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Giriş Tarihi: 1.11.2022 07:03 Son Güncelleme: 1.11.2022 07:10

Pandemi sonrası döneme grip aşısı uyarısı

BURCU ŞEN BURCU ŞEN
Pandemi sonrası döneme grip aşısı uyarısı

Doç. Dr. Ümit Savaşçı: "Pandemide maske taktığımız için grip neredeyse sıfıra inmişti. İki yıl virüsle karşılaşmayan insanlar şimdi gribe yakalanınca vücudun tepkisi nedeniyle hastalığı ağır geçiriyor. Grip aşısı olunması şart" dedi.

Sağlık Bilimleri Üniversitesi Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesi Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Uzmanı Doç. Dr. Ümit Savaşçı, grip (influenza) sezonunun açıldığını, hasta olanların da gribi ağır atlattığını belirtti. Savaşçı, çocukların da grip aşısı olmasını tavsiye etti.



Pandemi döneminde maske takıldığı için grip vakalarının neredeyse sıfıra yakın olduğunu söyleyen Savaşçı, eski normale dönülmesiyle birlikte maske kullanımının azaldığını, infulanzada artış görüldüğünü dile getirdi.



Savaşçı, "Gribi zaten ekimin ortası gibi bekleriz. Hastalık mayısa kadar devam eder. Kışa doğru giriyoruz, vakalar iyice artacak" dedi.



GRİP AĞIR GEÇİYOR

Gribin eskiye nazaran daha ağır geçtiğine dikkat çeken Savaşçı, "Kreşe başlayan çocuklara benziyoruz. İki yıl boyunca solunum yollarımızı koruduk. Şimdi yeni virüs alıyor gibiyiz.



Uzunca bir süredir virüsle karşılaşmadık. O yüzden vücut savunma sistemini devreye sokuyor. Hastalık ağır geçiyor. Artık gribin geçmeyen öksürük ve alerji gibi etkileri var. Semptomlar uzun seyrediyor" ifadesini kullandı.



ÇOCUKLAR DA AŞI OLMALI

Kronik hastalığı olanların ve risk grubunda bulunanların mutlaka aşı olmasını belirten Savaşçı, "Ben çocuklar, gençler, hamileler için de aşıyı çok öneriyorum.



Özellikle okul çağındaki çocuklar mutlaka aşı yaptırmalı, çünkü onlar gribi topluma bulaştırıp yayabiliyorlar. Herhangi bir gıdaya alerjisi olanlar ise aşıyı kontrol altında yaptırabilir" açıklamasını yaptı.



BAĞIŞIKLIK GÜÇLÜ TUTULMALI

Hasta çocukların okula, yetişkinlerin de işe gitmemesi gerektiğine dikkat çeken Savaşçı, aşırı öksürük, geçmeyen ateş durumunda Kovid-19 testi yapılması gerektiğini vurguladı.



Hasta olmamak için bağışıklığın güçlü tutulmasının şart olduğunu aktaran Savaşçı, "El hijyenine dikkat edilmeli, sağlıklı beslenilmeli, uyku düzenli olmalı. Bol bol oksijen ve vitamin takviyesi alınmalı, taze meyve sebze tüketilmeli" diye konuştu.

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Pandemi sonrası döneme grip aşısı uyarısı
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