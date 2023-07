Hepatit olup da tanısını bilmeyen milyonlarca insan var

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), her yıl milyonlarca insanın kronik karaciğer hastalıkları, kanser ya da ölüm riskiyle karşı karşıya kalmasına neden olan hepatit virüslerine karşı uyarıyor. 28 Temmuz 'Dünya Hepatit Günü' dolayısıyla Viral Hepatitle Savaşım Derneği ve Türk Karaciğer Araştırmaları Derneği uyarılarda bulundu.Türk Karaciğer Araştırmaları Derneği Başkanı, Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Gastroenteroloji Bilim Dalı öğretim üyesi Prof. Dr. Zeki Karasu, hepatit enfeksiyonlarının oluşturduğu tehlikelere dikkat çekerek, hastalıklara karşı tarama konusunda bilinç oluşturulmasının gerekliliğini ifade etti. Hepatit hastası olan çok sayıda insanın haberdar bile olmadığına vurgu yapan Prof. Dr. Karasu "Hepatit virüsünün, hepatit A (HAV), hepatit B (HBV), hepatit C (HCV), hepatit D (HDV) ve Hepatit E (HAV) olmak üzere 5 çeşidi bulunuyor. Çok sinsi ve sessiz ilerliyor. Tüm dünyada yaklaşık 257 milyon hepatit B, 71 milyon civarında hepatit C taşıyıcısı veya hastası bulunmaktadır. Bu iki virüs, ülkemizde de önemli bir sağlık sorunudur. Ülkemizde erişkin nüfus içinde yaklaşık 2 milyon hepatit B ve 300 bin Hepatit C hastası olduğu tahmin edilmektedir" dedi. Prof. Dr. Karasu, Hepatit C hastalarının tanı konulduğunda yüzde 20'sinin ileri evrede siroz olmasının çok acı bir gerçek olduğunun altını çizerek "Tüm dünyada bir yılda 1.3 milyona yakın kişi Hepatit B (HBV) ve Hepatit C virüsünün (HCV) yol açtığı kronik hepatitlere bağlı komplikasyon olarak gelişen siroz ve karaciğer kanseri nedeniyle hayatını kaybediyor" dedi.Prof. Dr. Karasu, Hepatit B ve C virüsün nasıl bulaştığını ise şöyle anlattı: "Enfekte olmuş kan ve kan ürünleriyle, steril olmayan aletlerle yapılan tıbbi ve cerrahi girişimlerle, manikür ve pedikürde steril olmayan uygulamalar ile damar içi uyuşturucu kullanımıyla, dövme ve piercing uygulamaları ile, toplu sünnetlerle, doğum sırasında anneden çocuğa geçmesiyle ve virüsü taşıyan kişiyle girilen cinsel ilişkiyle."VİRAL Hepatitle Savaşım Derneği Yönetim Kurulu Üyesi, Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi, Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Tansu Yamazhan da 10 yıl sonra Hepatit B ve C'yi artık konuşmayacağımızı belirterek, tedavide gelinen son noktayı şöyle anlattı: "Bugün kronik hepatit B tedavi ile kontrol altına alınabilir; kronik hepatit C de tedavi edilebilir bir hastalık konumuna gelmiştir.Yaklaşık 6 yıldır hepatit C hastalarımızın yeni antiviral ilaçlar ile tedavisi SGK tarafından karşılanmaktadır. Bu tedavilerin başarı oranı da neredeyse yüzde 100'e yakındır ve hastalık bir daha tekrarlamamaktadır. Hepatit B virüs enfeksiyonu aşıyla korunulabilir bir hastalıktır. Sağlık Bakanlığı 1998 yılından beri Hepatit B aşısını çocukluk aşı programına almış olup, yüzde 90'ların üzerinde başarı ile bu programına devam etmektedir. Hepatit C tedavisinde bugün için yeni tedavi yöntemleri ile 2-3 ay gibi kısa sürede hastalarımızın nerede ise tamamı tedavi edilebilmektedir. Ülkemizde Hepatit B ve Hepatit C hastaları, dünya standartları ölçüsünde tedavi imkânına kavuşmuşlardır."VIRAL Hepatitle Savaşım Derneği Başkanı, Ankara Bilkent Şehir Hastanesi, Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Rahmet Güner, DSÖ'nin 2030 yılına kadar tüm ülkelerde hepatitleri yüzde 90 engellemeyi hedeflediğinin altını çizdi.Ülkemizde Sağlık Bakanlığı'nın hepatitleri önlemede geliştirdiği eylem planı, aşılama çalışmaları ve tarama programlarının zorunlu hale getirilmesiyle, tedavide ilaca erişimin ücretsiz olmasıyla diğer ülkelere göre öncü olduğunu belirtti. Prof. Dr. Güner, "Ülkemizde tedavinin özellikle ücretsiz devlet tarafından karşılanıyor olması çok önemli. Çünkü bazı ülkelerde hâlâ ilaçlar geri ödeme listesinde" dedi.TÜRK Karaciğer Araştırmaları Derneği Yönetim Kurulu Üyesi, Hacettepe Üniversitesi Gastroenteroloji Bilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr.Yasemin Balaban ise ürküten rakamları şöyle açıkladı:"Dünyada hepatitlere bağlı 122 milyon, ülkemizde ise 1.3 milyon siroz hastası var. Ve bunun 110 bini ileri evrede. Çoğu da bu hastalığı saklıyor" dedi.