Her gün 400 gram meyve ve sebze tüketilmeli

Türkmutfağının ana unsuru meyve, sebze, ot ve baharatlar geçtiğimiz günlerde piyasaya çıkan bir kitapta toplandı. Ankara Üniversitesi hocaları Prof. Dr. Alp Can ile Prof. Dr. Ruhsar Yanmaz tarafından 3.5 yılda hazırlanan kitap "Türkiye'nin Hazineleri Meyve ve Sebzelerimiz" başlığını taşıyor. Çalışmada 180 tür ve 530 çeşide yer verildi. Prof. Dr. Can, SABAH okuyucularına bazı beslenme tavsiyelerinde bulundu:70 kilo biri dengeli ve sağlıklı beslenmek için her öğünde 80-100 gram olacak şekilde günde toplam en az 400 gram civarında meyve-sebze tüketmeli. Örneğin sabah elma, öğlen salata, akşam da sebze yemeği tercih edilebilir."Benim meyve yemek aklıma gelmiyor" diyen çok kişi var ama bu besinler yenirse ilave vitamin ve mineral alınmasına gerek kalmayabilir. Bazı meyve sebzeleri ise çiğ yemeli, çünkü sindirim sistemi bunları yeterince parçalayamaz ve sindiremez. Sebzeleri kaynatmak yerine buharda pişirmek içeriğini büyük oranda koruyor. Meyveler ise iyi yıkanıp kabuğuyla tüketilmeli. Kabuklarda zengin maddeler var. Kurutulmuş meyvelere ise dikkat etmek gerekir, yaş üzümün 100 gramında 12 gram, kuru üzümün 100 gramında 60 gram şeker var.100 gram karpuzda sadece 32 kalori var. Yani koca bir dilim karpuz yeseniz ancak bir simitten aldığınız kaloriden daha azını alırsınız.