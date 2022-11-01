Kol Ağrısı Neden Olur? Kol Ağrısı Neyin Belirtisi ve Sebebi Nedir, Sağ Ve Sol Kol Ağrısı Nedenleri Nelerdir?

Kol ağrısı birçok nedenden ortaya çıkan ve aslında birçok hastalığın habercisi olabilen bir rahatsızlıktır. Sol koldaki ağrı kalp krizi belirtisi olabilir. Sol kol ağrısı şiddetlenirse uzman doktora başvurmak gerekir.Kol ağrısı yaşayan kişileri, il öncelikleri, ağır işlerden uzak durmaları, kollarını yeteri kadar dinlendirmeleri gerekir. Sol kol ağrısında ayrıca bazı basit tedavi yöntemleri uygulanabilir. Peki sol kol ağrısı nasıl geçer? Kol ağrısının geçirmenin yolları nelerdir? Sol omuz ve kol ağrısı neden olur? İşte kol ağrısı için evde tedavi, doğal ve bitkisel çözümler...

Kol ağrısı nedir?

Kol ağrısı genellikle; koldaki kasların, kemiklerin veya eklemlerin hasar görmesinden kaynaklı oluşabilir. Bu nedenler dışında bilgisayar kullanmak, uzun süreli klavye kullanımı, yazı yazmak, aletlerle çalışmak, spor yapmak, ağır nesneler kaldırmak veya egzersiz yapmak da kol ağrısına neden olabilir. Günlük hayatta yapılan bu aktiviteler bir süre sonra şiddetli kol ağrılarına neden olabilmektedir. Özellikle uzun süre klavye kullananların meslek hastalıklarına davetiye açtıkları ve sık sık kol ağrısı yaşadıkları bilinmektedir.

Sol kol ağrısı neden olur ve nasıl geçer?

Sol koldaki ağrı kalp krizi belirtisi olabilir. Sol kol ağrısı şiddetlenirse uzman doktora başvurmak gerekir.Sol kol ağrısı buz koyularak ağrının dinmesi sağlanabilir. Buz ağrıya neden olursa, anında kesilmelidir. Sağ kolun kalbin hizasının üzerinde olmasına dikkat edilmesi gerekir.

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Kol ağrısnın yanı sıra el bilekleri de ağrıyabilir

Herhangi bir nedenden kaynaklanan kol ağrılarının yanı sıra el bileklerinde de ağrılar oluşabilir. Bu ağrılar el veya kol uyuşması, karıncalanma gibi belirtiler gösterebilmektedir.

Kol Ağrısı Nasıl Geçer?

Kol ağrısı yaşayanların tekrarlayan hareketlerden kaçınmalı ve sık sık ara vermelidir. Örneğin yazı yazan bir kişi ara verip yazı yazmaya devam etmelidir. Uzun süre yapılan bu eylemler kol ağrılarının daha da artmasına neden olmaktadır.

Ağrıyan kolu fazla kullanmayın

Ağrı yaşanan kolu olabildiğince az kullanmak ve dinlendirmek ağrının azalmasını sağlayacaktır. Ağrıyan kolun üstüne gidip rutin kullanıma devam etmek kol ağrılarının şiddetini arttırabilmektedir.

Buz tedavisi ağrılara iyi gelir

Ağrıyan kola buz koymak ağrının şiddetini azaltmaktadır. Aralıklarla ağrıyan kola buz koymak ağrılara iyi gelecektir.

Dinlenmek önemli

Şiddetli kol ağrısı yaşayanların dinlenmeleri ve ağrıyan kollarını dinlendirmeleri, rutin aktivitelere ara verilmelidir.

Kolu yüksekte tutun

Ağrıyan kolun kalp seviyesinin yukarısında tutulması kan akışını hızlandıracaktır. Hızlanan bu kan akışı ağrıyan kolun şişmesini ve ağrının azalmasına yardımcı olacaktır.

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Travma sonucu ağrıyan kol mutlaka tedavi edilmeli

Kol, omuz, dirsek veya bilek ağrınız şiddetli travmanın sonucuysa veya aniden ortaya çıktıysa, acil bir şekilde bu durumu tedavi etmenin yollarını aranmalıdır. Kolunuzu hareket ettirmekte sorun yaşıyorsanız mutlaka doktora gidilmelidir.

Ani göğüs ağrısı dikkate alınmalı

Kol ağrısıyla beraber aniden göğüs kafesine doğru bir ağrı hissedildiğinde mutlaka bir doktora gidilmelidir. Bu ağrı veya sıkışma bir kalp spazmının habercisi olabilmektedir. Özellikle sol kolun ağrıması ve uyuşması kalp krizi belirtisi olarak bilinmekte ve bu bilince sahip kişilerin kendi hayatlarını kurtardıkları, kalp krizini sorunsuz atlattıkları bilinmektedir. Her sol kol ağrısının kalp krizi belirtisi olmadığı gibi önlem amaçlı doktora gitmek kalp krizinden sizi bir adım ileri götürecektir.