Antalya'da yapılan 17. Türk Kalp ve Damar Cerrahisi Derneği Kongresi'nde, kalp ve damar cerrahisi alanındaki tüm yeni gelişmeler masaya yatırıldı. Kongrede konuşan Türk Kalp ve Damar Cerrahisi Derneği Genel Sekreteri ve Siyami Ersek Göğüs Kalp ve Damar Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nden Doç .Dr. Murat Sargın, aortun damar duvarında genişleme ve balonlaşma meydana gelmesi ile oluşan "Abdominal aort anevrizması"na dikkat çekerek "Eğer bu balonlaşmada bir patlama veya yırtık meydana gelirse, bu durum hayatınızı tehdit edebilen bir soruna yol açabilir. Patlamış bir aort damarı oldukça fazla miktarda iç kanamaya sebep olmaktadır" dedi. Aort anevrizmasının çoğu hasta da belirti vermediğini söyleyen Doç. Dr. Sargın " Olduğu zamanda ani bir bayılma ile ortaya çıkıyor. O zaman damar yırtılmış oluyor. Bu istemediğimiz bir şey.Bunu nasıl anlayacağız. Karın orta kısmında sırt ağrısı, karında ele gelen bir şişlik hissi, genişlik hissi. Ama hastaların çoğu bunu obeziteden dolayı anlayamayabiliyor" dedi.

65 YAŞ ÜSTÜ HER ERKEKTEN BİRİ RİSK ALTINDA

Doç. Dr. Sargın, "Türkiye'de 20 bin kişi aort anevrizması riskiyle yaşıyor. 65 yaş üstü her erkekten biri bu riski taşıyor. 20 bin hastada bu damar yırtılacak düzeyde ama bilgisi yok. Kontrole gitmemiş. Şah damarında yüzde 50'dan fazla darlığı olan felç riski taşıyan 690 bin kişi var. Bunlar da bilmiyorlar çünkü doktora o amaçla gitmiyorlar.Türkiye'de bacak damarı tıkanıklığı çeşitli düzeylerde 18 yaş üstü 4 milyon kişi var. Yürürken bacak ağrısı çekiyor ama romatizmaya bağlıyor, 'ayakkabım vurdu' diyor" dedi.

HER 8 KİŞİDEN BİRİ DAMAR HASTASI

Doç.Dr. Sargın , ileri derecede 700 bin varis hastası olduğuna da dikkat çekerek, şunları söyledi: "Bacak damarı pıhtı hastası var. Her yıl 50 bin yeni kişi bu hastalığa yakalanıyor. Her yıl diyalize girmesi için 25 bin kişiye bistür açılması gerekiyor. Bunların hepsini toplasanız Türkiye'de her 8 kişiden biri kalp dışında damar hastası . Şah damarı, aort damarı, periferik damar hastası. Toplarsanız 5.6 milyon kişi ediyor. Ciddi bir sayı her 8 kişiden biri aslında kalp damar bölümüne gitmeli ve takipte olmalı" dedi.

100 METRE YÜRÜYÜŞTEN SONRA BACAK AĞRISI VARSA DİKKAT

Yüksek riske sahip hastalara tarama testi önerildiğini de belirten Doç . Dr. Sargın risk faktörlerini de sıralayarak, "Eğer, erkekseniz, yaşınız 65'in üzerindeyse, sigara Kullanıyorsanız, ailenizde bu hastalığa sahip bireyler mevcutsa, kalbinizi veya kan damarlarınızı ilgilendiren bir hastalığınız mevcutsa ve bu durumlardan bir veya birkaçına sahipseniz sizin için risk artmış denebilir" dedi.Doç. Dr. Sargın, "hangi hastalar dikkat etmeli" sorusuna da şu yanıtı verdi: "Dünyada kabul gören uygulama şöyle ; 100 metre yürüdükten sonra bacak ağrınız var ise durmanız gerekiyorsa mutlaka kalp ve damar cerrahisi bölümüne gitmeniz gerekiyor."