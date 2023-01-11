Ana vatanı Brezilya ve Paraguay olan mate çayının sağlığa faydaları oldukça fazladır. Bu nedenle sıkça tüketilmesi uzmanlar tarafından önerilir. Özellikle antioksidan etkisinin bulunması ve vitamin, mineral bakımından zengin içeriği ile bağışıklığı güçlendirdiği bilinir.
Mate çayı; Dünya üzerinde pek çok ülkede Paraguay çayı olarak bilinen ve Güney Amerika kıtasında oldukça popüler olan yerba mate otunun yaprakları ile hazırlanan bir çaydır. Mate yaprağı içerisinde; A, C, E, B1, B2, B3 ve B5 vitaminleri, klorofil, kalsiyum, magnezyum, demir, selenyum, fosfor ve potasyum içerir. Bu denli zengin içeriğe sahip olması bu çayın neden bu kadar faydalı olduğunu açıklar niteliktedir.
Mate çayı, kurutulmuş ve küçük parçalar haline getirilmiş mate yaprakları ile hazırlanır. Mate çayı yapmak için gerekli malzemeler yalnızca 1 bardak su ve 1 tutam kuru mate yaprağıdır. Mate çayı için öncelikle su kaynatılır ve ateşten alınır. Ateşten alınan suyun üzerine mate yaprakları atılır. 1-2 dakika demlenmesi beklenir. Daha sonra yapraklar süzülerek içilir.
Günlük kalori ihtiyacından fazla kalori alınması kilo alımına, az kalori alınması ise kilo vermeye sebep olur. Kalori alımının azalması için ise daha az yemek yemek gerekir. Mate çayı iştah kapatan etkisi nedeni ile yemek yeme alışkanlığını azaltarak kilo vermeye yardımcı olur. Ancak yalnızca mate çayı içerek kilo verilmesi doğru bir kilo verme yöntemi değildir. Önemli olan doğru bir diyet ile birlikte mate çayı tüketmek sağlıklı bir şekilde kilo verilmesine yardımcı olacaktır.
Mate çayı demlenerek içilme sureti ile kullanılır. Genellikle ara öğünlerde tüketilmesi tavsiye edilen mate çayı, aç kanına içildiği zaman midede hassasiyet yaratabileceği için tok bir şekilde içmek daha uygun olacaktır.
Mate çayının kilo vermeye yardımcı olduğu bilinir. Fakat göbek yağları üzerindeki etkisini kanıtlayan henüz herhangi bir veri bulunamamaktadır.