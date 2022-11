Gençliğin ve güzelliğin sırrı C vitamini

Cildimiz, vücudumuzdaki en büyük organımız ve dış dünyaya karşı birincil savunma hattımızdır. Gün boyunca dış saldırılara karşı bizi bariyer etkisiyle korur. Bu savunma ve koruma hattını daha da güçlendirmek ise dışarıdan uygulanan, cildin ihtiyacı olan vitaminlerle mümkün. Antioksidan özellikleri ile tanıdığımız C vitamini, vücutta ve ciltte kolajen üretiminin tetiklenmesinde önemli bir role sahiptir. Cilt sağlığı ve güzelliği için de hayati bir öneme sahip olan bu vitamin, güneşin zararlı ışınlarından gelen hasarı azaltmaya, fotoyaşlanmayı önlemeye ve mevcut cilt problemlerini gidermeye yardımcı olur.C vitamini, güneş ışığı ve çevre kirliliğinin yarattığı, serbest radikallerin ciltte neden olduğu hasarı azaltmaya yardımcı olur. Serbest radikaller, C ve E vitamini gibi antioksidan özellikli bileşenler ile önlenebilir. Cildi nemli tutmak ve doğru bileşenleri uygulamak, cilt bariyerini güçlendirmeye yardımcı olabilir. Ayrıca ince çizgi ve kırışıklık gibi yaşlanma belirtilerini önleme ve minimuma indirmek için de yardımcıdır. Bu noktada, C vitaminini, hyalüronik asit gibi bileşenler ile birlikte kullanmayı düşünebilirsiniz. Parlaklık ve gözenekleri sıkılaştırmak için de bu iki bileşen iyi bir ikili olacaktır.C vitamini, cildin hem üst hem de alt katmanında bulunur. Ancak, yaşlanma ile birlikte C vitamini miktarı azalmaya başlar. Yaşlanmaya ek olarak, sigara kullanımı, çevresel kirleticiler ve güneş ışınları da ciltteki C vitamininde azalmaya neden olur. C vitamini, cilde (topikal) sürülerek de uygulanabilir. Bunu, C vitamini içeren krem, maske, serum ve nemlendiricileri günlük cilt bakım rutininize dahil ederek yapabilirsiniz.C vitamini, güneş ışınlarının ciltte yarattığı fotohasarı azaltmaya yardımcı olur. Ancak, bir güneş koruyucu olarak düşünülmemelidir. Antioksidan özellikleri sayesinde, cildi serbest radikallerin neden olduğu hasara karşı korur. Güneş ışınlarının cilde verdiği zararın dışında, C vitamini ayrıca cilt hücrelerinin hayatta kalma süresini arttırır ve DNA hasarını azaltmaya yardımcı olur. Serbest radikaller, cildin hem içsel hem de dışsal yaşlanma sürecini hızlandırır. C vitamininin antioksidan özellikleri, cilt kalitesini arttırıp hasarı azaltmaya yardımcı olur. Ayrıca, kolajen üretimini arttırması ile de yaşlanma belirtileriyle savaşta iyi bir yardımcıdır. İnce çizgi, kırışıklık ve yaşlılık lekeleri ile mücadele etmek için C vitamini içeren serum ve nemlendirici gibi ürünler kullanılabilir.C vitamini, pek çok cilt bakım ürününün içerisinde bulunabilir. Temizleyici, tonik, nemlendirici, serum gibi günlük cilt bakımında vardır. Ayrıca maske, peeling gibi haftalık cilt bakımında kullanılan ürünlerin içerisine dahil edildiğinde, C vitamini cildin daha aydınlık, parlak ve sağlıklı görünmesine yardımcı olur. Cildi besler, cilt tonunu eşitler ve cilt kalitesini arttırır. Yoğun koruma ve nemlendirme özelliklerine de sahiptir. C vitamini, ayrıca E vitamini gibi diğer vitaminler ve bazı asitler ile birlikte kullanılarak da çeşitli cilt problemlerine yönelik olarak kullanılabilir. Ben, kendi markamda da özellikle C vitamini içeren ürünlere yer vermeyi tercih ediyorum. Hem serumlar hem de nemlendirici kremlerde kullandığımız için, aynı serinin farklı ürünlerini bir arada kullandığınızda C vitaminin faydalarını maksimum seviyeye çıkarabiliyoruz.A vitamini, cildin yeni cilt hücrelerini üretmesini sağlar ve kolajen üretimini destekler. İnce çizgi ve kırışıklıkları önlemek ve mevcut olanları yumuşatmak için de önemli bir vitamindir.Cilt bariyeri söz konusu olduğunda B vitamini, hem bariyeri güçlendirmek hem de nemi cilde hapsetmek konusunda çok iyi işler çıkarır.Antioksidan özellikleri ile E vitamini de cilt sağlığı, güzelliği ve kalitesinde çok önemli bir yere sahiptir.Çevresel kirleticiler, ciltteki C vitamini seviyelerinin azalmasına neden olur. Ayrıca, sigara içiyorsanız bu da cildiniz ve vücudunuzdaki kolajen üretiminin azalmasına yol açar. Ayrıca, yine pek çok duruma bağlı olarak ciltte iltihaplı lezyonlar ve akne gelişebilir. C vitamini, ciltte iltihaplanmayı azaltarak akne ve diğer cilt problemlerini önlemeye yardımcı olabilir. C vitamini, ayrıca cildi aydınlatıcı etkilere de sahiptir.