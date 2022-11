Filtre kahvenin kanserden koruyan genetik şifresi çözüldü

Ankara'da LÖSEV LÖSANTE Çocuk ve Yetişkin Hastanesi'nde, filtre kahvenin kanseri önlemedeki etkisi ve faydalarına yönelik araştırma gerçekleştirildi. Yaklaşık 2 yıl süren araştırmanın sonuçları, ulusal hakemli bir yayın olan Türk Gastroenteroloji Dergisi'nde (Turkish Journal of Gastroenterology) 19 Ekim'de "Kahve Türevli Eksozom Benzeri Nanopartiküller: Gizli Kahramanlar mı?" (Coffee-Derived Exosome- Like Nanoparticles: Are They The Secret Heroes?) başlığıyla yayımlandı. 13 bilim insanının imza attığı, araştırma sonucunda kahvede karaciğer kanser hücrelerinin üremesini baskılayan 15 yeni mikroRNA zinciri saptandı. Araştırma Koordinatörü Prof. Dr. Emin Kürekçi "Dünyada ilk kez kahve eksozomlarındaki mikroRNA'ların genetik materyalini tanımladık ve bunların konsantre halde uygulandığında karaciğer kanser hücrelerinin ölümüne neden olduğunu belirledik. Amacımız bu bileşenlerin bir tedavi aracı, ilaç haline getirilmesini sağlamak. Sağlıklı bireylere günde 3-4 kupa şekersiz filtre kahve içmelerini öneriyoruz" dedi.