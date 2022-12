Alzheimer için iki umut veren gelişme

Amerikan Biogen ve Japon Eisai biyoteknoloji şirketleri tarafından geliştirilen Lecanemab adlı Alzheimer ilacının, hastalığın beyni tahrip etme sürecini yavaşlattığı açıklandı. Bilim dergisi New England of Journal of Medicine'da yayımlanan verilere göre Lecanemab, 18 aylık bir süre içinde Alzheimer hastalarında zihinsel becerilerdeki zayıflamayı yüzde 27 oranında yavaşlatıyor. Bilim insanlarına göre bu mütevazı ama önemli bir sonuç. Lecanemab, beyindeki nöronlar arasında bir protein olan "beta amiloid" adlı yapışkan maddeyi hedef alıyor. Hastalığın ilk aşamalarında etkili olan Lecanemab, tıpkı virüs ve bakterilere saldıranlar gibi bir antikor ve bağışıklık sistemine beyindeki amiloidi temizleme komutu veriyor.Frontiers in AgingNeuroscience'dayayınlanan yenibir çalışmaya göre,detaylı bir idrartesti ile erken evredeAlzheimer hastalığınıtespitetmek mümkün.Araştırmacılar,farklı seviyelerdeAlzheimer hastalarıve sağlıklı574 kişiyikapsayan birçalışma yaptı.Kişilerden alınanveriler karşılaştırıldığında,Alzheimer veyabilişsel sorunlarıolanlarda formikasidin daha yüksekolduğu belirlendi.Uzmanlar,yüksek miktardakiformik asidinAlzheimer'ın biruyarı işareti olabileceğinikaydetti.Çalışma yazarları,Alzheimerve formik asit arasındakibağlantıyıanlamak için dahafazla araştırmayaihtiyaç olduğunudile getirdi. DIŞHABERLER