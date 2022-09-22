Ispanağın Faydaları Nelerdir? Çiğ Ispanak Hangi Vitaminleri İçerir ve Nasıl Yenir?

Faydaları nedeniyle çizgi dizilere dahi konu olan ıspanak, insan sağlığı için çok elzem bir besindir. Ispanak genel olarak pişirilerek yense de, çiğ olarak yenmesi birçok sağlıkçı tarafından da önerilmektedir. Çiğ ıspanağın faydaları, pişmiş ıspanağın faydalarından daha fazladır. Fakat yine de, ıspanak tüketiminin en doğru biçimine ulaşmak için, bir doktordan yahut sağlık kuruluşundan yardım alınabilir.

Ispanağın Faydaları Nelerdir?

Ispanak, protein açısından oldukça zengin bir besindir. Bu sebeple ıspanağın faydaları da pek fazladır. Ispanak, zengin proteini sayesinde verem ve kanser gibi hastalıklara yakalanma riskini en aza indirmektedir ve de kalp adalelerini güçlendirmektedir. Grine karşı vücut direncini de artırdığı bilinen ıspanak, kansızlığa da oldukça iyi gelmektedir. Ispanağın tohumları yatıştırıcı ve kalbi güçlendirici özellikler barındırmakla birlikte, ıspanağın yaprakları ise müshil ve kuvvet verici özelliğe sahip olup, idrar söktürücü özelliğe de sahiptir. Yüksek tansiyonu düşürmeye de yardımcı olan ıspanak, özellikle anne adayları için tüketilmesi gereken besinler arasındadır. Ayrıca ıspanak, cilt sağlığına katkıda bulunur, karaciğeri temizler, enerji kazandırır, kasları güçlendirir, hafızayı güçlendirir ve metabolizmayı hızlandırır.

Çiğ Ispanak Hangi Vitaminleri İçerir ve Nasıl Yenir?

Ispanak içerisinde birçok vitamini içerebilmektedir. Bu vitaminler arasında; bolca A, B1, B2, C, D, E ve K vitaminleri bulunmaktadır. Ayrıca ıspanak içerisinde, magnezyum, kalsiyum, demir, fosfor ve potasyum mineralleri de bulunur. Tıpkı bir eczane dolabına benzeyen ıspanağın ne şekilde yenmesi gerektiği de, faydalarını görebilmek için oldukça önemli bir konudur. Ispanak; alındıktan sonra kesinlikle bol suyla çok temiz bir şekilde yıkanmalıdır. Topraktan çıktıktan sonra çeşitli bakterilerin ıspanak üzerinde kalmaması için suyla bolca yıkamak çok önemlidir. Ayrıca yıkandıktan sonra az sirkeli su içerisinde bekletilmesi de önerilenler arasındadır. Daha sonra, pişirme aşamasında ise ıspanak çok fazla pişirilmemeli, aksi taktirde içerisinde bulunan mineral ve vitaminler yok olacaktır. Son olarak ise, ıspanak ya tahta bir bıçak ile yahut el ile parçalanıp pişirilmelidir ve de ıspanak piştiği anda tüketilmelidir. Tüm bu bilgilerin yanı sıra, ıspanak pişirilmeden de yenebilir ve hatta çiğ yenen ıspanağın sağlığa daha faydalı olduğu da kabul edilenler arasındadır.