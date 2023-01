Güçlü bağışıklık için güçlü destek tedaviler

Yaşam tempomuz arttıkça stres, sağlıksız beslenme ve yetersiz uyku gibi etkenler bir araya gelerek bağışıklık sistemini zayıflatabiliyor. Bu durum pek çok sağlık sorununu da beraberinde getiriyor. Günlük yaşamda maruz kaldığımız kimyasallar ve ağır metaller; kötü beslenme, stres, radyasyon ve hava kirliliği gibi faktörler de bağışıklık sistemimizi zayıflatıyor. İlaçlar, antibiyotikler, yediğimiz gıdalardaki koruyucu kimyasallar ve sebze-meyve üretiminde kullanılan böcek kovucu tarım ilaçları her yıl vücudumuzda kimyasal birikimine neden oluyor. Alternatif destekleyici tedaviler ise bu koşullarda imdadımıza yetişiyor. Saçımızdan tırnaklarımıza, cildimizden bağışıklık sistemimize kadar birçok tedavi mevcut. Bu yazımda sizlere güçlü bağışıklık için güçlü destek tedavilerini anlatacağım. İşte vücudumuza saçımızdan tırnağımıza kadar kalkan olan o tedaviler:Ozon terapi temelde oksijenin saf, duru bir şekilde, en doğal haliyle insan vücuduna verilmesi ve böylelikle hücrelere daha çok oksijen gitmesi prensibine dayanıyor. Metabolizmayı hızlandıran ozon terapi sayesinde dokuların yaşlanması yavaşlıyor, bağışıklık sistemi güçleniyor, metabolizma hızlanıyor, kilo alma problemi hemen hemen ortadan kalkıyor. Bir antiaging yöntemi olarak sıklıkla tercih edilen ozon terapi sayesinde bağışıklık sisteminde problem olanlar, alerjik rahatsızlıklar yaşayanlar ve yaşlanma hızını yavaşlatmak isteyenler şifa, gençlik ve güç kazanıyor. Antioksidan niteliği güçlü olduğundan cildin detoks üretici özelliğini artırıyor. Kas ve eklem ağrılarını azaltıyor, metabolizmayı hızlandırdığından zayıflamaya yardımcı oluyor.GLUTATYON C terapisi, vücudumuzun bağışıklık sistemini yöneten glutatyon enzimi ile metabolizmamızı hastalıklara karşı koruyan ve hücre yenilenmesini destekleyen en önemli antioksidanlardan olan C vitaminiyle oluşturulmuş olan şifa ve güç dolu bir tamamlayıcı tıp tedavisi. Glutatyon, çok güçlü bir antioksidan ve bağışıklık güçlendiricidir. İnsan vücudunda doğal olarak bulunan sistein, glisin ve glutamat adı verilen üç temel aminoasidin bir araya gelmesiyle sentezlenen glutatyon, toksinlerin ve serbest radikallerin hücrede mitokondri hasarı oluşturmasını engelliyor. Vücudumuzdaki zehirleri makinedeki pasa benzetirsek glutatyon net bir biçimde bir anti-pas vazifesi görüyor. Vücudumuzun bir nevi "çöp temizleyicisi" olan ve yoğun C vitaminiyle desteklenen glutatyon serum tedavisi, bağışıklık sistemini aktive edip güçlendiriyor.HAİR nail kokteyl, adından da anlaşılacağı üzere saç ve tırnaklarda doping etkisi yaratacak doğal vitaminlerle formüle edilen özel bir karışım. İçeriğinde yoğun miktarda bulunan çinko ve B vitamini kompleksleri (B1, B2, B5, B6, B7, B9,B12) sayesinde, saç köklerinin beslenerek güçlenmesini ve tırnakların daha pürüzsüz ve kuvvetli olmasını sağlıyor. Ayrıca yapılan araştırmalar vücuttaki tüm enzimatik tepkimelerde aktif rol oynayan çinkonun cilt yaşlanmasını, saç dökülmelerini ve tırnak kırılmalarını önemli ölçüde azalttığını kanıtlar nitelikte. Son dönemdeki en popüler tedavi protokollerinden biri haline gelen hair nail kokteyl aynı zamanda saç ekiminden sonra destekleyici tedavi olarak da uygulanabiliyor.MYERS kokteyli stres ve baskı altında çalışan, medikal tedavilerine destek arayan veya aldıkları vitamin takviyesinden bütünüyle faydalanamayan kişiler için etkin bir tedavi yöntemi. İçeriğinde C vitamini, kalsiyum, magnezyum, vitamin B kompleksi (B5, B6 ve B12) ve iz mineralleri bulunan Myers kokteyli, damar yoluyla doğrudan kan dolaşımına enjekte edildiğinden, ağız yoluyla alınan vitamin takviyesine oranla çok daha etkili. Genel sağlık fonksiyonlarını iyileştirerek yaşam kalitesini artırmak isteyenlerin tercih ettiği Myers kokteyli barındırdığı vitamin ve mineraller sayesinde, kasların ve sinirlerin normal çalışmasını, gıdaların enerjiye dönüştürülmesini ve metabolizmanın korunmasını sağlıyor. Özellikle magnezyum tansiyona çok iyi geliyor, kronik kas ve eklem ağrıları çekenler için hayat kurtarıcı bir etki yaratıyor.