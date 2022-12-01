11 11 Tansiyon Normal Mi? 11’e 11 Tansiyon Değeri Düşük Mü, Yüksek Mi?

11 11 tansiyon normal mi ya da Tansiyon 11 11 ne demek gibi sorularla yaklaşılırsa cevap ortaya çıkacaktır. Örneğin 11 11 tansiyon baş ağrısı yapar mı gibi bir soruya evet yanıtı vermek, hipertansiyon olduğunu gösterir. küçük tansiyon 11 olunca ne olur için verilecek cevap, 11 11 tansiyon düşük mü için de çıkarım elde etmeye yarayacaktır. Böylece bu tansiyon değerinin yüksek olduğu söylenmelidir. Dolayısıyla karşımıza çıkan 11'e 11 Tansiyon yüksek mi sorusu da anlam kazanmış olacaktır. 11 11 tansiyon nasıl oluşacağı hakkında bilgi edinmek, dikkat etmemizi kolaylaştırır.

11 11 Tansiyon Normal Mi?

11 11 gibi bir tansiyon değeriyle karşılaşılırsa, büyük değerin normal olduğu ifade edilebilir. Küçük değerin normal kabul edilen değeri 8 olduğundan, küçük tansiyonun 11'e çıkması tansiyonun yükselmesi anlamına gelir. Dolayısıyla bazı belirtilerle tansiyonun yükseldiğini anlayabiliriz. Özellik baş ağrısı, baş dönmesi, nefes darlığı hipertansiyonun başlıca etkilerindendir. Bu tür durumlar sağlık açısından iyi değildir ve 11 11 tansiyonun normal olduğu da ifade edilemez.

11'e 11 Tansiyon Değeri Düşük Mü, Yüksek Mi?

11 11 gibi bir tansiyon değeri hipertansiyon demektir. Dolayısıyla normali 8 olan küçük değerin 11 olması tansiyonun yükseldiği anlamına gelir. Yani hipertansiyon yüksek tansiyon demektir. 11'e 11 tansiyon da yüksek tansiyon belirtisidir.