Bebeğe Gaz Yapan Yiyecekler Nelerdir? Anne Sütüne Gaz Yapan Yiyecek ve İçecekler

Bebeklerde normal besinlerde gaz oluşumunun yanı sıra bir de anne sütü kaynaklı gaz oluşumu olduğu kanıtlanmıştır. Anneler özellikle emzirme döneminde olan anneler bu sebepten kaynaklı yiyecekleri besinlere dikkat etmelidir. Zira bu anne sütü kaynaklı bebekte gaza sebep olabilir. Peki anne sütüne gaz yapan yiyecekler hangileridir? Yazımızda bebeğe gaz yapan yiyecekler nelerdir, anne sütüne gaz yapan yiyecek ve içecekler nelerdir gibi sorulardan yola çıkarak siz okurlarımızı bilgilendirmeye çalıştık.

Anne Sütüne Gaz Yapan Yiyecekler

Özellikle ilk 4 ay içerisinde yaşanan bebeklerdeki gaz problemini aza indirgemek için annenin de yediklerine dikkat etmesi gerekmektedir. Anne sütünün gaz yapmasını önlemek için kullanılmaması gereken yiyecekler ve içecekler şunlardır:

Süt ürünleri: süt ürünleri tüketimi genel olarak anne sütünün gaz yapmasına sebebiyet veren besinlerdir.

Kafein içeren yiyecekler ve içecekler: Çay, çikolata ve kahve gibi kafeinli içecek ve yiyecekler bebekte gaz yapmanın yanı sıra uykusuzluğa da sebep olabilir.

Sebze ve meyveler: Lahana, brokoli, karnabahar, portakal, kayısı, soğan, armut, erik, şeftali, greyfurt ve brüksel lahanası gaz yapan besinlerdir.

Tahıl ve baklagiller: Mısır, kuru fasulye, yeşil mercimek, buğday, bulgur, soya, yulaf ve kepekli gıdalar tükettiğiniz zaman bebeğinizde gaz sancısı olabilir.

Baharatlı yemekler: Özellikle acı biber, kekik tarzı yoğun yakıcı baharatlar gaza sebebiyet verebilir.

Emziren Annenin Gazı Nasıl Geçer?

Anne sütüne gaz yapan birçok besin bulunmaktadır. Bu besinlerden yazımızın önceki bölümünde de sizlere bahsettik. Annenin sütünün gaz yapmaması için yapılması gereken bu gaz yapıcı yiyecek ve içeceklerden uzak durmasıdır. Böylelikle bir süre sonra annenin sütündeki gaz yapma oranı düşecektir.