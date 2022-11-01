Pandemi sonrası döneme grip aşısı uyarısı

Sağlık Bilimleri Üniversitesi Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesi Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Uzmanı Doç. Dr. Ümit Savaşçı, grip (influenza) sezonunun açıldığını, hasta olanların da gribi ağır atlattığını belirtti. Savaşçı, çocukların da grip aşısı olmasını tavsiye etti.
Pandemi döneminde maske takıldığı için grip vakalarının neredeyse sıfıra yakın olduğunu söyleyen Savaşçı, eski normale dönülmesiyle birlikte maske kullanımının azaldığını, infulanzada artış görüldüğünü dile getirdi.
GRİP AĞIR GEÇİYOR
Gribin eskiye nazaran daha ağır geçtiğine dikkat çeken Savaşçı, "Kreşe başlayan çocuklara benziyoruz. İki yıl boyunca solunum yollarımızı koruduk. Şimdi yeni virüs alıyor gibiyiz.
Uzunca bir süredir virüsle karşılaşmadık. O yüzden vücut savunma sistemini devreye sokuyor. Hastalık ağır geçiyor. Artık gribin geçmeyen öksürük ve alerji gibi etkileri var. Semptomlar uzun seyrediyor" ifadesini kullandı.
ÇOCUKLAR DA AŞI OLMALI
Kronik hastalığı olanların ve risk grubunda bulunanların mutlaka aşı olmasını belirten Savaşçı, "Ben çocuklar, gençler, hamileler için de aşıyı çok öneriyorum.
Özellikle okul çağındaki çocuklar mutlaka aşı yaptırmalı, çünkü onlar gribi topluma bulaştırıp yayabiliyorlar. Herhangi bir gıdaya alerjisi olanlar ise aşıyı kontrol altında yaptırabilir" açıklamasını yaptı.
BAĞIŞIKLIK GÜÇLÜ TUTULMALI
Hasta çocukların okula, yetişkinlerin de işe gitmemesi gerektiğine dikkat çeken Savaşçı, aşırı öksürük, geçmeyen ateş durumunda Kovid-19 testi yapılması gerektiğini vurguladı.
Hasta olmamak için bağışıklığın güçlü tutulmasının şart olduğunu aktaran Savaşçı, "El hijyenine dikkat edilmeli, sağlıklı beslenilmeli, uyku düzenli olmalı. Bol bol oksijen ve vitamin takviyesi alınmalı, taze meyve sebze tüketilmeli" diye konuştu.