Karaciğer Temizleme Kürü Nasıl Hazırlanır? Karaciğeri Toksinlerden Temizleyen Kür Nasıl Kullanılır, Faydaları ve Zararları Nelerdir?

Karaciğer, vücudumuzdaki en büyük organdır. Süngere benzeyen yapısıyla vücudumuzda adeta bir süzgeç görevi görmektedir. Vücudumuzdaki zararlı toksinlerin temizlenmesinde ve yediklerimizi yararlı besinlere çevirmede büyük bir önem taşır. Ayrıca safra üretimi, protein sentezi, demir depolanması, kan şekerini dengelemesi görevleri arasındadır. Tükettiğimiz yiyecek, içecek ve ilaçları zararlı maddelerinden arındırarak vücudun ihtiyacı olan besinlere çevirir. Bu yorucu görev karaciğer sağlığını sarsabilir. Özellikle sağlıksız beslenme, yeterli düzeyde fiziksel aktivite yapmamak ve alkol gibi kötü alışkanlıklar karaciğerin yağlanmasına sebebiyet verir. Bu nedenle sağlığının korunması vücudumuz için hayati önem taşır. Karaciğer kendini yenileyebilen bir organdır ancak bütün bu işlevlere daha dayanıklı olması adına karaciğeri temizleyen kürler bulunmaktadır. Peki Karaciğer Temizleme kürü nasıl yapılır, faydaları nelerdir? Karaciğeri toksinlerden arındıran kürü sizler için derledik. İşte o kür…

Karaciğer Temizleme Kürü

Karaciğer için faydalı olan besinlerden oluşan, adeta bir şifa kaynağı olan bu kür için ihtiyacımız olan malzemeler;

15-16 adet maydanoz

1 adet sıkılmış limon

1 bardak su

Blender içine tüm malzemeleri ekleyip, kıvamlı bir hal alana kadar çalıştırınız.

Ve bir bardağa alınız. Yeşil bir iksiri andıran karaciğer kürünüz tüketime hazır.

Sabahları aç karnına, kahvaltıdan 15 dakika önce tercih etmenizde fayda var.

15 gün süreyle uygulamanız tavsiye edilir.

Dilerseniz yukarıdaki tariften farklı olan, karaciğeri temizleyen bir meyve suyu da hazırlayabilirsiniz. Gerekli malzemeler;

1 Adet havuç

1 Adet elma

1 Adet greyfurt

1 tutam nane

Karaciğeri temizleyen bu sağlıklı meyve suyunu meyve sıkacağı yardımı ile hazırlayabilirsiniz. Bu lezzetli içeceğinizi kahvaltılarınıza ekleyip güne zinde başlayabilirsiniz.

Karaciğer Kürünün Faydaları Nelerdir?

Karaciğer temizleme kürünün birçok faydası bulunmaktadır. İlaçların vücutta bıraktığı toksinlerin atılmasına katkı sağlar. Pek çok kişide görülebilen karaciğer yağlanmasını engeller. Sindirim sistemindeki problemleri ortadan kaldırır ve kabızlık sorununun giderilmesine yardımcı olur. Kan akışı düzenlenir. Vücudunuzu bakterilere karşı korur ve c vitamini desteğiyle daha da dirençli hale getirir.

Bu kür aynı zamanda cildinizi yeniler ve onarır. Kan şekerinizi dengede tutar.

Karaciğer Kürünü Kimlerin Uygulaması Önerilmez?

Maydanoz ve limona hassasiyeti olanlar, hamileler ve emziren annelerin kullanması önerilmez. Kronik rahatsızlığı olanların uzman bir hekime danışarak kullanması tavsiye edilir. Taze ve doğal ürünler olduğu sürece yan etkisi olmayan besinlerdir. Ancak rahatsızlık duyduğunuz bir belirti veya şüphe olursa direkt olarak doktora başvurmanızda fayda vardır.