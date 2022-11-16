Mısır Ununda Gluten Var Mı? Mısır Unu Gluten İçerir Mi, Çölyak Hastaları Tüketebilir Mi?

Mısır ununda gluten var mı sorusu sağlıklı beslenmek isteyen ve Çölyak gibi hastalığı bulunan kişiler için önem taşıyan bir konudur. Mısır ekmeğinde gluten var mı sorusuna ekmeğin yapıldığı unu inceleyerek yanıt vermek mümkün olabilir. Çünkü bu ekmek mısırın öğütülerek toz haline getirilmesi ile elde edilen bir undan üretilir. Bu nedenle mısır unu gluten içerir mi, Çölyak hastaları tüketebilir mi sorularının tüm yanıtlarını yazımızın devamında paylaştık.

Mısır Ununda Gluten Var mı?

Mısır dünya genelinde en çok tüketilen tahıl ürünleri arasında yer alır. Aynı zamanda bu tahıl ürünü en eski zamanlardan itibaren üretilen ilk tarım ürünlerinden biridir. Çok sevilen bir besin olması ve doyurucu özelliklerinin olması mısırın farklı şekillerde tüketilmesini sağlamıştır.

İçerisinde bulundurduğu A, B, C, E vitaminleri ile son derece zengin bir içeriği bulunur. En ideal besin kaynakları arasında yer alan bu gıda türü glutensiz diyetlere de dahil edilebilecek birçok gıdadan biridir. Mısır doğal hali ile yetiştirildiğinde gluten içermeyen bir tahıl ürünüdür.

Mısır Ekmeğinde Gluten Var mı?

Mısır ekmeği, mısır unundan yapılan bir ekmek türüdür. Mısır taneleri kurutulduktan sonra öğütülür ve toz haline getirilir. Daha sonra da ürün katıksız hali ile kullanıldığında bu mısır unu içerisinde gluten yer almaz. Diğer unlar gibi birçok farklı ekmek ve börek türünde rahatlıkla kullanılabilir. Glutenli unlara karşı iyi bir alternatif olarak da düşünülebilir.

Mısır ekmeği yapılırken mısır unu ve buğday unu harmanlanarak yapılır. Dolayısı ile her mısır ekmeğinin glutensiz olduğu konusunda tam yargıya varmak mümkün olmayacaktır. Glutensiz etiketli ürünleri aramak ve tercih etmek bu aşamada çok daha önemlidir.