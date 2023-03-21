Reflü Öksürüğüne Ne İyi Gelir ve Nasıl Geçer? Reflü Öksürük Yapar Mı?En Çabuk Ne Keser?

Mide, insan vücudunun en önemli organlarından birisidir. Bu organımızda meydana gelen rahatsızlıklar ise insan hayatının kalitesini oldukça düşüren ve rahatsızlığı yoğun olarak hissedeceğimiz bir durumdur. Durum böyle olunca midede meydana gelen reflü hastalığı da bu rahatsızlığı yaşayan kimselerce detaylı bilgi almak ve önlemlerini öğrenmek amacıyla arama motorlarında yoğun şekilde Reflü öksürüğüne ne iyi gelir, nasıl geçer ve ne kadar sürer? Şeklinde sorularla yoğun araştırmalarına devam ediyorlar. Reflü öksürüğüne ne iyi gelir, nasıl geçer ve ne kadar sürer gibi soruların tamamının cevaplarını ve diğer tüm bilgileri haberimizde bulabilirsiniz. İşte hastalığa ilişkin tüm bilinmeyenler…

REFLÜ ÖKSÜRÜĞÜ NASIL GEÇER, NE KADAR SÜRER? REFLÜ ÖKSÜRÜĞÜNE NE İYİ GELİR?

REFLÜ ÖKSÜRÜK YAPAR MI?

Bazı zamanlar ağza acı su gelmesi, ağrı ve göğüs ortasında yanmalar, kuru öksürük, ses kısıklığı, ortaya çıkabilen reflü, en fazla görülen sindirim sistemi rahatsızlıklarından birisidir. Hemen yaş grubunda görülebilen ve giderek artış gösteren bu rahatsızlığın görülmesindeki en büyük neden ise doğru olmayan ve sağlıksız beslenme şekilleri olarak görülüyor. Bu ragatsızlık tedavi edilmediğinde insan yaşamının kalitesini düşürerek ,çalışma hayatını da olumsuz yönde tekiliyor. Öte yandan yemek borusunu da tahrip ederek kansere varan ölümcül sonuçlara da neden olabiliyor.

REFLÜ KRİZİ BELİRTİLERİ NELERDİR?

Reflü hastalığının en önemli belirtisi göğüs kısmında üst tarafa doğru yayılma gösteren yanma hissidir. Bu yanma hissi, boyunda, boğazda, midede hissedilebilir. Özellikle baharatlı, acı, ekşi, turşu, alkol ve çikolata bu yanma hissini arttıran besinlerin en başında gelmektedir. Diğer önemli belirti ise bulantı duymadan midede yer alan sıvının istemsiz olarak ağıza gelmesi şeklinde ortaya çıkar. Bu özellik ise kusmadan ayırt edicidir.

Eğer ki haftada bir ya da birden daha fazla şekilde göğüs kısmından boğaza doğru yanma yükseliyorsa ve ağıza ekşi-acı su geliyorsa reflü hastalığına tanı konulmasına yeterli belirtilerdir. Öte aynda reflü nedeniyle diğer organların tahriş olması da bu hastalığın kendini belli ettiğine delalet eder.

Reflü krizi – hastalığının belirtilerini şöyle sıralayabiliriz;

Göğüs bölümünden üst taraf doğru gelen ağrı ve yanma hissi.

Mide yanması ve ağrısı.

Uzun süren bulantı.

Rahatsız eden geğirme.

Yemek borusu dışındaki belirtiler:

Boğaz ağrısı - tahrişi.

İyileşmeyen farenjit.

Boğazda baskı hissi duyulması – sürekli olarak boğazı temizleme ihtiyacı duyulması.

Uzun süren ve geçmeyen öksürükler

Ses kısıklığı.

REFLÜ ÖKSÜRÜĞÜNÜN TEDAVİSİ

Reflü öksürüğünün tedavisinde ilaç ve cerrahi tedavisi olmak üzere 2 çeşit tedavi uygulanmaktadır. Reflü hastalığının tedavisinde rahatsızlığın altında organik bir sebep yoksa hastaya asit oluşumunu engelleyen ilaçlar ile mevcutta bulunan asit oranını nötr edecek türde ilaçlar verilir. Cerrahi tedavi yöntemindeyse ameliyat vasıtasıyla yemek borusu ile mide arasındaki büzgeç kas güçlendirilir. Mide fıtığı bulunan veya ilaç tedavisinde sonuç alınamayan hastalarda cerrahi tedavi yoluna gidilir.

Reflü kronik bir hastalık çeşididir, yakınmalar artış, azalış gösterebilmekte ve kaybolup tekrar nüks edebilmektedir.

REFLÜ ÖKSÜRÜĞÜ NASIL GEÇER NASIL ÖNLENİR?

Uyurken yüksek yastıkları tercih edin. Vücudun üst kısmı ve baş yüksekte olmalıdır. Yemek yeme oranını aşırıya kaçırmayın. Fazla yemek yenmesi mide basıncını arttırarak reflüolma olasılığını arttırı. Az miktarda sık ve düzenli yemek yiyin. Yediğiniz yiyecekleri yavaş ve iyi çiğneyerek yemeye özen gösterin. Yağlı beslenmeyi azaltın. Fast food , kızartma ve margarinli yiyeceklerden uzak durun. Çikolata yemekten kaçının. Kahve içmekten uzak durun ve çay içme sıklığınızı azaltın. Yemek borusunu rahatsız edecek yiyeceklerden kaçının. Kola, alkol, gazoz gibi içeceklerle konservede bulunan meyve sularında içmeyin. Aşırı baharatlı besinler, sirke ve turşulardan uzak durun. Yemek yedikten sonra yatmayın, 1 saatlik oturmadan sonra uyuyun. Alkollü içkilerden uzak durun Tütün mamüllerinde ve sigaradan uzak durun. İdeal kilonuzu koruyun, kilo almamaya özen gösterin. Stresten ve stres oluşturabilecek ortamlardan uzaklaşın. Yemeklerde değil öğün aralarında sıvı tüketmeye özen gösterin Öğünlerden sonra rahat edeceğiniz giysiler giyinin, dar elbiseler tercih etmeyin

REFLÜ ÖKSÜRÜĞÜNE NE İYİ GELİR?

Yulaf

Balık

Kereviz

Lahana

Muz

Brokoli

Şeftali

REFLÜ ÖKSÜRÜĞÜ NE KADAR SÜRER?

Gastroözofageal reflü olarak bilinen öksürük kronik öksürük türlerinin en fazla görülenlerindendir. Midede bulunan asit sıvısının mideden yemek borusuna doğru gelerek tahriş etmesi sonucu öksürük ve göğüs yanması ortaya çıkmaktadır. Yağlı ve baharatlı besinler, kahve, tüketimiyle artış gösteren geceleri rahatsızlık nöbetleri şeklinde gelişen ve 3 haftadan uzun süren öksürüklerin altındaki neden reflü hastalığı olmaktadır.

REFLÜYE BAĞLI ÖKSÜRÜK NEDİR?

Gastroözofageal reflünün etken olduğu reflü çeşididir. Üst ve alt solunum yollarından meydana gelen kronik enfeksiyonlar nedeniyle ortaya çıkar. Diğer yandan ise mide borusu divertikülleri ile midede oluşan fıtık da öksürüklere neden olabilmektedir.

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