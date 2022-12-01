13 12 Tansiyon Normal Mi? 13’e 12 Tansiyon Değeri Yüksek Mi, Düşük Mü, İyi Mi?

13 12 tansiyon normal mi, küçük tansiyon 12 olunca ne olur, tansiyon 13 12 ne demek, 13 12 tansiyon nasıl,13'e 12 tansiyon yüksek mi? sorularına en basit yanıt, sağlıklı dinç bir genç bireyde doğru tansiyon ölçüldüğünde değerleri büyük (yüksek) tansiyon 120'den küçük ve düşük (küçük) tansiyon ise 80'den küçük olması gerekmektedir. Eğer büyük veya küçük tansiyon 120/80 değerlerinin üstünde çıkarsa, bir hastalığın başlangıcı olarak gözükebilir. Bu nedenle herhangi bir belirti yaşandığında, uzman bir doktora başvurulmalıdır.

13'e 12 Tansiyon Değeri Yüksek Mi?

Kişinin kan basıncı, organlara ve dokulara kanın ulaşım yolunun yeterliliği ve hayati değer taşıyan fonksiyonların devamlılığı için çok önemli bir yerdir. 13'e 12 tansiyon yüksek mi, küçük tansiyon 12 olunca ne olur? gibi soruları aşağıda yanıtladık. Bunlar şöyle sıralanmaktadır;

Enseden alın bölgesine kadar ulaşan baş ağrısı

Kulakta çınlama

Vücuda gelen halsizlik hissi

Çarpıntı hissi

Ter boşaltımı

13 12 Tansiyon Normal Mi?

13 12 tansiyon normal mi, 13'e 12 tansiyon yüksek mi sorularına en yeterli cevap, tansiyonun olması gereken aralık 12/8'dir. Yapılan araştırmalarda çıkan bulgulara göre, tansiyon 90/50 olduğu zaman büyük tansiyon diye söylenen değer 9, küçük tansiyon diye söylenen değer ise 5 olarak kabul edilmektedir. Birçok birey düşük tansiyon gerekçesiyle zor dakikalar yaşamaktadır. Düşük tansiyon nedeniyle ürkülmemesi gerekir fakat tedbirde elden bırakılmamalıdır.