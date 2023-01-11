Vişne Sapının Faydaları Nelerdir? Vişne Sapı Nasıl Tüketilirse Faydalı Olur, Zayıflatır Mı, Hangi Hastalıklara ve Neye İyi Gelir?

Vişne sapı faydaları açısından çok zengin bir bitkidir. Yaz aylarının en çok tüketilen meyvelerinden vişnenin, en az meyvesi kadar yararlı olan sapıdır. Vişne sapının faydaları, tıpkı meyvesi gibi çoktur. İdrar yolu başta olmak üzere pek çok enfeksiyon ile savaşmaya yardımcı olur. Vişne sapı ne işe yarar sorusunun cevabı saymakla bitmeyecek kadar fazladır. Neye iyi gelir diyenler şunu bilmelidir ki, böbreklerden mesaneye birçok organ için yararlıdır. İşte vişne sapı zayıflatır mı hakkında merak edilenler…

Vişne Sapının Faydaları Nelerdir?

Vişne sapı, idrar söktürücü etkisi ve detoksifiye edici özellikleri ile bilinir. Kimyasal bileşenleri arasında, potasyum tuzları, polifenoller, diüretik ve depüratif etki sağlayan doğal aktif bileşenler bulunur. İnsan vücudunda zararlı toksinlerin atılmasını sağlayan diğer bir ifadeyle, detoksifikasyonun oluşumuna katkıda bulunur. Kilo ve bazı idrar bozukluklarıyla mücadelede işe yarar.

Bununla birlikte, vişne sapının kimyasal yapısı, ağacın türüne bağlı olarak değişir. Vişne sapı, alternatif tıpta sıklıkla yararlanılan bir bitkidir. Ayrıca, bitki kompleksleri şeklinde diğer doğal aktif bileşenlerle birlikte kullanılabilir. Bu, etkisinin çoğalmasına yardımcı olur. Aşağıda vişne sapının çeşitli faydaları verilmiştir.

Vişne sapının üriner sistem üzerinde etkili olduğu bir gerçektir. Bu durum, diüretik ve anti-inflamatuar özellikleriyle ilişkilidir. Yeterli dozda tüketilen vişne sapı, üriner sistem için faydalı bir aktivite gösterir. İdrarın salgılanmasını uyarmaya ve artırmaya ek olarak aşağıdaki idrar yolu rahatsızlıklarının tedavisine yardımcı olur.

Üretrit

Sistit

Üriner sistemin tıkanması

Prostatit

Nefrit

Piyelonefrit

Vişne sapının diğer faydaları arasında şunlar yer alır:

İçinde bulunan etken maddelerden olan flavonoidler sayesinde güçlü bir antioksidandır. Bu, vücuttaki serbest radikallerin atılmasını sağlar. Oksidatif stres, vücut ve metabolizması tarafından enerji oluşturmak ve doğal işleyişini sürdürmek için üretilir. Bu durum, hücrelerin yok olmasına ve yaşlanma belirtilerinin ortaya çıkmasına yol açar. Antioksidanların görevi, mümkün olduğunca bunun önüne geçmektir. Böylece, bedenin sağlıklı çalışmasını sağlamak için çok az sayıda hücre kullanır.

Bugüne kadar yapılan araştırmalar flavonoidlerin, aşırı kilo problemini çözmek üzerindeki etkisini göstermiştir. Sağlık açısından önemli olan bu kimyasal bileşiğin, obezite riskini minimuma indirerek kilo alımını engellemeye yardımcı olduğu bilinir.

Vişne sapı içindeki potasyum, kalp ve damar hastalıkları ile kas ve kemik sağlığı açısından faydalıdır.

Sinir sistemi için çok yaralıdır. Sakinleştirici ve yatıştırıcı özellikleri ile dikkat çeker.

İdrar yolları için faydalı olduğu gibi, böbreklerin de sağlıklı kalmasına yardımcı olur.

Özellikle ileri yaşlarda olan kişiler tarafından tüketilmesi çok yararlıdır. Romatizmadan kaynaklı ağrıları dindirmeyi sağlar.

Gut hastalığından muzdarip olanların tüketmesi tavsiye edilir.

Vişne Sapının Zararları Var Mıdır?

Güçlü bir idrar söktürücü olması nedeniyle, aşırı şekilde tüketilmesi vücutta sıvı, vitamin ve mineral kaybına neden olur. Düşük tansiyonu olanların kullanırken ekstra dikkatli olması gerekir. Aynı şekilde ishal problemi yaşayanların da uzak durması gerekir.

Vişne Sapı Nasıl Kullanılır?

Meyvesi kadar lezzetli ve aromatik olan vişne sapını kullanmak çok kolaydır. Bilinen en yaygın kullanım şekli, çay olarak tüketilmesidir. Kuru veya taze fark etmeksizin, her iki türlü de çayı yapılabilir.

Vişne Sapı Çayı Yapılışı

Öncelikle, yarım litre suyu kaynatmak için demliğe dökün. Kaynadıktan sonra, 2-3 yemek kaşığı vişne sapını suyun içine ilave edin. 5-6 dakika daha kaynattıktan sonra altını kapatın ve demlenmeye bırakın. 15-20 dakika demlendikten sonra temiz bir tülbent yardımıyla başka bir demliğe süzün. Günde 2 fincan tüketilmesi yeterlidir. İsteğe bağlı olarak biraz şeker veya tatlandırıcı eklenebilir.