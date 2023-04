Ramazanda ağız kokusu nasıl önlenir?

Ağız, Diş ve Çene Radyolojisi Uzmanı Dr. Öğr. Üyesi Fatma Yüce, ağız ve diş sağlığını korumanın her zaman dikkat edilmesi gereken bir konu olduğunu söyleyerek "Günlük yaşantımızda ağız ve diş sağlığını korumak için sabah ve akşam olmak üzere en az iki kere diş fırçalamak, diş ipi, ara yüz fırçası ve ağız gargaraları gibi ek materyaller kullanmak yeterli olmaktadır. Fakat Ramazan ayında değişen beslenme rutini ile birlikte daha dikkatli olmalıyız" dedi. Özellikle Ramazan ayında kişilerin en rahatsız olduğu durumların başında ağız kokusunun (halitozis) artması geldiğini belirten Dr. Öğr. Üyesi Fatma Yüce, "Yapılan araştırmalarda ağız kokusunu oluşturan en büyük etmen dil üzerinde biriken bakterilerdir. Oruç tutanlarda ağız kokusunun görülmesinin diğer sebepleri ağız kuruluğu, iyi temizlenmeyen diş yüzeyleri, uyumsuz restorasyonlar ve bunların aralarında biriken yemek artıklarının oluşturduğu plaktır" dedi.DRÖğr. Üyesi Fatma Yüce, bilinenin aksine oruçlu bireylerde su yutulmayacak şekilde birçok dental işlemin (diş taşı temizliği, basit dolgular, ölçü alımı vs.) uygulanabildiğine de dikkat çekerek, "Ancak yine de en güzeli Ramazan öncesinde diş hekimi kontrolüne gitmek olacaktır. Acil bir durum varlığında ise sağlığınız her zaman önemlidir. Gerekli işlemler mutlaka yapılmalı ve hekimin yönlendirmelerine uyulmalıdır" dedi.DR. Öğr. Üyesi Fatma Yüce, ağız ve diş sağlığı için nelere dikkat edilmesi gerektiğini şöyle sıraladı:Öncelikle oruç tutarken yeterli ve dengeli beslenmeye özen gösterilmeli.Hem ağız kuruluğunu hem de vücut dehidrasyonunu önlemek için iftar ve sahur arası bol bol su içilmeli.Hızlı yemek yememek ve lokmaları yavaş ve iyi çiğnemek sindirime yardımcı olduğu kadar ağız ve diş sağlığı açısında da oldukça önemli.SAHUR ve iftar sonrası diş ve ağız bakımının titizlikle yapılması gerektiğini söyleyen Dr. Öğr. Üyesi Fatma Yüce, "Diş fırçalama ve diş ipi kullanımı, dil üzerinin dil kazıyıcılar ile temizlenmesi hem diş çürükleri ve diş eti iltihaplarını hem de ağız kokusunu önleyecektir. Yine ağız kokusunu engellemek için ağız gargaraları kullanılması önerilmektedir. Ramazan ayında gün içinde ise macun kullanılmadan kuru fırçalama yapılması oluşan dental plağın ortadan kaldırılmasına yardımcı olacaktır" dedi.Dişlerinize ve diş etlerinize zarar vermemesi için çok sıcak veya soğuk yemek-içecek tüketmemelisiniz.Ramazan ayında peynir ve süt ürünleri tüketmeye özen gösterebilirsiniz. Bu şekilde en doğal yoldan dişlerinizin çürümesinin önüne geçmiş olursunuz.Sarımsak ve soğan gibi gıdalardan uzak durulmalı.Süt ve balık sindirim sırasında kötü koku açığa çıkaran proteinler içerdiğinden tüketiminden hemen sonra dişler fırçalanmalı.