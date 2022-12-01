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Haberler Sağlık Haberleri 13 12 Tansiyon Normal Mi? 13’e 12 Tansiyon Değeri Yüksek Mi, Düşük Mü, İyi Mi?
Giriş Tarihi: 1.12.2022 13:23 Son Güncelleme: 1.12.2022 13:23

13 12 Tansiyon Normal Mi? 13’e 12 Tansiyon Değeri Yüksek Mi, Düşük Mü, İyi Mi?

Sağlık alanında “tansiyon”, damarların içinde yer alan bir basınç olarak tanımlanmaktadır. Dünya Sağlık Örgütü aracılığıyla saptanan normal tansiyon değerleri aralığı 12/8 çıkması gerekmektedir. Fakat yüksek (büyük) tansiyonun 13 olması ve düşük (küçük) tansiyonun da 8’in üstünde olması hipertansiyon hastalığı olarak karşımıza çıkmaktadır. Yaş grubu, cinsiyet, ırk, fiziksel durumlar vb. sebepler kan basıncını etkilemektedir. Buna karşılık olarak hipertansiyon hastalığı, kalp rahatsızlığının en önemli ve en bariz meydana gelen etkeni olarak bilinmektedir.

13 12 Tansiyon Normal Mi? 13’e 12 Tansiyon Değeri Yüksek Mi, Düşük Mü, İyi Mi?

13 12 tansiyon normal mi, küçük tansiyon 12 olunca ne olur, tansiyon 13 12 ne demek, 13 12 tansiyon nasıl,13'e 12 tansiyon yüksek mi? sorularına en basit yanıt, sağlıklı dinç bir genç bireyde doğru tansiyon ölçüldüğünde değerleri büyük (yüksek) tansiyon 120'den küçük ve düşük (küçük) tansiyon ise 80'den küçük olması gerekmektedir. Eğer büyük veya küçük tansiyon 120/80 değerlerinin üstünde çıkarsa, bir hastalığın başlangıcı olarak gözükebilir. Bu nedenle herhangi bir belirti yaşandığında, uzman bir doktora başvurulmalıdır.

13'e 12 Tansiyon Değeri Yüksek Mi?

Kişinin kan basıncı, organlara ve dokulara kanın ulaşım yolunun yeterliliği ve hayati değer taşıyan fonksiyonların devamlılığı için çok önemli bir yerdir. 13'e 12 tansiyon yüksek mi, küçük tansiyon 12 olunca ne olur? gibi soruları aşağıda yanıtladık. Bunlar şöyle sıralanmaktadır;

  • Enseden alın bölgesine kadar ulaşan baş ağrısı

  • Kulakta çınlama

  • Vücuda gelen halsizlik hissi

  • Çarpıntı hissi

  • Ter boşaltımı

13 12 Tansiyon Normal Mi?

13 12 tansiyon normal mi, 13'e 12 tansiyon yüksek mi sorularına en yeterli cevap, tansiyonun olması gereken aralık 12/8'dir. Yapılan araştırmalarda çıkan bulgulara göre, tansiyon 90/50 olduğu zaman büyük tansiyon diye söylenen değer 9, küçük tansiyon diye söylenen değer ise 5 olarak kabul edilmektedir. Birçok birey düşük tansiyon gerekçesiyle zor dakikalar yaşamaktadır. Düşük tansiyon nedeniyle ürkülmemesi gerekir fakat tedbirde elden bırakılmamalıdır.

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13 12 Tansiyon Normal Mi? 13’e 12 Tansiyon Değeri Yüksek Mi, Düşük Mü, İyi Mi?
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