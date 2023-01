Grip kovid’i geçti, paniğe gerek yok

Avrupa Klinik Mikrobiyoloji ve Enfeksiyon Hastalıkları Derneği (ESCMID), Koç Üniversitesi İş Bankası Enfeksiyon Hastalıkları Araştırma Merkezi (KUISCID) iş birliğiyle, 19-20 Ocak tarihlerinde, 3 yıldır devam eden KOVİD-19 pandemisi başta olmak üzere yeni salgınları değerlendirmek için bir toplantı düzenledi. KUISCID, Kovid-19 salgının ortasında, dünyanın teşhis, tedavi ve korunma konusunda hazırlıklı olmadığı bir dönemde bulaşıcı hastalıklarla mücadeleyi hızlandırmak için 20 Aralık 2020'de kuruldu. Türkiye İş Bankası'nın sağladığı 25 milyon TL destekle araştırma kapasitesini kısa sürede katladı. Merkez, biyogüvenlik seviye 3 laboratuvarının da katkısıyla olası yeni salgınlara karşı hazır hale geldi. Toplantıya 12 farklı ülkeden enfeksiyon konusunda dünyanın önde gelen 26 bilim insanı konuşmacı olarak katıldı. KUISCID Direktörü ve EITaF eş başkanı olan Koç Üniversitesi Enfeksiyon Hastalıkları Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Önder Ergönül şunları söyledi:"Dünyada çocuk felci sorunu var. Maymun çiçeği sorunu var. Sadece Kovid meselesi değil. Kovid'in yeni varyantları var. Bu süreçte birçok ilaç etkisiz çıktı. Ama şu an Türkiye'de Sağlık Bakanlığı'nın da önerdiği Molnupiravir etken maddeli Kovid ilacı iyi bir ilaç. Türkiye'de grip salgını var. Kovid, devam ediyor. Bu yıl grip, Kovid el ele gidiyor. 2023'te grip ve Kovid ile geçecek. Hatta grip, Kovid'i de geçti. Kovid, baskın virüs olmaktan çıktı. İnfluenza A (grip) birinci sırada. İkinci Kovid- 19, üçüncü Rinovirüs. Dördüncü sırada da RSV (Respiratuar Sinsisyal Virüs) görülüyor. O yüzden dikkatli olmalıyız."Avrupa Klinik Mikrobiyoloji ve Enfeksiyon Hastalıkları Derneği'nin (ESCMID), Salgın Yapan Enfeksiyonlar Görev Grubu (EITaF) Başkanı Eskild Petersen, literatürdeki çalışmaların günümüz dünyasına yaptığı katkılara işaret ederken, ESCMID Uluslararası İlişkiler Sorumlusu Nicola Petrosillo, yapılacak yeni araştırmaların gelecek nesiller için taşıdığı öneme vurgu yaptı. Kovid-19 gibi Maymun Çiçeği, Kırım-Kongo Kanamalı Ateşi, Batı Nil Ateşi gibi günümüzde yeniden önem kazanan hastalıklara dair sunumlar ve hızla yayılan antibiyotik direncine dair yapılan güncel paylaşımlar, genç bilim insanları tarafından yüksek bir katılım ve ilgiyle izlendi.PROF. Dr. Önder Ergönül son dönemde artan diğer hastalıklarla ilgili ise şunları söyledi: "Dünyada maymun çiçeği çok daha yüksek. Ama ondan da sonuç olarak tüm dünyada 80 bin kişi hasta oldu. Koronavirüste dünya nüfusunun yüzde 70'i neredeyse hasta oldu. Korkunç bir rakam. Çocuk felci ve maymun çiçeğini pandemiyle karşılaştıramazsınız. Çocuk felcinde risk var diye uyarıyor bilim insanları. Vakalar var ama salgın gibi korkunç rakamlar yok. Çocuk felcinde aşıda sorun yok, aşılamada sorun var. İngiltere ve Amerika'da vakalar arttı. Aşı eksikliğinden değil aşıdan kaçan kesim nedeniyle vakalar artıyor."Kuıscid Direktör Yardımcısı ve Koç Üniversitesi Mikrobiyoloji Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Füsun Can da Kovid'in ilk başladığı Çin'in Wuhan bölgesine giderek, virüsün laboratuvar kaynaklı mı yoksa hayvandan kaynaklı mı olduğunu araştıran Dünya Sağlık Örgütü'nden (DSÖ) Marion Koopmans'ın da toplantıya online bağlandığını anlattı. Can "Virüsün laboratuvar kaynaklı üretildiğine dair veri yok. En olasılıklı durum yarasalardan bulaştığı şeklinde. Başarılı aşı çalışmasıyla Kovid'in artık ölümcül olma durumu çok azaldı. Normal bir solunum yolu virüsüne doğru gidiyor. Enfeksiyon hastalıklarının insan tarihindeki önemini bu pandemi bize bir kere daha gösterdi. Aşılar ölüm oranın artışını engelledi" dedi.