Ekinezya eczanelerden, sağlık dükkanlarından ve internetten sıvı özler, kurutulmuş ot, kapsüller veya haplar olarak temin edilebilir. Ekinezyayı tavsiye eden uzmanlar, bitkinin bağışıklık sistemini desteklediğini ve soğuk algınlığı, grip ve diğer bazı hastalıklar, enfeksiyonlar ve semptomlarının çoğunu azalttığını söylüyor. Ekinezya uzun ömürlü bir bitkidir. Olgunlaştığı zaman yaklaşık 1-2 fit (30-60 santimetre) uzunluğundadır. Hafif dikenli olup, türüne bağlı olarak koyu pembe ila pembe yapraklarla çevrilidir. Çiçeğin merkezinde sivri ve koyu kahverengi ila kırmızı renkte olan bir tohum başı (koni) vardır.

EKİNEZYANIN FAYDALARI

1. Bağışıklık sistemini güçlendirir

Ekinezya bağışıklık sistemi üzerinde güçlü bir etkiye sahiptir. Yapılan 14'ten fazla klinik çalışma Ekinezya'nın sağlığı iyileştirme yeteneğini doğrulamıştır. Aynı zaman bu çalışmalar ekinezyada mevsimsel sağlık için en etkili takviyeler arasında olduğunu göstermektedir.

2. Kızarıklığı ve Şişliği Azaltır

Sistemik şişlik, kızarıklık ve vücuttaki rahatsızlık, sağlıksız bir diyet veya yorucu egzersiz de dahil olmak üzere birçok kaynağa sahip olabilir. Ekinezya tüketmek veya ekinezya esansiyel yağı içeren cilt bakım ürünlerini uygulamak doku tahrişini azaltmaya ve hafifletmeye yardımcı olabilir.

3. Hücre Sağlığını Destekler

Ekinezya tüketmek vücudunuzdaki koruyucu hücrelerin gücünü arttırır.

4. Oksijen Taşınımını Kolaylaştırır

Ekinezya kandaki oksijen seviyesini artırabilir

5. Ağız Sağlığını Destekler

Ekinezya, adaçayı ve lavanta gibi diğer bitkilerle birlikte kullanıldığı takdirde ağız sağlığı sorunlarına fayda sağlamaktadır.

6. Fiziksel Rahatsızlığı Azaltır

Şehir yaşamı ve teknolojiden uzak birçok yerli halk tarih boyunca ekinezyayı ağrı ve ağrıyı azaltmak için kullanmıştır. Günümüzde araştırma, ameliyat sonrası rahatlığı arttırma potansiyelini göstermiştir.

7. Cilt için faydalı

Ekinezya, lekeleri ve tahrişi önlemek için normal bir cildi (ciddi sorunları olmayan) desteklemektedir. Diğer çalışmalar cildi nemlendirmeye ve kırışıklıkların görünümünü azaltmaya yardımcı olduğunu buldu.

8. Üst Solunum Sağlığını Destekler

Ekinezya, çocuklarda bile üst solunum sağlığını desteklemek için en iyi şifalı bitkilerden biridir.