Saç Ekimi Uzmanı Trikolog M. Haluk Hatipoğlu “ Saçsızlık artık bir tercih konusu”

En basit anlatımıyla kişinin karın bölgesinden alınan yağların kök hücrelerine ayrıştırılması ve sonrasında saçlı deriye enjekte edilmesiyle başlayan süreç, kulak arkası ve ense bölgesinden toplanan saçlarla ekimin tamamlanmasıyla son buluyor. Kullanılan yağ dokusu kandan, kıkırdaktan ya da vücudun herhangi bölgesinden elde edilebilecek kök hücre miktarlarından daha fazlasına sahip. Aslında bu yağ sadece bulunduğu yerde bir anlam ifade etmiyor. Çünkü bu yağ sadece saç ekimi değil, estetik cerrahinin birçok alanında kullanılıyor. Saçın ihtiyacı olan bir besleyici materyal gerekiyor. Bunu sağladığımız takdirde saç dökülmeyi azaltıyor ve daha sağlıklı ve canlı bir görünüme kavuşuyor. Ayrıca ekimden önce kullanılıyor olması ekilen saçların da daha güçlü tutunmasını sağlıyor. Diğer ekim yöntemleri sadece açıklık alanları kapatmaya yönelirken Organik Ekim mevcut saçların da korunmasında etkili. Avrupa kıtası başta olmak üzere, ABD, Afrika, Asya'dan da birçok hasta kabul ettiklerini belirten Hatipoğlu, saç ekiminde önemli bir ses getirdiklerini ve ülkemize birçok hastanın sadece bu yeni teknik için geldiklerini belirtti.

"Genç yaşlarımıza dönüş isteği"



İnsanların saç ekimi istemelerinin temel nedenini " genç yaşlarımıza dönmeyi istemek" olarak cevaplandıran M. Haluk Hatipoğlu, birkaç hasta deneyiminden örnekler verdi.

Geçmiş yıllarda çekilen bir aile fotoğrafında kendini gören hastasının günümüzdeki durumundan rahatsızlık duyduğunu, duygularının tetiklendiğini ve saç ekimi için yoğun araştırmaya girdiğini belirtiyor.

30 yaşında olan farklı bir hastasının kendini 50 yaşında hissettiğini belirterek geldiğini belirten Hatipoğlu, birçok erkeğin ön saç çizgisinin olmamasının benzer psikolojik baskılar üretebildiğini söylüyor.

Peki, saç ekiminden beklenti gerçekten genç yaşlarımıza dönmek mi olmalı? Hatipoğlu " Ön saç çizgisi kimliğimizi belirliyor. Bu nedenle her yaşın ön saç çizgisi ayrı. Biz bir saç ekimi planlaması yaparken hastanın 20 yaş, günümüz ve gelecekte olması gereken saç çizgisini ön görerek çizim yapıyoruz. Bu nedenle de Amaç gençleşmekten ziyade doğallaşmak ve yaşımızın insanı olabilmek. Ama kaybolmuş bir ön saç çizgisi, gereğinden fazla açılmış bir tepe bölgesi tabii ki hastayı daha yaşlı gösteriyor. Bu nedenle doğru bir planlama ve yapılan doğru bir ekimle hastalar mevcut durumlarından çok daha genç görünebiliyor" şeklinde cevaplandırıyor.



"Saç ekiminde oldukça fazla şehir efsanesi mevcut."



Saç ekiminin bir cinsiyeti yoktur. Maalesef ki insanlar saç ekimini sadece erkeklere özgü olduğunu düşünüyor. Çünkü biz erkeklerde saçlar kısa kullanılıyor, kamufle edilemiyor, dökülme kadın bireylere göre daha yoğun oluyor. Ama bu sadece erkekler için geçerli olduğu anlamına gelmez. Birçok kadın hastamız da saç açıklıklarından, seyrelmelerden, yoğun dökülmelerden şikâyetçi olarak bize başvuruyor. Çok başarılı sonuçlarımız var. Saç ekimi planlaması kadın ve erkek için farklılık gösterir. Ama sonuçlar her ikisi için de gayet başarılı.

Saç ekiminin mevsimi yoktur. Bir diğer şehir efsanesi yaz aylarında ekim yapılamayacağı yönünde. Bu da tamamen yanlış. Çünkü saç ekiminden sonra geçen 10 günlük süreç bizim için yeterli. Bu 10 günlük süreci hasta verilen talimatlara uygun geçirdiği sürece yaz ya da kış farketmeksizin ekim yapılabilir.

Saç ekimini yaptırmak için 30 yaşı beklemeli düşüncesi tamamen yanlış. Böyle bir yaş sınırı yok. Çünkü herkesin saç dökülme hızı, yoğunluğu, saç kalitesi, saçlı derinin durumu farklı. Bu çeşitlilik içinde sabit bir yaş olması düşünülemez. Saç ekimini biz genellikle 20li yaşlarda yapıyoruz. Tabii ki isteğimiz ileri yaşlarda olması fakat eğer açılmalar veya yoğun seyrelmeler oluşmuşsa bunun için zaman kaybetmemekte fayda var. Çünkü bu durumda olan bir birey için donör saçlar her geçen gün azalıyor. Bu da ya saç ekimini zorlaştırıyor ya da hiç saç ekimi yapılamamasına zemin hazırlıyor.





"Saç ekimi ciddi bir cerrahi operasyondur."



Saç ekimine basit bir yaklaşımda bulunmak hiç sağlıklı değil. Maalesef ki günümüzde birçok kuruluş ve kişi saç ekimi ile ilgileniyor. Ama bu herkesin doğru yolu izlediğini göstermiyor. Ne yazık ki gün içerisinde farklı kuruluşların mağduru olan birçok kişiyle tanışıyorum. Bu hastaların birçoğu geri dönüşü olmayan bir sürece girmiş bulunuyor. Kökleri zedelenmiş, yanlış kanallar açılmış, gereğinden fazla ya da az greft toplanmış olabiliyor. Saç ekimi bu şekilde basite indirgenecek ve hata yapılabilecek bir işlem değil. Saç ekimi ciddi bir cerrahi operasyondur ve ciddi cerrahi operasyonlar ciddi kişiler ve mekanlar ister. Biz Estetik International olarak hastamıza bunun teminatını veriyoruz. Hastanemizde EKG ve solunum cihazına bağlı bir şekilde, sedasyon anestezi yardımıyla, ağrı acı hissetmeden, konforlu ve güvenli bir ekim süreci geçiriliyor. Her hastaya operasyon öncesi kan tahlili kapsamlı bir şekilde yapılıyor ve gerektiğinde farklı tedavilere de yönelebiliyoruz.



"Estetik International sektörün lideri ve güvenilir bir adres"



21 yıllık bir deneyime sahip olan merkezimiz İstanbul ve Bursa'da hem saç ekimi hem de estetik cerrahi üzerine her geçen gün yeniliklere ve ilklere adım atıyor. Organik saç ekimi tıp bilimine kazandırılan sadece bir örnek. Bunun dışında farklı birçok yeni ve aktif şekilde kullanılan teknik yine merkez çatısı altında hastalarını bekliyor. Merkezimiz bulunduğu sektörde lider bir konumda geleceğe emin adımlarla ilerliyor.



