Panik atak neden olur? Panik Atak Neyin Belirtisi ve Sebebi Nedir?

Birçok kişide ortaya çıkan panik atak, beklenmedik bir anda ortaya çıkan korku nöbetlerine denmektedir. Aniden gelen korku hissi, beraberinde gelen nefes darlığı rahatsızlığın önemli belirtilerindendir. Panik atağın bazı belirtileri başka hastalıklarla da karıştırılabilir. Bu yüzden mutlaka uzman yardımı almak gerekmektedir. Panik atağın neden olduğu net bir şekilde bilinmemektedir. Birçok faktörün yol açtığı bu hastalık çocukluk zamanlarında yaşanmış olan bazı travmalardan da kaynaklanıyor olabilir. Özellikle stresli bir hayatın neden olduğu panik atak, bir anda ortaya çıkan krizler geçirilmesine neden olur. Bu krizler bazı zamanlarda şiddetini arttırabilir veya daha az şiddetli krizler yaşanabilir.

PANİK ATAK NEDEN OLUR?

Panik atak birçok farklı nedenden kaynaklanıyor olabilir. Genetik faktörlerin de göz önünde bulundurulması gerekir. Yaşanmış travmalar panik atağın ortaya çıkmasına neden olabilir.

Genetik faktörler göz önünde bulundurulmalı

Genetik faktörler direkt olarak panik atağı etkilemez. Panik atağa neden olabilecek duygusal zayıflık, stres veya anksiyete gibi durumların ortaya çıkışı genetik faktörlerden dolayı olabilmektedir. Erkeklere oranla kadınlarda panik atak daha sık ortaya çıkan bir durumdur.

Travmalar panik atağa neden olabilir

Taciz veya bunun kadar büyük yaşanmış travmalar bir süre sonra panik atağın ortaya çıkmasına neden olabilir. Yaşanılan travmayı veya kötü bir olayı herhangi bir kişiyle paylaşamayıp uzun süre içine atma ruh hali bir süre sonra korku ataklarına neden olabilir. Travmanın tekrar yaşanabilme korkusu kriz nöbetlerine neden olabilir. Kişinin kendi kendine atlatması zor olduğu bilinen bu rahatsızlık mutlaka uzman yardımıyla beraber atlatılmalıdır.

Stres panik atağı tetikler

Özellikle ağır stresli durumlarla karşılaşmış veya olaylar yaşamış kişilerin panik atak nöbetleri geçirmeleri çok olasıdır. Yaşamış sarsıcı olaylar örneğin ayrılık, boşanma, ölüm gibi olumsuz yaşanan olaylar kişinin kriz nöbetleri geçirmelerine neden olabilir. Bu stresli durumlardan dolayı süregelen ruhsal yorgunluk bir süre sonra panik atağın ortaya çıkmasına neden olabilir.

Panik atak belirtileri nelerdir?

- Nefes darlığı. Nefes almakta güçlük

- Hızlanan kalp atışları

- Göğüs ağrısı

- Mide bulantısı

- Ani gelen ölüm korkusu

- Titreme ve terleme

Bunlar panik atağın başlıca belirtilerinden olduğu bilinmektedir. Kişiden kişiye farklılık gösterebilen bu belirtiler panik atak teşhisi konması için yeterli değildir.

Panik atak tedavisi nasıl yapılır?

Panik atağın belirtileri hissedildiği anda mutlaka bir uzmana başvurulması gerekmektedir. Belli başlı tetkiklerin ardından bir tedavi olanı ortaya çıkartılır. Birkaç yöntemi olan panik atak tedavisinin yarıda bırakılmaması çok önemlidir.

Konuşma terapisi yöntemi

Panik atak veya panik bozukluğun ne olduğunu ve onu nasıl yönetebileceğinizi anlamanıza yardımcı olacak olan konuşma terapisi işe yarayan yöntemlerden biridir. Tedavi süresince terapi, ataklara neden olan durumlar, duygular veya düşüncelerin belirlenmesi sağlanır. Atakları tetikleyen durumlar tespit edilir ve bu terapi sayesinde kişi rahatlama hissi yaşamaya başlar.

İlaç tedavisi

Panik atak tedavisinde kullanılan yöntemlerden biri de ilaç tedavisidir. Doktor panik atak krizlerinin yarattığı fiziksel semptomları azaltmak için ilaç tedavisi yöntemini önerebilir. İleride geçirilebilecek atakların önüne geçmek için antidepresan ilaçlar kullanılabilir. Bu ilaçlar mutlaka doktor kontrolünde kullanılmalı ve doktorun önerdiği dozda alınmalıdır. Kişi kendi kendine bir ilaç kullanmamalı ve tedavi yöntemi oluşturmamalıdır.

Nefes egzersizleri işe yarayabilir

Panik atak tedavisinde nefes egzersizlerini kişiyi rahatlattığı bilinmektedir. Doktorlar tarafından önerilen bu tedavi yöntemi zihni sakinleştirir ve endişeden uzaklaşılmasını sağlamaktadır.