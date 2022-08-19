Zahterin Faydaları Nelerdir? Zahter Çayı Neye İyi Gelir, Kimler Kullanamaz, Yararları ve Zararları Neler?

Zahterin faydaları göz önüne alındığında, pek çok insan için yararlı olduğu görülebilir. Birçok tarife yakışacak özelliğe sahiptir ve zahter çayı faydaları nedeniyle çokça tüketilir. Zahter çayı neye iyi gelir diyorsanız, bağışıklık sisteminin zayıflığından, solunum yolları hastalıklarına kadar çeşitli sağlık problemlerine karşı savaşır. Herkes için faydalı olmayabilir. Bunun için tüketmeden önce kimler kullanamaz diye araştırılmalıdır. İşte zahterin zararları neler sorusunun cevabı…

Zahterin Faydaları Nelerdir?

Akdeniz çevresinde 5000 yıldan fazla bir süredir kullanılan zahter (kekik), Mısırlılar tarafından ölüleri mumyalamak için kullanılmıştır. Eski Yunanlılar ve Romalılar, felç ve cüzzam gibi yüksek riskli hastalıkları tedavi etmek için bu mucizevi ottan yararlanmışlardır.

Latince'de, "Farigoule" veya "Thymus Vulgaris" olarak da adlandırılan kekik, Lamiaceae veya Labiaceae ailesine ait bir alt çalıdır. Akdeniz havzasına özgü aromatik bir ot olan zahter, kuru ve güneşli bölgeleri çok sever. Dünyada, en az 300 kekik türü vardır ve zahter de onlardan biridir.

Zahter, Güneydoğu Anadolu'da kendi kendine yetişebilen bir ottur. Çeşitli sağlık sorunlarını, tedavi etmek konusunda kullanışlı bir bitkidir. Bu otun diğer adı, "kara kekik"tir ve esasında bir kekik türüdür. Soğuk algınlığı, burun tıkanıklığı, bronşlar, hazımsızlık ve şişkinlik gibi sorunlara karşı etkilidir. Zahter çayı, grip olunduğunda hızlı bir şekilde iyileşmeye yardımcı olabilir. Aşağıda bu otun faydalarına dair birtakım maddeler sıralanmıştır.

Zahter, öksürük gibi solunum bozukluklarının tedavisinde kullanılır. Aynı zamanda, bronşit ile mücadelede çok yararlıdır. Çok sayıda çalışma, zahterin diğer doğal ürünlerle birlikte kullanılması ile birlikte solunum rahatsızlıklarına karşı iyi geldiğini göstermiştir.

Zahterin kimyasal bileşenlerinden biri olan timol, çürüklere karşı etkili bir aktiviteye sahiptir. Sadece ağız sağlığının bozulmasına değil, ayrıca Alzheimer'a da neden olan Gingivalis bakterisinin yok edilmesinde işe yarar. Gingivalis'e ek olarak, ağız içerisinde bulunan bazı patojenik bakterilere karşı da savaşır. Timol, diş plağına karşı etkili olan ünlü gargara suları içerisinde bulunan etken bir maddedir. Antiseptik olması nedeniyle, ağız içerisinde tam bir hijyen sağlamaya yardımcı olur.

Zahter, antiseptik ve anti-bakteriyel özellikleri sayesinde yaraları ve bazı küçük cilt rahatsızlıklarını tedavi etmek için faydalıdır. Hem antimikrobiyaldir, hem de cilt üzerindeki mantarların oluşumuna engel olan antifungal aktiviteye sahiptir.

Zahterin bileşenleri arasında yer alan karvakrol, anksiyeteden şikayetçi olan insanlar üzerinde rahatlatıcı etkilere sahip olabilir. Hayvanlar üzerinde yapılan çalışmalara göre, kekik otunun anksiyolitik özellikleri olduğu görülmüştür. İnsan bedenindeki sinir sistemi sorunlarını inhibe eden bazı tanıma bölgelerinin reseptörlerinin aktivasyonuna neden olur. Kekiğin bu özelliği henüz tam olarak kanıtlanmış olmasa da, bazı kişiler üzerinde rahatlatıcı olduğu bilinir.

Başta solunum yolu enfeksiyonları olmak üzere, vücuttaki birçok iltihaplanmaya engel olur. Zamanında tedavi edilmeyen ve sürekli tekrarlayan enfeksiyonlar, kanser oluşumuna neden olabilir. Bundan dolayı, zahter kullanmak kansere karşı önlem almayı sağlar.

Antioksidan olmasından dolayı zahter otu çayı, zayıflamaya ve bağışıklık sisteminin kuvvetlenmesine ve böbrek sağlığını korumaya yardımcı olur.

Göz hastalıklarına karşı savaşır. Görme duyusunun kuvvetlenmesine yardımcı olur.

Zahterin Zararları Nelerdir?

Bazı kişilerin zahter kullanması, faydadan çok zarar getirebilir. Özellikle, kullanırken aşırıya kaçılması olumsuz etkiler yaratabilir. Ülser veya reflü gibi mide problemleri yaşayanlar için zahter ve zahter çayı kullanımı zararlı olabilir. Bu durum, kendini mide bulantısı ve kusma şeklinde gösterir. Bazı ilaçlarla birlikte kullanımı zararlı olabilir. Birtakım kronik rahatsızlığa sahip olanların, tüketirken doktora danışması faydalıdır. Ayrıca, gebelikte kesinlikle kullanılmaması gereken bir ottur.