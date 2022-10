Başarının sırrı işine sadık olmaktır

Şükrü Dudu Ağabey gibi bu sektörün en önemli duayenlerinden birini bu köşede ağırlamak benim için gurur verici. Kendisine sorularımı yöneltmeden önce şunu paylaşmadan geçemem. Kendisi bizim gibi bu meslekte ilerleyen insanlara sadece gösterdiği başarının değil, işini ve deneyimlerini sözcüklere dökmenin de önemini göstermiştir. Herkesin bir hikayesi olmalı ve bunu doğru şekilde anlatabilmeli gerçekten. Kendisiyle röportaj yapmak benim için de büyük mutluluk. Hem mesleğimizle hem kendisiyle ilgili sohbetimizi keyifle okuyacağınızı biliyorum.Beni her gün herkes arıyordu, nasıl başarabilirim, ne yapmam gerekiyor diye... Ben 15 yaşımda köyden geldiğim için benim gibi hayali olan insanlar merak ediyor... Mümin Sekman bir gün bana dedi ki, "Şükrü senin hayatını ben yazmak istiyorum." Sonra biz bunu düşünüp konuşurken "Senin kitap yazman gerekiyor" diyerek bana çok önemli bir tavsiyede bulundu.Elbette, çok iyi saç kessen de yeterli değil. Sıkı çalışmak, hayal etmek de dahil bir bütün olması gerekiyor. Ben Sivas'tayken de İstanbul'u hayal ediyordum, ünlülere mektup yazıyordum hatta. Çoğu kişi de geri döndü mektuplarıma, Müjde Ar ile de mektuplaşmıştık.Var ama açıklayamam :) Bir film projemiz var şu anda...İşine sadık olması gerekiyor. Bir de Türkiye'deki en önemli şey biraz büyüyünce hemen dükkan açmak istiyorlar. 3-5 tane müşterisi olan hemen dükkan açıyor. Gerek yok aslında, olduğun yerde büyümek daha mantıklı, bir markanın altında bulunmak, deneyim kazanmak çok önemli çünkü.Ben yıllardır dünyadaki her yeri takip ettim, hâlâ da ediyorum. Almanya'da, İtalya'da, Fransa'daki heryeri sürekli izliyorum. Aynı zamanda eğitmenlik de yaptım, ama çok da eğitim aldım tabii...Biz burada kişiye özel saç tasarımları yapıyoruz. Çünkü herkesin kafa yapısı farklı. Zaten bize gelen adam da ne yaptıracağını ve sonucundan memnun kalacağını da biliyor. Marka o demek zaten, güven çok önemli. Bu sezon hâlâ yanlar ve ense kısa saç modeli moda, değişmedi. Geçen sene koleksiyon yapmıştık, bu sene de yapacağız ama yine aynı model olacak. Yanlar ve ense kısa ama üstler dağınık.Var evet, David Beckham'ın saçını kesmek istiyorum. Saçları ve kafa yapısı çok güzel, adama her şey yakışıyor. Oğlum çok hayranı olduğu için Ronaldo'nun da saçlarını kesmek istiyordum.Kevin Costner. Çekimlerinde üç gün boyunca sette beraberdik, on numara bir insan.İş disiplini, işine sadık olmak önemli. Üç günden fazla tatil yapamam, dükkanı da ben açıp ben kapatırdım.Erkek saç bakımında en önemli konulardan biri saçın köklerden cılızlaşarak seyrekleşmesi ve dökülmesidir. Bu konuda birçok soru alıyorum. Tabii ki erkek tipi birçok dökülmenin tabanında hormonal konular yatsa da size pratik bir öneride bulunabilirim. Saçınızın sağlığı, saç derinizin sağlığına birebir bağlıdır. Saç derisini ne çok kurutmak ne de çok yağlanmasına izin vermek gerekir. Eğer saç derisi çok yağlanırsa saç köklerinde tıkanmalar oluşur. Tıkanmalar köklerin hava almasına izin vermez ve kökler zayıflayarak dökülür. Bu konuda birçok danışanımın Pure Aloe gibi doğal ama etkin içerikli ürünlerle iyi sonuç aldığını gördüm. Her banyo sonrası yağlanmayı fazla kurutmadan dengelemek için köklere biraz uygulamak yeterli. Aşırı kurumanın önüne geçmek için de sülfatlı şampuanlardan kaçınmanız iyi olacaktır. Ama yine de çok yoğun bir kuruluk, kaşıntı, gerginlik, pullanma gibi sorunlar yaşıyorsanız size önerim Hair serum gibi E vitaminli ve saç derisine nemi hapseden bir ürün ile dönemsel bir bakım yapmak.