kullanımı dişlerde implant başarısını düşürüyor

Nüfusun yaşlanması ve yaşlı nüfusun artışına bağlı olarak, diş kayıpları da artış gösteriyor. Takıp çıkarmalı protezlerin yeme-içme ve konuşma esnasında yaşattığı zorluklarla birlikte daha çok hasta eksik veya çürük dişlerin yerini alan, çene içerisine yerleştirilen titanyumdan elde edilen diş vidalama işlemi olan implantı tercih ediyor. Diş eksikliklerinin tedavisinde uzun yıllardır kullanılan dental implantların yüzde 90- 98 başarı oranıyla uygulandığını dile getiren Diş Protez Uzmanı Dr. Dt. Hatice Ağan, "Ancak kullanılan bazı ilaçlar implant yapımı için risk oluşturuyor. Örneğin kemoterapi sırasında implant yapımı uygun değil. Kemoterapinin ardından 6 ay sonra, onkoloji hekimleri ile görüşülüp implant yapılabilir. Osteoporoz (kemik erimesi) tedavisinde kullanılan bir takım ilaçlar, kemik yapım yıkım metabolizmasında değişikliklere neden olduğundan implant yapımı tedavi süresince uygun değildir. Yapıldığı takdirde osteonekroz dediğimiz kemiğin yıkımı ve iyileşmemesi gibi ciddi sorunlar ortaya çıkabilir. Meme kanseri tedavisinde kullanılan bifosfonat grubu ilaçların da vücuttan atılımı zaman alır. Bu gruptaki hastalar da diş çekimi ve implant yapımı sonrasında istenmeyen kemik harabiyetleri görülebilir" şeklinde konuştu.

"MİDE KORUYUCULARIN UZUN SÜRE KULLANIMI İMPLANT BAŞARISINI DÜŞÜRÜYOR"

Diş tedavileri planlanırken, diş hekimine kullanılan tüm ilaçlar, gıda takviyeleri ve kullanım süresi hakkında detaylı bilgi verilmesi gerektiğine dikkat çeken Ağan, "Romatoid artrit (eklem romatizması) bağışıklık sitemini etkileyen bir hastalık. Romatoid artrid hastalarının kullandığı metotreksat grubu ilaçların implant başarısını etkilediği sonucuna varılmış hayvan çalışmaları var. Reçetesiz satılan, sıklıkla kullanılan bazı ağrı kesiciler, non steroid antienflamatuar ilaçlar ve mide asidini azaltmak için kullanılan mide koruyucuları ve reflü ilaçlarının da implant başarısını düşürdüğüne dair çalışmalar yapıldı. Yine sıklıkla kullanılan bazı antidepresan ilaçların da implantın ağızda kalma süresini etkilediği ve diş sıkmayı arttırdığına yönelik çalışmalar literatürde mevcut. Bu ilaçların kullanımın kemik metabolizmasında ve kemik yoğunluğunda değişiklere yol açtığı bildirildi" ifadelerini kullandı.

ALKOL VE SİGARA KULLANIMINA DİKKAT!

Sigara içilmesi veya tütün ürünlerinin kullanımının implant başarısını negatif etkilediğini söyleyen Ağan, şöyle devam etti: "Tüketilen tütün ürünlerinin miktarı arttıkça risk de artıyor. Günde 5 servisten fazla alkol tüketenlerde implantın kemiğe tutunamaması ve başarısız olması, hiç kullanmayan ve daha az kullananlara göre oldukça yüksek."