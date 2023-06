Kalp hastalarına özel beslenme reçetesi

Mehmet Akif Ersoy Göğüs Kalp ve Damar Cerrahisi Eğitim Araştırma Hastanesi Kardiyoloji Uzmanı Prof. Dr. Mustafa Yıldız, Kurban Bayramı'nda kalpdamar hastaları için beslenme önerilerinde bulundu. Kardiyoloji Uzmanı Prof. Dr. Mustafa Yıldız, günlük tüketilmesi gereken tüm besin gruplarından gereği kadarını almak olarak tanımlanabilen dengeli beslenmenin kalp sağlığının korunması açısından büyük önem taşıdığının altını çizdi.Prof. Dr. Yıldız "Kurban Bayramı gibi özel günlerde dengeli ve sağlıklı beslenme ilkelerinden sapmalar olabilmektedir. Bayramda, sağlıklı ve dengeli beslenme prensiplerinden uzaklaşmamaya özen göstermeli. Ayrıca tüm kalp hastalarımız yanında sağlıklı görülen bireyler için de dengeli beslenmek önemli" dedi. Kalp hastalarının bayram sabahı, günün tüm heyecan ve yoğunluğuna rağmen kahvaltıyı atlamamalarını söyleyen Prof. Dr. Yıldız, "Günün özelliği gereği yoğun kavurmalı bir kahvaltı yerine, hafif ve tüm besin gruplarını içeren kahvaltılar tercih edilmelidir" dedi.Kırmızı etin faydalarını sıralayan Prof. Dr. Yıldız, "Protein, yağ, demir, çinko, özellikle B grubu vitaminler ve magnezyum gibi besinsel öğelerden zengin olan kırmızı etin kansızlığın (anemi) giderilmesi, zihinsel ve bedensel gelişimin sağlanması, bağışıklığın güçlenmesi ve kilo kontrolü gibi birçok faydaları vardır" dedi. Prof. Dr. Yıldız, ancak yağlı etlerde sağlık açısından zararlı olduğu bilinen doymuş yağ asit içeriği daha fazla olduğundan, kalp-damar hastalığı varlığında yağsız ve az yağlı etlerin öncelikli tüketilmesi gerektiğinin altını çizdi.Prof. Dr. Yıldız, kırmızı etin pişirmesi ve sindirimi zor olduğundan, diğer günlerde olduğu gibi Kurban Bayramı'nda da, taze etin en az 24 saat dinlendirildikten sonra tüketilmesi gerektiğini belirtti.Prof. Dr. Yıldız, Kurban Bayramı'nda et tüketirken, kalp ve damar hastalarının nelere dikkat etmesi gerektiğini ise şöyle sıraladı:Çiğ ya da az pişmiş etler gibi çok yüksek ısıda ve uzun sürede pişirilmiş etler tüketilmemeli.Kızartma ve kavurma ile pişirmeden ziyade haşlama ya da ızgara ile pişirme tercih edilmelir.Kırmızı et E ve C vitamini içermediğinden sebzeler ile pişirilmeli ya da salata ile tüketilmelidir.Kırmızı et tüketimi ile birlikte arttığı bilinen tuz tüketiminin kalp ve tansiyon hastalarında sorunlara neden olabileceği göz önünde tutularak aşırı tuz tüketilmesinden kaçınılmalıdır.KurbanBayramı'nda kalp, karaciğer, dalak, böbrek, işkembe, beyin gibi sakatat tüketiminin de normal günlere göre daha fazla olduğuna dikkat çeken Prof. Dr. Yıldız, " İçerdiği yüksek kolesterol nedeni ile sakatat ağırlıklı beslenmenin özellikle koroner arter hastalığı, karaciğer yağlanması ve gut hastalığı olanlarda kısıtlanması gerektiği gözden kaçırılmamalıdır" dedi.Kalp-damar hastalarının, Kurban Bayramı süresince kırmızı et tüketiminin yanında özellikle tatlı, çay, kahve gibi yiyecek ve içeceklerin tüketiminde de dikkatli olmaları gerektiğini belirten Prof. Dr. Yıldız, şunları söyledi: "Mümkün olduğunca sütlü tatlıları tercih etmeliler. Aşırı çay ve kahve tüketiminden kaçınmalıdırlar. Kalp-damar hastalıklarından korunmanın vazgeçilmez öğelerinden olan günlük fiziksel aktivitelerinden ödün verilmemeliler. Düzenli yapılan egzersizin kan basıncının düşürülmesi, kalp hızının kontrolü, vücut ağırlığının korunması, HDL Kolesterol (iyi kolesterol) seviyelerinin artırılması, trigliserid düzeylerinin kontrol altında tutulması gibi birçok olumlu etkisinin bulunduğu unutulmamalıdır."