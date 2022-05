Buzla zayıflamada doğru uygulama

Buzla zayıflama günümüzde çok moda olmuş bir yöntem. Fakat her buz, etkili anlamına gelmiyor. Özellikle soğuk lipolizlere oldukça dikkat edilmeli. Son zamanlarda soğuk lipoliz kazalarında ciddi bir artış söz konusu. İnsanların sağlığını ve fiziksel görünümünü olumsuz yönde etkileyen bu durumu sizler için araştırdım. 90'lı yıllara damga vuran süper model Linda Evangelista, yanlış uygulanan soğuk lipoliz yöntemi sebebiyle vücudunun bozulduğunu söyleyerek dava açmıştı. Yıllardır buzla zayıflama yöntemlerini yurt içinde ve yurt dışında araştıran bir uzman olarak, Linda Evangelista'nın başına gelen bu durumu tüm röportaj ve yazılarımda anlatıyorum. Vakumlu işlemler oldukça riskli işlemlerdir. Soğuk ile vakumun aynı teknoloji içerisinde kullanılması ciddi yanık vakalarına, vücutta deformasyonlara sebep olabilir. Nihayetinde güzellik uğruna vücuda geri dönüşü olmayacak zararlar verebiliyor.Buzla zayıflama, masaj yöntemiyle buzlu bir başlıkile yağları dondurarak kıran bir zayıflama yöntemidir.İlk seans itibariyle güzel sonuçlar veren ve ağrı,morarma gibi yan etkileri olmayan bir uygulamadır. Enbüyük avantajı ise kişinin ihtiyaçları doğrultusunda ilkseans itibariyle gözle görülür şekilde sonuç vermesidir.Öncelikle buzla zayıflama yöntemi profesyoneleller tarafından uygulanmalıdır. Tercih edeceğinizkurumun bu konuda donanımlı olduğundan eminolmalısınız. İlk seans öncesinde mutlaka kişinin yağoranı, yağ kütlesi vücudundaki iç yağlanma,kas oranı detaylı bir şekilde elektronikölçüler sayesinde ölçülmelidir.Ve kişinin ihtiyaçlarıdoğrultusunda bir programdüzenlenmelidir. Kansertedavisi, gebelik ve böbrekyetmezliği durumlarında bu işlem kesinlikle uygulanmamalıdır.Buzla zayıflama yöntemi ciddi bir yağ kırma işlemidir.Dolayısıyla bu süreçte sağlıklı beslenme ve bolsu tüketimi çok önemlidir. Danışanlarıma hep şu örneğiveriyorum: Havuzu boşaltıyoruz, çeşmeyi de kapatmaksize aittir. Bu işlem, gerek seans öncesi, gereksonrası alınan elektronik ölçümlerde kırılan yağ miktarınınet bir şekilde tespit etmemizi sağlıyor. Ve kişikıyafetlerinde hissedebileceği bir rahatlığa hemenkavuşuyor. İlk seansın vermiş olduğu motivasyonsayesinde genelde danışanlarımız bol su tüketimine vesağlıklı beslenmeye de kolaylıkla dikkat ediyorlar.Toparlayacak olursak yoğun iş temposu, düzensizbeslenme, düzensiz uyku, aşırı stres yüzündenmaalesef yağlanma problemi yaygınlaştı. Yağlanmaprobleminde etkili ve bir o kadar da zararsız bir uygulamaolarak buzla zayıflama yöntemi oldukça tercihediliyor. Ve ilk seans itibariyle güzel sonuçlarveren bu işlem, Türkiye'de binlercedanışana ulaşmış durumdave talep her geçen gün artarakbüyümeye devam ediyor.Tek seansta bir zayıflamadanbahsetmek mümkündeğildir. Evet tek seanstaciddi bir sonuç elde edilir, ancakyılların verdiği birikimi tekseansta yok etmek mümkün değildir.Minimum 5 seans öneriyoruz.Elbette kişinin ihtiyaçları doğrultusundaseans sayıları değişiklik gösterir.Yağlanma problemi olan her bölgedekarın, bacak, bel, kol hatta gıdı bölgesidahil işlem uygulanabilir.Sağlıklı beslenme ve bol su tüketimibir yaşam tarzı haline getirilmelidir. Kişikilo almadığı sürece elde edilen sonuçlarkalıcıdır.Buzla zayıflamayönteminde kişininihtiyaçları doğrultusundaprogram düzenlenir. 1 veya2-3 bölgeye, örneğin karın,göbek, bacak hatta kol bölgesidahil, aynı anda uygulamayapmak mümkündür.Vakum kullanılmadığıiçin deride çukurlaşmalarasebep olabilecek bir durumsöz konusu değil. Elektronikölçülerin önemi burada tekrarön plana çıkıyor. Kişinin yağoranını takibe aldığınız, yağdanvermesini sağladığınız,kas kaybını engellediğinizsürece vücutta herhangi birsarkma sorunu yaşanmayacaktır.Ayrıca buzla zayıflamayönteminin sıkılaşma etkisi deoldukça bilinir. Büyüklerimizinduş sonrası sıkılaşma içinvücuda soğuk su tutma nasihatinihatırlayabiliriz.