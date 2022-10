Yaz tatili bitti şimdi forma girme vakti

Yaz; kum, güneş, deniz ve tatil demek. Yazın tatil ile birlikte tüm beslenme ve uyku düzenimiz de değişiyor. Kısacası tatil modu bizleri etkileyebiliyor. Artık tatil bitti, şehre döndük. Şimdi bozulan beslenme düzenimizi yeniden sağlama ve alınan kiloları verme zamanı. Bugünlerde bana an en çok gelen talep, çok kısa sürede hızlıca alınan kiloların verilmesine yönelik. 1 ayda 7-8 kilo alan danışanlarımız olduğunu size söyleyebilirim. Dengelerin ne kadar hızlı şekilde değiştiğini ve bizi etkilediğini buradan anlayabiliriz. Bana en çok sorulan soru da 'Hızlıca hangi yöntemle kilolarımı verip, forma girebilirim?' sorusu oluyor. Birincisi ihtiyaçların ve beklentilerin tespit edilmesi. Herkesin kilo alma şekli ve hikayesi değişkenlik gösterdiği gibi, uygulanan programlar da kişiye özel olmalıdır. Görüşme randevusu bu nedenle çok önemlidir. Uzman eşliğinde beklentilerin doğru tespit edilmesi ve işleme başlanmadan önce uygulanacak program hakkında detaylı bilgi edinip akabinde karar verilmesi önem taşır. Şu an oldukça yoğun bir şekilde 40 Plus işlemlerini uygulayıp öneriyoruz. 40 Plus her şeyden önce bir detoks programıdır. Yani tatilde, yaz döneminde edindiğimiz kötü alışkanlıkları ortadan kaldırarak dengeli ve sağlıklı bir beslenme eşliğinde zayıflama sürecine vücudumuzu hazırlar.Peki tam olarak nedir 40 Plus? 40 yaş üstü ve hatta 40 yaş altı dirençli yağları olan ve metabolik yaşı 40 yaş üstü olan herkese uygulanabilir. Bu işlemin en büyük avantajı ise kişinin ihtiyaçlarını, metabolik blokajlarını tespit ederek tam olarak kişiye özel bir işlem gerçekleştirmesi.Uygulama 4 farklı noktadan metamerik dalgalar gönderir. Ağrı, sızı olmadan ilk seans itibariyle kişinin zayıflamasını hızlandıracak ve kolaylaştıracak zemini hazırlar. Uygulama sonrası aynı gün yağ kırma işlemi yapıldığı takdirde yağ kırma işleminin yarattığı etki 2 katına çıkar. Yani 40 Plus yağ kırma işlemlerine ek olarak uygulanmalıdır. İşlem süresi 30 dakikadır. İşlem o kadar trend oldu ki henüz ne olduğunu bile bilmeden veya sormadan "Ben de 40 Plus istiyorum" diyen danışanlarımız oluyor.YAĞ kırma işlemi nedir? Ülkemizde ve dünyada başarıları kanıtlanmış buzla yağ kırma işleminden bahsediyorum. Bu uygulama cerrahi müdahale olmadan, ağrı sızı gibi yan etkiler oluşturmadan ilk seans itibariyle ortalama 2-4 cm incelme etkisi sağlayan konforlu bir uygulamadır. İşlem; iç, dış bacak, karın, bacak, hatta kol bölgesinde dahil uygulanabilir. Hatta sanıldığının aksine tek bölge değil, birden fazla bölgede aynı gün işlem uygulamak mümkün.Zayıflama süreci bol su tüketimi eşliğinde devam etmelidir. Kırılan yağlar vücuttan dışarı atılırken yerine yeni yağlar gelmemelidir. Yanlış beslenme olduğu sürece vücut yağlanmaya mahkumdur. O nedenle sağlıklı beslenme bir yaşam biçimi olmalıdır. Zayıflama sürecine özel değil, her zaman hayatımızda olmalıdır.SEANSLAR, 15 günde bir tekrarlanmalıdır. Kırılan yağlar doğal yollarla metabolize edilerek vücuttan dışarı 15 gün boyunca atılmaya devam eder. En çok gelen sorulardan bir tanesi de bu süreç devam ederken diyet yapılıp yapılmayacağıdır. Her zayıflama sürecinde gerektiği gibi sağlıklı ve dengeli beslenme temel kuraldır.