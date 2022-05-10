MPV Nedir, Normal Değeri Kaç Olmalı? Kan Tahlili Sonucunda MPV Yüksekliği Ve Düşüklüğü Neden Olur?

Kan testlerine bakılarak yapılan araştırmalarda kullanılan kan hücrelerinden bir tanesi de MPV olarak biliniyor. En doğru ve sağlıklı çıkarımların yapılabilmesi için MPV değerlerinin, PLT, bir diğer adıyla trombosit değerleri ile birlikte okunması gerekiyor. Peki, MPV kan değeri nedir? Konuyla ilgili bilmeniz gereken tüm detayları sizler için derledik. Hemogram MPV nedir sorusunun yanıtı için, metnimizin devamını okuyabilirsiniz.

MPV Nedir?

İngilizce anlamı "Mean Platelet Volume" olan parametrenin, kısa ismi ise "MPV" olarak biliniyor. MPV kelimesinin Türkçede "ortalama trombosit hacmi" anlamına geliyor. Kan örneğinin özel cihazlar eşliğinde incelenmesi ile trombositlerin ortalama boyutları hesaplanıyor. Bu sayede MPV ölçümü yapılabiliyor. Bu değer, tam kan sayımı ya da hemogram adıyla bilinen bir grup testin parçası olarak araştırılıyor.

MPV Yüksekliği Nedir?

MPV normal değeri; 7,5 il 11,5 fl aralığı olarak biliniyor. Bu trombositlerin 2,65 ila 2,8 mikrometre çaplarında olduğu belirtiliyor. MPV değerleri 9,7 fl ila 12,8 fl aralığında ise, kişinin genel olarak sağlıklı olduğu ifade ediliyor.

MPV değerinin yüksek çıkması, vücuttaki ortalama trombosit hacminin ortalamanın daha üzerinde olduğunu ifade ediyor. Bu bazen, fazla trombosit üretilmekte olduğunun bir işareti olabiliyor. Trombositler, kemik iliğinde üretiliyor ve kan dolaşımına bırakılıyor. Daha büyük trombositler genellikle genç ve yakın zamanda kemik iliğinden salınıyor. Daha küçük trombositler ise birkaç gün boyunca dolaşımda olabiliyor.

Bir kişi düşük trombosit sayısına ve yüksek MPV düzeyine sahip ise, kemik iliğinin hızlı bir şekilde trombosit ürettiği varsayılabiliyor. Bunun nedeni ise daha büyük trombositlerin yok edilmesinden kaynaklı olabiliyor. Bu yüzden de kemik iliği telafi etmeye çalışıyor. Diğer CBC sonuçlarına da bağlı olarak, yüksek MPV değerleri, aşağıdaki listede yer alan durumların göstergesi olabiliyor:

Kan Zehirlenmesi

Diyabet

Kalp Rahatsızlıkları

Kan Kanseri

İnme

Yüksek Tansiyon

Kemik İliği Sorunları

Hipertiroidizm

D Vitamini Eksikliği

Atriyal Fibrilasyon

MPV yüksekliği durumunda, trombositlerin etkinliği ve toplam hacmi artabiliyor. Böylesi durumda, kan olması gerekenden daha kolay pıhtılaşabiliyor ve damar içerisinde pıhtı oluşması; felç, emboli, kalp damar sorunları gibi ciddi problemlere yol açabiliyor.

MPV Düşüklüğü Nedir?

Düşük bir MPV değeri, trombositlerin ortalamadan daha küçük olduğu anlamına geliyor. Daha küçük trombositler, yaşlı olma eğilimi taşıyor. Bu nedenle de düşük bir MPV değer, kemik iliğinin yeterli miktarda yeni trombosit üretemediği anlamına geliyor. Yeterli trombosit üretememe durumunun kalıtsal bir eğilim nedeniyle olması mümkün ancak nedeni bilinemiyor. Diğer durumlarda ise, altta yatan farklı tıbbi durumlar bulunuyor. Yine de düşük bir MPV değeri, kendi başına bir şey ifade etmiyor.

Kandaki trombosit sayısı, eğer mcL başına 20.000'in altına düşerse, kişide kendiliğinden kanama durumu görülebiliyor. Böylesi kişilerde, kan transfüzyonu gerekebiliyor. Düşük trombosit sayısı, yakın zamanda travma yaratacak bir yaralanma geçirmiş kişilerde ölüm riskini de artırıyor. MPV değerinin düşük olma nedenleri aşağıdakilerden biri olabiliyor: