4 evden birinde migren yaşayan biri var

Migrenin hayatı olumsuz etkileyen bir hastalık olduğunun altını çizen Nöroloji Uzmanı Dr. Vugar Jafar, "İşinizde, evinizde ciddi sorumluluklarınız oluyor. Migrenin neden olduğu baş ağrıları yüzünden sorumluluklarınızı yerine getiremiyorsunuz. Evinizle ilgilenemiyorsunuz. Hastalığınızı işinize yansıtıyorsunuz. Sosyal hayata ağrılar yüzünden karışamıyorsunuz. Arkadaş çevrenizle görüşmek yerine kendinizi evde karanlık bir odaya kapatıp ağrılarınızın geçmesini bekliyorsunuz. Zor bir hastalık, hayattan koparıyor" dedi.Uzm. Dr. Jafar, Dünya nüfusunun yaklaşık yüzde 12'si veya başka bir deyişle 5 kadından biri, 16 erkekten biri, 11 çocuktan biri ve 4 haneden birinde migrene bağlı baş ağrısının yaşandığına dikkat çekti.Uzm. Dr. Jafar, migrenin toplumda çok sık ve yaygın görülen bir hastalık olduğunun altını çizerek "Migren ağrısı kişinin günlük işlerini yapmasını engelleyen bir durumdur. Genellikle baş ağrıları hafife alınır, migren ihtimali düşünülmez. Migren 4 ile 72 saat süren zonklayıcı, genelde tek taraflı olan şiddetli bir ağrıdır" dedi.Baş ağrısına bulantı, kusma veya ışığa ve sese hassasiyetin eşlik edebildiğini kaydeden Uzm. Dr. Jafar, "Ağrı şiddeti nedeniyle iş yapmakta zorlanmakla beraber zamanla sosyal ilişkiler ve aile hayatı olumsuz etkilenmektedir" dedi.Şiddetli ağrılar için genelde çeşitli ilaçların verildiğini ifade eden Uzm. Dr. Jafar, "Fakat bazen hastalarımızda ağrı kesici kullanımı her gün olabiliyor. Her gün alınan ilaçların da bazı olumsuz etkileri olabilmektedir. Bazı hasta grubu ise her gün ilaç almak istememektedir. Çünkü her gün ilaç kullanmak zor ve bir stres faktörüdür. Bu nedenle alternatif tedavilere yönelmek mümkündür" diye konuştu.Migren için daha spesifik ve uzun aralıklı tedavilerin mümkün olduğunu dile getiren Uzm. Dr. Jafar, şöyle konuştu: "Migren hastaları bütüncül bir yaklaşımla değerlendirilmeli. Ayrıntılı muayene ve tetkiklerin ardından kişilere migren aşısı, sinir blokajı ve migren botoksu gibi tedaviler önerilmektedir. Yalnız bu tür tedavilerin yalnızca nöroloji ve baş ağrısında uzman hekimler tarafından yapılması gerekmektedir. Doğru merkezde, doğru hekim eşliğinde yapılan migren tedavileri uzun vadede oldukça yüz güldürücü olmaktadır.""Botoks migrende ilaçsız tedaviye ek olarak kullanılan bir tedavi yöntemidir" diyen Uzm. Dr. Jafar, şunları söyledi: "Botoks ortalama 3 aylık aralarla yapılmaktadır. Tedavi etkisi birinci hafta başlamaktadır. İlk bir sene tedavi yapılması önerilir. Özelikle üçüncü dozdan sonra tedavi etkisi yüzde 75'lere kadar çıkmaktadır. Botoks tedavisinin ciddi bir yan etkisi yoktur. Migren botoksu hamileler dışında her yaşta yapılabilir bir tedavidir. Estetik botokstan tamamen farklıdır. Yani dozu, yapım şekli ve yapım yeri farklıdır. Bu nedenle migren botoksunu kesinlikle baş ağırı uzmanları ve migren tedavisi yapan nöroloji uzmanlarının yapması gerekir" dedi.