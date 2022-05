Buzla zayıflamada yöntemin önemi

Buzla zayıflama günümüzde çok moda olan bir yöntem. Fakat bu her buzun etkili olduğu anlamına gelmiyor. Özellikle soğuk lipolizlere oldukça dikkat edilmeli. 90'lı yıllara damga vuran süper model Linda Evangelista, yanlış uygulanan soğuk lipoliz yöntemi sebebiyle vücudunun bozulduğunu söyleyerek dava açmıştı. Yıllardır buzla zayıflama yöntemlerini yurt içi ve yurt dışında araştıran bir uzman olarak, Linda Evangelista'nın başına gelen bu durumu tüm röportaj ve yazılarımda anlatıyorum. Vakumlu işlemler başlı başına oldukça risklidir. Soğuk ile vakumun aynı teknoloji içerisinde kullanılması ciddi yanık vakalarına, vücutta deformasyonlara sebep olabilir. Nihayetinde güzellik uğruna vücuda geri dönüşü olmayan zararlar verilebiliyor. Buzla zayıflama, masaj yöntemiyle buzlu bir başlık ile yağları dondurarak kıran bir zayıflama yöntemidir. İlk seans itibarıyla güzel sonuçlar veren; ağrı, morarma gibi yan etkileri olmayan bir uygulamadır. En büyük avantajı ise kişinin ihtiyaçları doğrultusunda ilk seansta gözle görülür şekilde sonuç vermesidir.Öncelikle buzla zayıflama yöntemi profesyonel eller tarafından uygulanmalıdır. Tercih edeceğiniz kurumun bu konuda donanımlı olduğundan emin olmalısınız. İlk seans öncesinde mutlaka bir görüşme randevusu ile kişinin yağ oranı, yağ kütlesi, vücudundaki iç yağlanma ve kas oranı detaylı bir şekilde elektronik ölçüler ile ölçülmelidir. Ve kişinin bu ihtiyaçları doğrultusunda bir program düzenlenmelidir. Kanser tedavisi, gebelik ve böbrek yetmezliği gibi durumlarda bu kişilere kesinlikle işlem uygulanmamalıdır. Görüşme randevusu esnasında bu yan etkilere sahip olmayan ve elektronik ölçüleri alınmış kişilere uygun program belirlenmelidir. Buzla zayıflama yöntemi ciddi bir yağ kırma işlemidir. Dolayısıyla bu süreçte sağlıklı beslenme ve bol su tüketimi çok önemlidir. Danışanlarıma hep şu örneği veriyorum: Havuzu boşaltıyoruz, bu durumda çeşmeyi de kapatmak sizin tercihinizdir. Motivasyon anlamında ilk seans itibarıyla bu işlemin ne kadar etkili olduğunu görmek mümkün. İşlem, seans öncesi ve sonrası alınan elektronik ölçümlerde kırılan yağ miktarını net bir şekilde tespit etmemizi sağlıyor. Uygulama yapılan kişi, hissedebileceği bir rahatlığa hemen kavuşuyor. İlk seansın vermiş olduğu motivasyon sayesinde genelde danışanlar, bol su tüketimine ve sağlıklı beslenmeye zorlanmadan özen gösterebiliyorlar.VAKUM kullanılmadığı takdirde deride çukurlaşmalara sebep olabilecek bir durum söz konusu değildir. Elektronik ölçülerin önemi burada özellike ön plana çıkmaktadır. Kişinin yağ oranını takibe aldığınız ve yağ kaybetmesini sağladığınız sürece ve bununla birlikte kas kaybını engellediğiniz sürece vücutta herhangi bir sarkma sorunu yaşanmayacaktır. Ayrıca buzla zayıflama yönteminin sıkılaşma etkisi herkes tarafından bilinir. Bunu örneklendirmek gerekirse büyüklerimizin duş sonrası sıkılaşma için vücuda soğuk su tutma nasihatini hatırlayabiliriz. Toparlayacak olursak; yoğun iş temposu, düzensiz beslenme, düzensiz uyku, aşırı stres günümüzde maalesef kilo alımı ile birlikte yağlanma problemini yaygın hale getirdi. Bu soruna karşın ise etkili ve bir o kadar da zararsız bir uygulama olan buzla zayıflama yöntemi tercih ediliyor. Ve ilk seans itibarıyla beklenen sonuçları veren bu işlem, Türkiye'de binlerce danışana uygulanıyor. Buzla zayıflama yöntemine olan talep her geçen gün artarak büyümeye devam ediyor.TEK seansta zayıflamaktan bahsetmek mümkün değildir. Bir seansta da sonuç elde edilir ancak yılların verdiği birikimi tek seansta yok etmek mümkün değildir. Bu nedenle minimum 5 seans önerilmektedir. Elbette kişinin ihtiyaçları doğrultusunda seans sayıları değişiklik gösterebilir.Yağlanma problemi olan her bölgede; karın, bacak, bel, kol hatta gıdı bölgesi dahil işlem uygulanabilir.Sağlıklı beslenme ve bol su tüketimi bir yaşam tarzı haline getirilmelidir. Kişi kilo almadığı sürece elde edilen sonuçlar kalıcıdır.Buzla zayıflama yöntemi esnasında kişinin ihtiyaçları doğrultusunda program düzenlenir; 1 veya 2-3 bölge aynı anda örneğin karın, göbek, bacak hatta kol bölgesi dahil aynı anda uygulama yapmak mümkündür