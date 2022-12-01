Alzheimer için iki umut veren gelişme

Amerikan Biogen ve Japon Eisai biyoteknoloji şirketleri tarafından geliştirilen Lecanemab adlı Alzheimer ilacının, hastalığın beyni tahrip etme sürecini yavaşlattığı açıklandı. Bilim dergisi New England of Journal of Medicine'da yayımlanan verilere göre Lecanemab, 18 aylık bir süre içinde Alzheimer hastalarında zihinsel becerilerdeki zayıflamayı yüzde 27 oranında yavaşlatıyor. Bilim insanlarına göre bu mütevazı ama önemli bir sonuç. Lecanemab, beyindeki nöronlar arasında bir protein olan "beta amiloid" adlı yapışkan maddeyi hedef alıyor. Hastalığın ilk aşamalarında etkili olan Lecanemab, tıpkı virüs ve bakterilere saldıranlar gibi bir antikor ve bağışıklık sistemine beyindeki amiloidi temizleme komutu veriyor.
İDRARDAN TESPİT EDİLECEK
Frontiers in Aging
Neuroscience'da
yayınlanan yeni
bir çalışmaya göre,
detaylı bir idrar
testi ile erken evrede
Alzheimer hastalığını
tespit
etmek mümkün.
Araştırmacılar,
farklı seviyelerde
Alzheimer hastaları
ve sağlıklı
574 kişiyi
kapsayan bir
çalışma yaptı.
Kişilerden alınan
veriler karşılaştırıldığında,
Alzheimer veya
bilişsel sorunları
olanlarda formik
asidin daha yüksek
olduğu belirlendi.
Uzmanlar,
yüksek miktardaki
formik asidin
Alzheimer'ın bir
uyarı işareti olabileceğini
kaydetti.
Çalışma yazarları,
Alzheimer
ve formik asit arasındaki
bağlantıyı
anlamak için daha
fazla araştırmaya
ihtiyaç olduğunu
dile getirdi. DIŞ
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