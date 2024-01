Hayat kurtaran tıbbi görüntüleme

Türk Gastroenteroloji Derneği (TGD) Yönetim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Mehmet Cindoruk, ileri endoskopi ile ilgili bilgiler verdi. Prof. Dr. Cindoruk, daha önce kullanılan cihazlarla gelişmiş cihazlar arasındaki farkı 'araba farlarına' benzeterek açıkladı.Prof. Dr. Cindoruk, "Bizim önceden kullandığımız cihazlar, bir arabanın farları gibi organı gösteriyordu. Bu yeni cihazlar ise projektörü de yakıyor. Projektör yanınca erken kanserleri, erken doku kaybını, iyi ya da kötü huylu tümör olup olmadığı yönünde tanı koyma şansına da sahip oluyoruz" dedi. Prof. Dr. Cindoruk bunu şu örnekle açıkladı: "Örneğin, pankreas hastalarında endoskopik ultrason kullanıyoruz.MR veya CT'nin kaçırdığı bazı lezyonlarda endoskopik ultrasonografiyle çok erken bir tanı koyma şansına sahibiz. 1 cm'den daha küçük lezyonları görerek, onların kanser olup olmadığına karar veriyoruz. Erkenden en çok korktuğumuz pankreas kanserinde dahi ameliyat kararı verip, hastanın hayatını kurtarmış oluyoruz. Bu çok önemli bir şey, Çünkü bizim amacımız ve varoluşumuz hastanın hayatına dokunmaktır."PROF. Dr. Müjde Soytürk, besinlerin yeterli sindirilememesi nedeniyle Pankreas Enzim Yetmezliği (PEY) bulunan hastalarda karın ağrısı, şişkinlik, aşırı gaz, kilo kaybı, ishal ve yağlı dışkılama gibi yakınmalar görülebildiğine dikkat çekti: "Sindirim yetersizliği nedeniyle bu hastalarda A, D, E, K gibi vitaminlerin yanı sıra çinko, magnezyum ve B12 vitamin düzeylerinde düşüklükler oluşabilir. Özellikle D vitamini eksikliği nedeniyle kemik erimesi gerçekleşebilir. PEY'in bir önemli sonucu da hastaların yaşam kalitesinin azalmasıdır."TÜRK Gastroenteroloji Derneği İkinci Başkanı PROF. Dr. Müjde Soytürk, Pankreas Enzim Yetmezliği (PEY) hastalığıyla ilgili bilgiler verdi. Prof. Dr. Soytürk "PEY enzimlerin sentezlenememesi, salgılanamaması, aktive olamaması veya enzimlerin on iki parmak bağırsağında besinle karşılaşmaması nedeniyle ortaya çıkabilir" dedi. Prof. Dr. Soytürk, toplumdaki gerçek PEY sıklığına da değinerek şunları söyledi: "Yaşın ilerlemesiyle arttığını biliyoruz. 80 yaşına gelindiğinde her 10 kişiden birinde PEY tespit edildiği bildiriliyor. Erişkinlerde PEY'nin en sık görülen nedeni kronik pankreas iltihabıdır. Hastalığın şiddetine göre sıklığı artar ve yüzde 85'e ulaşabilir. Kronik pankreas iltihabının ise en sık nedeni alkol kullanımıdır. Son yıllarda diyabet hastalarında da PEY'in sık görüldüğüne dair artan kanıtlar gelmektedir. Bazı pankreas ve obezite ameliyatlarından sonra, akut pankreas iltihabını takiben ve pankreas kanserinde de PEY gelişebilmektedir."ŞÜPHELENİLEN hastalarda ultrason, bilgisayarlı tomografi, manyetik rezonans, endoskopik ultrason gibi bazı görüntüleme yöntemlerine başvurulduğunu belirten Prof. Dr. Soytürk, şöyle dedi: "PEY'in tedavisi pankreas enzimlerinin yerine konmasıdır. Basitçe her öğünde gıdayla birlikte alınacak ilaçlarla sindirim yetmezliği önlenebilmekte ve şikayetler giderilebilmektedir."