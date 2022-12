Hollywood starlarının şaşırtıcı saç bakım sırları

Hollywood, hem moda hem de güzellik sırları konusunda hepimizin önemli ilham kaynaklarından. Tabii ki onların en önemli moda evlerinden giyinmelerine ve dünyaca üne sahip kozmetik ürünlerden, makyaj sanatçılarından ve kuaförlerden destek almalarına alışığız. Ama bazen öyle güzellik sırları ile karşımıza çıkıyorlar ki şaşırıyoruz. Özellikle karantina döneminde "DIY" (Do It Yourself) yeteneklerini iyice geliştiren ünlü isimlerin çoğu zaman aile büyüklerinden, annelerinden, anneannelerinden miras bazı şaşırtıcı güzellik sırlarını ve yorumlarımı sizin için derledim.Sienna Miller bir rolü için saçını kızıl tonuna boyamaya karar veriyor. Bunu yaparken de en iyisi en doğalı mantığını yürüterek kına kullanmaya karar veriyor. Tabii çoğu zaman en doğalı en iyisi olsa da ve ben de doğallık taraftarı olsam da, kına her zaman temkinle yaklaşılması gereken bir malzeme. Kınadan çok pişman olan Miller, saçını doğal sarısına geri döndürmek için 1 yıl boyunca her akşam saçlarına ketçap maskesi yapmış. Böylece rengi akıtmış. Ketçabı klor nedenli yeşilleşen saçlarına kullananlar da yok değil. Ama bana göre çözümü daha hızlı bir şekilde işinin ehli bir kuaför ile de bulunabilirdi. Tabii böylesi çok daha dikkat çekici bir haber.Biliyorum içinizden bu ne diyor olabilirsiniz, kendinizi fast food bir restoranda sananlar da olabilir. Ama Lively o çok gür ve havalı altın saçları için sırrının mayonez maskesi olduğunu söylüyor. Annesinden ona miras kalan bu güzellik tüyosuna göre mayonezin içindeki yağ saça nemi hapsediyor ve yumurtadan gelen protein de besliyor. Ama şöyle bir konu var ki, bu tarz besinlerin yeri (özellikle içinde hayvansal içerik olanlar) mutfak, kozmetik ürünlerin ise banyo. Çünkü bu farklı ürün grupları için farklı teknolojiler ile çalışıyor ve mide enzimleri ile hazmedilmesi için hazırlanan bir ürün saça aynı oranda nüfuz etmeyebilir. Bu yaptığı maskenin içerisindeki tek gerçeklik yağın nem tutma fonksiyonu ama bunun da çok daha iyisini saç için hazırlanan bir üründen sağlayabilirsiniz.Nicola Kidman'ın kızıl saçlı olduğu dönemlerde kullandığı bir sır da kızılcık suyu. Saçının tonunu koruyabilmek için banyoda kızılcık suyundan faydalandığından bahsediyor. Kızılcık suyunun, özellikle reçelini ve şerbetini yapmayı denemiş olanlar ne kadar güçlü renge sahip olduğunu bilirler. Bu tüyo konusunda kararsız kaldım diyebilirim. Saçı boyamak için tabii ki değil ama saçın rengini korumak için belki işe yarayabilir.Eskiden saçların rengini güneşten açmak için kullanılan kolayı genç yıldız saçına doku ve volüm kazandırmak için kullandığından bahsediyor. Kolayı sürdüğünde saçlarının "Amazon'lara gitmiş" gibi durduğunu söylemiş. Yani bahsettiği şey çamur, nem ve rüzgarın bileşimi ile ortaya çıkan hafif "survivor" tadında bir saç olabilir. Bunu elde etmek için herhangi bir asitli ve şekerli sıvıyı saça sürmek yeterli olur ama saçı çok yıpratacağından bunu da evde denemenizi önermiyorum.Bana göre buradaki saç tüyolarının çoğu dikkat çekici ama "sürdürülebilir" değil. Yani belki günü kurtarır ama çareyi yine de saç için özel hazırlanmış bakım ürünlerinde ve şampuanlarda aramak en iyisi bana göre. Mesela size kendimden bir örnek olarak; eskiden saç rengi açılırken saç çok hamurlaşırsa limon kullanılırdı. Bu saçı anında yoluna sokar, tellere ayırır ve yumuşatır. İşi yapan büyük ihtimalle içindeki sitrik asit ama limonu sürekli saçınıza kullandığınızı düşünemiyorum. Saçınız çok yıpranır ve kopmalar kaçınılmaz olur. Sülfat, silikon ve paraben gibi içeriklerin bizleri korkuttuğunu biliyorum ve içeriği doğal, temiz ürünler kullanmak benim de tercihim ama bunlar mutfak ürünleri değil.