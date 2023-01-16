Taze ve kurutulmuş olarak da kullanılabilen kişniş aslında bir dünya bitkisi. Keza Afrika ve Asya'da da sık yetiştirilip tüketiliyor. Kokusu nedeniyle kozmetik sanayisinde kendine yer edinen bu özel bitki son günlerde sağladığı faydalarla çok konuşuluyor. Aktarlardan ya da marketlerden kolayca temin edebileceğiniz kişniş otu ne işe yarar, nerelerde kullanılır?

Kişniş Otunun Faydaları Nelerdir?

Demir, magnezyum, lif, protein ve K vitamini bakımında oldukça zengin olan kişniş otu aynı zamanda az miktarda fosfor, kalsiyum ve potasyum içerir. Göz sağlığında olumlu etkileri gözlenen kişniş otu genellikle menstrüel bozukluklar ve cilt rahatsızlıklarında kullanılır. Kokusu ve lezzetiyle pek çok kişinin mutfağından eksik etmediği bu mucizevi kişniş otunun faydaları şunlardır:

Antioksidan içeren kişniş otu kanser hücreleriyle savaşır. Kanserli hücrelerin çoğalmasını engelleyerek tedaviye destek olur.

Bağışıklık sisteminin güçlendirilmesinde etkilidir.

Yanlış beslenmeden kaynaklanan ve vücutta biriken toksinlerin atılmasını sağlar.

İç organların sağlıklı çalışması için gerekli olan ortamı yaratır.

Kötü kolesterolün düşürülmesinde büyük rol oynar.

Çiçek rahatsızlığında kısa sürelerde iyileştirici özelliği vardır.

Kalp ve damar sağlığının korunması için önemlidir. Düzenli kişniş otu tüketerek aniden ortaya çıkan kalp krizi, inme ve felç oluşumlarının riski azaltılır.

Sindirim sisteminin en önemli etkeni olan bağırsakların sağlıklı bir şekilde çalışmasını sağlar.

Gıda zehirlenmelerinde tüketilme özelliği mevcuttur.

Mide bulantısı, kusma ya da baş dönmelerinde etki azaltıcı özelliği vardır.

Uyku düzensizliği sorunlarının önüne geçer.

İştah açıcı özelliği bulunur o sebeple kilo alamayan kişilere tavsiye edilir.

İltihapların kısa sürede geçmesini sağlar.

Sivilce oluşumunu engeller. Var olan sivilcelerin kısa sürede iyileşmesini sağlar.

Kan şekerinin dengelenmesinde son derece etkilidir.

Kişniş Otu Nasıl Tüketilir?

Daha önce kişniş otu kullanmamış olan kişiler kişniş otunun nerelerde kullanıldığı merak edebilir. Taze, kuru ya da tohum olarak aktarlardan temin edebileceğiniz kişniş otu bu şekillere göre tüketilir. Eğer elinizdeki kişniş otu taze ise genellikle salatalara ek olarak kullanılır.

Bol yeşillikle birlikte tüketebileceğiniz kişniş otu bu sayede toksinlerin kısa sürede vücudunuzdan atılmasını sağlayacaktır. Aynı zamanda diyet yapan kişilerde kişniş otunu bu yöntem ile salatalarında tercih edilebilir. Kuru halde satılan kişniş otu genellikle baharat olarak tercih edilir. Et yemeklerine çok yakışan bu baharat kokusu ve tadıyla diğer baharat türlerinden ayrılır.

Etli çorbalarda da kullanabileceğiniz kişniş otunu tohum olarak da tüketebilirsiniz. Bu tohumlar direkt ilaç şeklinde yutulabildiği gibi çay olarak da demlenebilir. Çay olarak kişniş tohumunun tüketilmesi bağışıklık sistemine etki eder. Mevsimsel geçişlerin sebep olduğu rahatsızlıkların da önüne geçmiş olur. Bu yöntemler dışında kişniş otu nasıl tüketilir diye araştırdığımızda şuruplarla birlikte kullanıldığını görüyoruz.

Genellikle tohumlarının ezilerek bazı şuruplarla birlikte tüketildiği oluyor. Ancak bu tarz ilaçlarla birlikte kullanımında mutlaka alanının uzman doktorlarına danışmak gerekir. Keza kronik rahatsızlığı bulunan ya da sürekli ilaç kullanmak zorunda kalan kişilerinde kişniş otu da dahil olmak üzere her bitkiyi doktoruna danışarak tüketmesi daha doğru olacaktır.