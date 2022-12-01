15 11 Tansiyon Normal Mi? 15’e 11 Tansiyon Değeri Yüksek Mi, Düşük Mü, İyi Mi?

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15 11 Tansiyon Normal Mi?

Bir kişinin tansiyon seviyesinin normal aralıkta olması için tansiyonun 12'ye 8 ya da bu değerlere yakın bir aralıkta olması gerekir. Kişi kendini bu tansiyon aralıklarına yakın seviyede rahat ve sağlıklı hisseder. Bunun yanında kişinin genetik durumunun da tansiyona etkisi büyüktür. 12'ye 8 tansiyon herkesin kendini rahat hissedeceği bir tansiyon değildir. Kimi insanlar yüksek tansiyonda kendini rahat hissederken kimi de düşük tansiyon seviyesinde rahat ve huzurludur.

15'e 11 tansiyon seviyesine değinecek olursak bu tansiyon seviyesinin oldukça yüksek olduğunu söyleyebiliriz. Doğal olarak bu tansiyona sahip olan kişinin kan damarlarındaki basınç çok yüksektir ve tansiyonun sağlığı bozucu etkisi vardır.

Küçük Tansiyon 11 Olunca Ne Olur?

Küçük tansiyonun 11'e kadar çıkması halinde tansiyonun yüksek seyrettiğini söyleyebiliriz. Bu tansiyona sahip olan kişide baş ağrısı, mide bulantısı ve halsizlik gibi fiziksel etkiler söz konusu olabilir. Tansiyonun bu denli yükselmesi durumuna müdahale edilmezse beyin kanamasına kadar giden ağır sonuçlar oluşabilir. Bu nedenle küçük tansiyonu 11 seviyesine çıkan kişinin acilen hastaneye götürülmesi gerekir. Gerekli tıbbi müdahale sonucunda tansiyon normal seviyeye düşürülebilir. Genellikle tansiyonu yükselen kişiye serum tedavisi uygulanır. Serum tedavisinden sonra tansiyon normal seviyeye düşecektir. Konu ile ilgili gerekli bilince sahip olarak sağlığınızı sürekli kontrol altında tutmanız gerekir.