Zerdeçal virüslerle savaşır kuşburnu bağışıklığı güçlendirir

Bitkilerin, flavonoid adı verilen polifenoller açısından zengin bileşenler içerdiğini belirten İAÜ VM Medical Park Florya Hastanesi Beslenme ve Diyet Bölümü'nden Uzm. Dyt. Ege Ramadanoğlu, bu bileşenlerin bağışıklık sistemini güçlendirme gibi pek çok vücut fonksiyonunda önemli görevlere sahip olduğunu söyledi. Uzm. Dyt. Ramadanoğlu ayrıca, virüs savar niteliği olan bitki çaylarının faydalarını anlatarak, tarifler verdi.Uzm. Dyt. Ramadanoğlu "Polifenollerden zengin olan bağışıklığı güçlendiren çaylar; sigara dumanı, hava kirliliği, güneşin zararlı ışınları ve metabolizma faaliyetleri sonucu açığa çıkan serbest radikallerin olumsuz etkilerine karşı vücut hücrelerini korumaktadır. Serbest radikaller aynı zamanda bağışıklık fonksiyonlarına da etki eder. Antioksidan özellikleriyle bağışıklığı güçlendiren bitkiler, düzenli olarak tüketildiklerinde enfeksiyonlara yakalanma riskini azaltabilir" diye konuştu.Kaynamış suya 1 avuç ıhlamuru ekleyip 7-8 dakika kapağı kapalı şekilde demliyoruz. Ardından 1 küçük parça taze zencefil, yarım çay kaşığı zerdeçal, 1 kabuk tarçın, 2-3 adet tane karabiber ve limon dilimi ekleyip kapağı kapalı şekilde 5-6 dakika demlemeye bırakıyoruz. Demlendikten sonra süzerek içebilirsiniz.Kaynamış 80 derece suya ekinezya, tarçın ve kuşburnunu atarak demliyoruz. 10 adet fındıkla beraber tüketilmesi uygundur.1 tutam kadar zencefil, 1 adet portakal, yarım demet kuzu kulağı, 1 adet limon, 1 tutam nane, yarım demet semizotunu katı meyve sıkacağından geçirip içiniz. Yalnız C vitamini uçucu olacağından hızlıca tüketilmesi gerekmektedir.Boğaz ağrıları için ayva kabukları, limon, elma kabuğu ve ıhlamuru kaynatın. Ya da kaynamış su ile de demleyebilirsiniz.Zencefil, limon, tane karabiber, hepsini kaynamış su ile demleyebilirsiniz.Uzm. Dyt. Ramadanoğlu, virüslere karşı savaşan bitkilerin yararlarını tek tek açıkladı... İşte enfeksiyonlara karşı güçlü bir bağışıklık bariyeri yaratan o bitkiler:Ekinezya soğuk algınlığından korur. İçerdiği glikoproteinler sayesinde, bağışıklık sistemini güçlendirir. Bu yüzden hasta olmadan önce ekinezya kullanımı çok daha önemlidir.Güçlü bir antioksidan olan C vitamini ve iltihap önleyici bileşenler içeren kuşburnu, bağışıklık güçlendirici bitki çayları arasında ilk sırada yer alır. C vitamini içeriği sayesinde serbest radikallerin hücrelere verdiği hasarın önlenmesine yardımcı olur ve bağışıklık sisteminin güçlenmesine katkıda bulunur.Antioksidan deposu yeşil çay, içeriğindeki polifenol bileşikler sayesinde vücut direncini artırır ve kanserden korur. En yüksek faydayı sağlayabilmek için yeşil çayı 2-3 dakikadan fazla demlemeyin. Kafein içeriği fazla olduğundan günlük 2 fincandan fazla tüketmeyin.Zerdeçaldaki aktif bileşen kurkumin, vücuttaki serbest radikalleri temizler ve yeni serbest radikal oluşumunu engeller. Bu özelliği sayesinde bağışıklığı güçlendiren bitkiler arasındadır. Zencefil de bağışıklığı güçlendiren bitkiler arasında yer alır. Soğuk algınlığına neden olan virüsleri etkisiz hale getirerek öksürük, ağrı, ateş gibi semptomların hafiflemesini sağlar.Kuru öksürüğü hafifleten ve soğuk algınlığından koruyan ada çayı, zararlı toksinlerin vücuttan atılmasını sağlayarak enfeksiyon riskini azaltır ve karaciğeri temizler. Adaçayı gargarası, boğaz iltihaplanmasına da iyi gelir.Ihlamur, sahip olduğu güçlü antioksidan bileşenler sayesinde bağışıklığı güçlendiren çaylar arasındadır. Antioksidan bileşenleri ile serbest radikallerin vücuttan atılmasını kolaylaştıran ıhlamur çayı, bağışıklık sistemini güçlendirerek, enfeksiyonlara karşı vücudun savunma yeteneğini artırabilir.