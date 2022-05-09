Buzla zayıflamada doğru uygulama

Buzla zayıflama günümüzde çok moda olmuş bir yöntem. Fakat her buz, etkili anlamına gelmiyor. Özellikle soğuk lipolizlere oldukça dikkat edilmeli. Son zamanlarda soğuk lipoliz kazalarında ciddi bir artış söz konusu. İnsanların sağlığını ve fiziksel görünümünü olumsuz yönde etkileyen bu durumu sizler için araştırdım. 90'lı yıllara damga vuran süper model Linda Evangelista, yanlış uygulanan soğuk lipoliz yöntemi sebebiyle vücudunun bozulduğunu söyleyerek dava açmıştı. Yıllardır buzla zayıflama yöntemlerini yurt içinde ve yurt dışında araştıran bir uzman olarak, Linda Evangelista'nın başına gelen bu durumu tüm röportaj ve yazılarımda anlatıyorum. Vakumlu işlemler oldukça riskli işlemlerdir. Soğuk ile vakumun aynı teknoloji içerisinde kullanılması ciddi yanık vakalarına, vücutta deformasyonlara sebep olabilir. Nihayetinde güzellik uğruna vücuda geri dönüşü olmayacak zararlar verebiliyor.
AĞRI, MORARMA GIBI SORUNLAR YAŞANMAZ
■ Hangi buzla zayıflama tercih edilmelidir?
Buzla zayıflama, masaj yöntemiyle buzlu bir başlık
ile yağları dondurarak kıran bir zayıflama yöntemidir.
İlk seans itibariyle güzel sonuçlar veren ve ağrı,
morarma gibi yan etkileri olmayan bir uygulamadır. En
büyük avantajı ise kişinin ihtiyaçları doğrultusunda ilk
seans itibariyle gözle görülür şekilde sonuç vermesidir.
■ Buzla zayıflama öncesi nelere dikkat edilmeli?
Öncelikle buzla zayıflama yöntemi profesyonel
eller tarafından uygulanmalıdır. Tercih edeceğiniz
kurumun bu konuda donanımlı olduğundan emin
olmalısınız. İlk seans öncesinde mutlaka kişinin yağ
oranı, yağ kütlesi vücudundaki iç yağlanma,
kas oranı detaylı bir şekilde elektronik
ölçüler sayesinde ölçülmelidir.
Ve kişinin ihtiyaçları
doğrultusunda bir program
düzenlenmelidir. Kanser
tedavisi, gebelik ve böbrek
yetmezliği durumlarında bu işlem kesinlikle uygulanmamalıdır.
■ Programa başladıktan sonra nelere dikkat edilmelidir?
Buzla zayıflama yöntemi ciddi bir yağ kırma işlemidir.
Dolayısıyla bu süreçte sağlıklı beslenme ve bol
su tüketimi çok önemlidir. Danışanlarıma hep şu örneği
veriyorum: Havuzu boşaltıyoruz, çeşmeyi de kapatmak
size aittir. Bu işlem, gerek seans öncesi, gerek
sonrası alınan elektronik ölçümlerde kırılan yağ miktarını
net bir şekilde tespit etmemizi sağlıyor. Ve kişi
kıyafetlerinde hissedebileceği bir rahatlığa hemen
kavuşuyor. İlk seansın vermiş olduğu motivasyon
sayesinde genelde danışanlarımız bol su tüketimine ve
sağlıklı beslenmeye de kolaylıkla dikkat ediyorlar.
Toparlayacak olursak yoğun iş temposu, düzensiz
beslenme, düzensiz uyku, aşırı stres yüzünden
maalesef yağlanma problemi yaygınlaştı. Yağlanma
probleminde etkili ve bir o kadar da zararsız bir uygulama
olarak buzla zayıflama yöntemi oldukça tercih
ediliyor. Ve ilk seans itibariyle güzel sonuçlar
veren bu işlem, Türkiye'de binlerce
danışana ulaşmış durumda
ve talep her geçen gün artarak
büyümeye devam ediyor.
MİNİMUM 5 SEANS YAPILMALI
■ Buzla zayıflama yöntemi kaç seans uygulanmalıdır?
Tek seansta bir zayıflamadan
bahsetmek mümkün
değildir. Evet tek seansta
ciddi bir sonuç elde edilir, ancak
yılların verdiği birikimi tek
seansta yok etmek mümkün değildir.
Minimum 5 seans öneriyoruz.
Elbette kişinin ihtiyaçları doğrultusunda
seans sayıları değişiklik gösterir.
■ Buzla zayıflama yöntemi hangi bölgelere uygulanabilir?
Yağlanma problemi olan her bölgede
karın, bacak, bel, kol hatta gıdı bölgesi
dahil işlem uygulanabilir.
■ Buzla zayıflama işlemi kalıcı sonuçlar verir mi?
Sağlıklı beslenme ve bol su tüketimi
bir yaşam tarzı haline getirilmelidir. Kişi
kilo almadığı sürece elde edilen sonuçlar
kalıcıdır.
AYNI ANDA FARKLI BÖLGELERE UYGULANABILIR
■ Buzla zayıflama yönteminde aynı anda hangi bölgelere işlem yapılabilir?
Buzla zayıflama
yönteminde kişinin
ihtiyaçları doğrultusunda
program düzenlenir. 1 veya
2-3 bölgeye, örneğin karın,
göbek, bacak hatta kol bölgesi
dahil, aynı anda uygulama
yapmak mümkündür.
SARKMA VE ÇUKURLAŞMA OLMAZ
■ Buzla zayıflama sonrasında deride çukurlaşma veya sarkma olur mu?
Vakum kullanılmadığı
için deride çukurlaşmalara
sebep olabilecek bir durum
söz konusu değil. Elektronik
ölçülerin önemi burada tekrar
ön plana çıkıyor. Kişinin yağ
oranını takibe aldığınız, yağdan
vermesini sağladığınız,
kas kaybını engellediğiniz
sürece vücutta herhangi bir
sarkma sorunu yaşanmayacaktır.
Ayrıca buzla zayıflama
yönteminin sıkılaşma etkisi de
oldukça bilinir. Büyüklerimizin
duş sonrası sıkılaşma için
vücuda soğuk su tutma nasihatini
hatırlayabiliriz.