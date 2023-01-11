Ana vatanı Brezilya ve Paraguay olan mate çayının sağlığa faydaları oldukça fazladır. Bu nedenle sıkça tüketilmesi uzmanlar tarafından önerilir. Özellikle antioksidan etkisinin bulunması ve vitamin, mineral bakımından zengin içeriği ile bağışıklığı güçlendirdiği bilinir.

MATE ÇAYI NEDİR?

Mate çayı; Dünya üzerinde pek çok ülkede Paraguay çayı olarak bilinen ve Güney Amerika kıtasında oldukça popüler olan yerba mate otunun yaprakları ile hazırlanan bir çaydır. Mate yaprağı içerisinde; A, C, E, B1, B2, B3 ve B5 vitaminleri, klorofil, kalsiyum, magnezyum, demir, selenyum, fosfor ve potasyum içerir. Bu denli zengin içeriğe sahip olması bu çayın neden bu kadar faydalı olduğunu açıklar niteliktedir.

MATE ÇAYI FAYDALARI NELERDİR?

İçeriğinde bulunan zengin vitaminler ve mineraller nedeniyle bağışıklık sistemini güçlendirir.

İdrar söktürücü etkisi bulunur.

İştahı keser, ani açlık krizlerini önlemeye yardımcı olur.

Ödem attırıcı etkisinin bulunmasıyla, kilo vermeye yardımcı olur.

Yoğun antioksidan içermesi ile vücutta bulunan zararlı maddelerin kolay atılmasını sağlar.

İçeriğindeki fitokimyasallar sayesinde kan dolaşımını kontrol altına alır ve kalp sağlığını korur.

Besin değerinin yüksek olması nedeni ile vücuda enerji verir.

İçerisinde bulunan kafein ve klorojenik asit sayesinde zihinsel yorgunluğu alır.

Bağırsakların aktif olarak çalışmasını sağlar. Bu da sindirim problemlerinin ve şişkinliğin önüne geçer.

Kanı detoksifiye ederek kanser türlerinin yayılmasını önler.

Stres ve uykusuzluk durumunu azaltmaya yardımcı olur.

Romatizma hastalığının oluşmasını geciktirir.

Antioksidanlar nedeni ile cilde ışıltı verir yaşlı görünümü azaltır.

Diyabetli bireylerin kan şekerini düzenlemeye yardımcı olur.

Algıların güçlenmesine ve odak sorunlarının azalmasına yardımcı olur.

MATE ÇAYI NASIL DEMLENİR?

Mate çayı, kurutulmuş ve küçük parçalar haline getirilmiş mate yaprakları ile hazırlanır. Mate çayı yapmak için gerekli malzemeler yalnızca 1 bardak su ve 1 tutam kuru mate yaprağıdır. Mate çayı için öncelikle su kaynatılır ve ateşten alınır. Ateşten alınan suyun üzerine mate yaprakları atılır. 1-2 dakika demlenmesi beklenir. Daha sonra yapraklar süzülerek içilir.

MATE ÇAYI NE İŞE YARAR?

Mate çayı antioksidan bakımından oldukça zengin bir çaydır.

Yaşlanma belirtilerini giderir.

Bağışıklık sistemini güçlendirir.

Kanı detoksifiye etmesi ile kanın temizlenmesi, iltihapların giderilmesine yardımcı olur.

Kalp sağlığı için oldukça yararlıdır.

Stres, uykusuzluk durumu ve depresyon belirtilerinin azalmasına da yardımcı olduğu bilinir.

MATE ÇAYI ZAYIFLATIR MI?

Günlük kalori ihtiyacından fazla kalori alınması kilo alımına, az kalori alınması ise kilo vermeye sebep olur. Kalori alımının azalması için ise daha az yemek yemek gerekir. Mate çayı iştah kapatan etkisi nedeni ile yemek yeme alışkanlığını azaltarak kilo vermeye yardımcı olur. Ancak yalnızca mate çayı içerek kilo verilmesi doğru bir kilo verme yöntemi değildir. Önemli olan doğru bir diyet ile birlikte mate çayı tüketmek sağlıklı bir şekilde kilo verilmesine yardımcı olacaktır.

MATE ÇAYI NASIL KULLANILIR?

Mate çayı demlenerek içilme sureti ile kullanılır. Genellikle ara öğünlerde tüketilmesi tavsiye edilen mate çayı, aç kanına içildiği zaman midede hassasiyet yaratabileceği için tok bir şekilde içmek daha uygun olacaktır.

MATE ÇAYI GÖBEK ERİTİR Mİ?

Mate çayının kilo vermeye yardımcı olduğu bilinir. Fakat göbek yağları üzerindeki etkisini kanıtlayan henüz herhangi bir veri bulunamamaktadır.