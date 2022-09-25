Ödem Atıcı Kür Tarifi – En Hızlı Ödem Attıran Kür Nasıl Yapılır, Faydaları Nelerdir ve Kimler Kullanamaz?

Vücudumuzun birçok bölgesinde istenmeyen durumlardan kaynaklı ödemler oluşabilmektedir. Pek çok kişi tarafından önemsenmese de ödemler bazı kronik hastalıkların habercisi de olabilir. Bu konuda dikkatli olmakta fayda vardır. Özellikle son zamanlarda karşımıza çıkan hastalıkların altında ödem olduğunu biliyoruz. Peki pek merak konusu olan bu ödem atıcı kür tarifini gelin birlikte inceleyelim. En hızlı ödem attıran kür nasıl yapılır, faydaları ve kimler kullanamaz? Sağlıklı ve doğal bir kür için hemen kollarınızı sıvamaya başlayın. İşte o merak edilen tarifler…

Ödem Atıcı Kür Tarifi

Ödem atmanın en etkili yolu su içmektir. Su içmenin vücuda sayısız faydası olduğu gibi ödem atmada da çok önemlidir. Bu sebeple günde 2 litre su içmeyi rutin haline getirmek gereklidir. Bunun yanında ödem atmada yardımcı olan pek çok sebze meyve de bulunmaktadır. Sebze ve meyvelerle çeşitli detoks sularının da ödem atmada etkisi kuvvetlidir. Ödem atıcı çaylar ve smoothie tariflerini de deneyerek damak zevkinize göre şekillendirebilirsiniz.

Etkili ödem atıcı kürlerin başında lahana kürü gelmektedir. Tarifi ise şu şekildedir:

Yarım litre suyun içerisine 3 büyük lahana yaprağını atın, 15 dakika boyunca kaynatın. Ilıması için biraz bekletin ve içerisine birkaç damla limon suyu ekleyin. Bu kürü 7 gün boyunca tüketip 3 gün ara vererek 21 gün olarak tamamlayabilirsiniz.

Yine aktarlardan kolaylıkla temin edilebilen kiraz sapı ve mısır püskülüyle hazırlanan kürdür. Bu kür de yine pek çok kişi tarafından ödem atıcı kür olarak uygulanmaktadır. Zayıflamaya yardımcı ödem attırıcı bu kürün tarifi ise: 1 su bardağı kaynayan suya bir tutam kurutulmuş kiraz sapını atın ve kısık ateşte 5 dakika demleyin. Ilıyıncaya kadar bekleyin. Kahvaltılardan 2 saat sonra tüketebilirsiniz. Mısır püskülü çayını ise akşam yemeğinden 2 saat sonra hazırlayabilirsiniz. Yine kaynayan 1 su bardağına bir tutam mısır püskülü ekleyin, 5 dakika kısık ateşte demleyin ve ılımasını bekleyin.

Ödem Attıran Kür Kimler Kullanamaz?

Yapılan bu kürlerin insan vücuduna pek çok faydası olduğu gibi bazı durumlarda sakıncaları da olabilmektedir. Yukarıda bu kürlerin hazırlanma aşaması ve faydalarından bahsetmiştik. Şimdi ise, kimlerin kullanmaması gerekir biraz da o noktalara değineceğiz. Uygulanan kürlerdeki malzemelere hassasiyeti olan kişilerin mutlaka doktora danışarak kullanması önerilir. Bu kürlerin bir diğer etkisi de fazla kullanım sonucu ortaya vücuttaki vitamin ve minerallerinde atılabilmesi. Bundan dolayı kullanım miktarı ve sıklığına dikkat etmek gerekir.